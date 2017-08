"Sah gut aus!" McCollum erklärt Melo-Post

NBA Team Africa -

Team World MLB Nationals @ Cubs MLB Dodgers @ Mets MLB Marlins @ Braves MLB Rangers @ Twins MLB Yankees @ Indians MLB Marlins @ Braves MLB Rangers @ Twins MLB Dodgers @ Mets MLB Tigers @ Pirates MLB Brewers @ Twins MLB Cardinals @ Royals MLB Orioles @ Angels MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Dodgers MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars MLB Blue Jays @ Cubs MLB Mariners @ Rays MLB Dodgers @ Tigers MLB Yankees @ Red Sox

Vor kurzem sorgte C.J. McCollum mit einem Instagram-Post für Aufsehen, in dem Carmelo Anthony in einem Trikot der Portland Trail Blazers zu sehen war. Gegenüber DAZN hat er den Post vor dem Africa Game erklärt.

Er selbst habe die Montage nicht gemacht, sondern von einem Bekannten erhalten, erklärte McCollum. "Ich fand, die Kombination aus Rot und Schwarz mit dem Schriftzug Anthony sah einfach richtig gut aus. Deswegen habe ich mich entschieden, es zu posten", sagte der Blazers-Guard grinsend.

Ob Anthony, der mit den Knicks angeblich abgeschlossen hat, aber Berichten zufolge nur nach Houston oder Cleveland getradet werden möchte, das Bild auch schön fand, wisse er nicht, so McCollum weiter.

Hier geht es zum kompletten Interview mit C.J. McCollum!

Auch, wenn die Blazers Melo nicht bekommen sollten, freut sich McCollum jedoch auf die neue Saison, erklärte er. Der Most Improved Player von 2016 hat mit den Workouts bereits seit längerem wieder begonnen und nimmt am Samstag auch am Africa Game in Johannesburg teil (ab 17 Uhr auf DAZN).

McCollum legte bei den Blazers in der vergangenen Saison 23 Punkte im Schnitt auf.