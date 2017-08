Medien: McAdoo unterschreibt in Philly

NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees NCAA Division I FBS Clemson @ Kent. St NCAA Division I FBS Akron @ Penn St. MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Cubs NCAA Division I FBS Alabama @ Florida St. MLB Nationals @ Marlins

Die Philadelphia 76ers haben sich Medienberichten zufolge mit einem NBA-Champion verstärkt. James Michael McAdoo soll von den Warriors kommen.

Das berichtet Michael Scotto von Basketball Insiders auf Twitter. Demnach soll McAdoo bei den Sixers einen Two-Way-Contract unterzeichnen.

McAdoo verbrachte die vergangenen drei Saisons bei den Golden State Warriors. Somit ist er zweifacher NBA-Champion. Jedoch spielte er nie eine tragende Rolle - vor allem in der Spielzeit 2016/17 kam er fast ausschließlich in der Garbage Time zum Einsatz.

Trotzdem sehen die Sixers Potential in dem 24-jährigen Forward, der mit einer guten Athletik ausgestattet ist und seine Stärken in der Defense hat. Zuletzt hatte er in 8,8 Minuten Einsatzzeit 2,8 Punkte, 1,8 Rebounds und 0,6 Blocks aufgelegt.