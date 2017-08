Brooklyn Nets zwei Mal in Mexiko

MLB Live Rangers @ Mets MLB Live Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Rays @ Blue Jays MLB Giants @ Marlins MLB D-backs @ Astros MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Die NBA hat die Mexiko-Spiele für 2017 festgelegt: Zum zweiten Mal in Folge werden zwei Regular-Season-Partien in Mexiko City ausgetragen - in beiden werden die Brooklyn Nets beteiligt sein.

Das verkündete die NBA am Mittwochabend. Demnach bekommen es die Brooklyn Nets in der Arena Ciudad de Mexico mit den Oklahoma City Thunder (7. Dezember) und den Miami Heat (9. Dezember) zu tun.

Die Spiele markieren den 25. Geburtstag des ersten NBA-Spiels in Mexiko, gleichzeitig finden zum ersten Mal vier Regular-Season-Spiele innerhalb eines Kalender-Jahres südlich der USA statt - im Januar hatten die Phoenix Suns in Mexiko gegen die Dallas Mavericks (12.1.) und gegen die San Antonio Spurs (14.1.) gespielt.