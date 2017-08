Thomas: "Ich werde derselbe Spieler sein“

MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Phillies @ Marlins NCAA Division I FBS Kent State @ Clemson NCAA Division I FBS Akron @ Penn State MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Cubs NCAA Division I FBS Michigan -

Nach den Schlagzeilen um den Gesundheitszustand von Isaiah Thomas hat sich dieser nun selbst zu Wort gemeldet. Er stellte klar, dass er keine Einschränkungen davontragen wird.

"Ich bin nicht kaputt", sagte Thomas gegenüber ESPN. "Ich werde zurückkommen und derselbe Spieler sein, der ich vorher war."

Damit nahm er Stellung zu den Gerüchten, nach denen die Hüftverletzung Thomas', die er sich in den Playoffs zugezogen hatte, schlimmer sei als zunächst angenommen. Aus diesem Grund sollen die Cavaliers von den Celtics weiteren Gegenwert für den Trade von Kyrie Irving fordern.

Sollten die Celtics nicht nachverhandeln, könnte es passieren, dass die Cavs den Trade gar komplett kippen. Dazu sagte IT4: "Ich weiß nicht, was die Franchise machen wird. Darüber habe ich nicht die Kontrolle. Was ich aber weiß, ist, dass meine Hüfte in der Zukunft kein Problem darstellen wird. Kein einziger Arzt hat mir etwas Anderes erzählt."

Thomas betonte zwar, dass er derzeit verletzt sei, aber seit Mai erhebliche Fortschritte bei der Reha gemacht habe.