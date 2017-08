Nach OP: Saisonaus für Knight bestätigt

NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees NCAA Division I FBS Clemson @ Kent. St NCAA Division I FBS Akron @ Penn St. MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Cubs NCAA Division I FBS Alabama @ Florida St. MLB Nationals @ Marlins

Nachdem er sich Ende Juli das Kreuzband gerissen hatte, wurde Brandon Knight von den Phoenix Suns nun operiert.

Das bestätigte sich Franchise in einer Pressemitteilung. Der Eingriff am linken Knie des Guards wurde am Freitag durchgeführt. Darüber hinaus erklärte Phoenix das Saison-Aus für den Verletzten.

Knight hatte sich das Kreuzband Ende Juli bei einem ProAm-Spiel in Miami zugezogen. Er steht noch für drei Jahre bei den Suns unter Vertrag, in denen er 44 Millionen Dollar verdienen wird. In der vergangenen Saison kam er auf 11 Punkte und 2,4 Assists in rund 21 Spielminuten.

Phoenix hatte Knight 2015 in einem Drei-Team-Trade mit den Milwaukee Bucks und Philadelphia 76ers in die Wüste geholt. Jedoch konnte er nie wirklich durchstarten. Da sich die Franchise derzeit in einer Phase des Umbruchs befindet, spielt der 25-Jährige wohl ohnehin keine große Rolle bei den Zukunftsplanungen der Franchise.