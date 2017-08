Boogie: "Mein Gott, ich kann es nicht erwarten"

MLB Nationals @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins NBA Team Africa -

Team World MLB Nationals @ Cubs MLB Dodgers @ Mets MLB Marlins @ Braves MLB Rangers @ Twins MLB Yankees @ Indians MLB Marlins @ Braves MLB Rangers @ Twins MLB Dodgers @ Mets MLB Tigers @ Pirates MLB Brewers @ Twins MLB Cardinals @ Royals MLB Orioles @ Angels MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Dodgers MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars

DeMarcus Cousins hat im Rahmen des Africa Games über die kommende Saison gesprochen. Im Gespräch mit The Undefeated erklärte er, dass er vor allem ein Spiel kaum erwarten kann.

Cousins, der vergangene Saison nach sechseinhalb Saisons von den Kings nach New Orleans getradet wurde, hat seither kein Spiel in Sacramento mehr absolviert. Das möchte er schleunigst ändern: "Mein Gott, ich kann es nicht erwarten. Ich bete dafür, dass es direkt das erste Spiel ist. Ich möchte einfach einiges loswerden. Ich kann es nicht erwarten", sagte Cousins in Johannesburg.

Im Zuge des Trades hatte sich der Center über den Umgang von General Manager Vlade Divac und Besitzer Vivek Ranadive beschwert, von Rache wollte er nun jedoch nichts wissen. "Ich vermisse die Gemeinde, die Menschen dort. Ich vermisse die Fans. So einfach ist das", erklärte der 26-Jährige.

Mit den Pelicans hat Cousins, der über den Sommer sichtlich abgenommen hat, große Pläne. New Orleans habe die Chance, "viele Leute zu schockieren", wie Cousins sagte. "Wir sehen, dass wir etwas Besonderes schaffen können, egal was die sogenannten Experten denken. Wir sind sehr zuversichtlich. Ich wünschte, die Saison würde morgen losgehen."

Zu der Tatsache, dass sein Vertrag ausläuft und er nach der kommenden Saison Unrestricted Free Agent wird, wollte sich Cousins derweil nicht äußern. "Das ist nicht der Fokus", so Cousins. "Es geht um das hier und jetzt und um die kommende Saison. Um alles andere kümmern wir uns später."