Liga stimmt Pistons-Umzug zu

Die Detroit Pistons dürfen wie geplant umziehen. Das Board of Governors der NBA stimmte dem Wechsel nach Downtown Detroit zu, wie die Liga am Donnerstag bekanntgab.

Bereits ab der nächsten Saison werden die Pistons in der Little Caesars Arena spielen, einer neuen Halle, in der auch die Detroit Red Wings aus der NHL ihre Spiele austragen werden.

Für die Pistons endet damit eine Ära: 29 Jahre lang spielten sie im Detroiter Vorort Auburn Hills. Den Wunsch umzuziehen hatte die Franchise bereits im November 2016 bekanntgegeben.

In Detroit werden somit künftig die Teams aller vier "Major" Sportarten in unmittelbarer Nähe sein: Auch die Detroit Lions (NFL) und die Detroit Tigers (MLB) tragen ihre Spiele in der Gegend der Little Caesars Arena aus.