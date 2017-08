Medien: Melo will nicht zu den Cavs

MLB Tigers @ Yankees MLB Nationals @ Marlins MLB Dodgers @ Braves MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Braves NFL Cowboys @ Cardinals MLB Mariners @ Royals MLB Nationals @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins NBA Team Africa -

Sollte es zu einem Trade von Carmelo Anthony kommen, gibt es wohl nur ein einziges Team als möglichen Abnehmer. Die Cavaliers lehnt Melo derweil ab.

Wie die New York Post berichtet, ist Melo nur bereit, seine No-Trade-Klausel fallen zu lassen, wenn er zu den Houston Rockets verschifft wird. Diese galten ohnehin lange Zeit als Favorit bezüglich eines Trade-Partners für den All-Star.

Auch die Cleveland Cavaliers lehnt Melo damit als neues Team kategorisch ab. Das ist besonders interessant, da die Cavs derzeit mit einer Trade-Anfrage Kyrie Irvings umgehen müssen. Dieser wiederum will angeblich unbedingt zu den Knicks wechseln, wie es in verschiedenen Medienberichten hieß.

Deshalb war von einem Szenario gesprochen worden, dass einen Drei-Team-Trade der Cavs, Knicks und Suns umfasst. In diesem hätten die Cavs Melo sowie Eric Bledsoe bekommen, die Knicks Irving und die Suns ein Paket aus jungen Spielern, auslaufenden Verträgen und Picks. Anthony schiebt dem aber offenbar einen Riegel vor. Zusammen mit LeBron James und Dirk Nowitzki bildet er eine exklusive Gruppe an Spielern, die eine No-Trade-Klausel in ihrem Vertrag verankert haben.