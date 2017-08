Simmons: "Will der Beste der Liga sein"

MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Phillies @ Marlins NCAA Division I FBS Kent State @ Clemson NCAA Division I FBS Akron @ Penn State MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Cubs MLB Dodgers @ Padres NCAA Division I FBS Alabama @ Florida St. MLB Rays @ White Sox MLB Yankees@Orioles MLB Cubs @ Pirates MLB Nationals @ Marlins NCAA Division I FBS Georgia Tech @ Tennessee MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Cubs @ Pirates MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Astros @ Mariners MLB Yankees@Orioles MLB Nationals @ Marlins MLB Astros @ Mariners MLB Marlins@Braves MLB Indians @ White Sox MLB Twins @ Royals MLB Brewers @ Cubs MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins@Braves MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins@Braves MLB Rays @ Red Sox MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins@Braves MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Rangers

Ben Simmons geht mit großen Erwartungen in seine Rookie-Saison. Nun sprach er über seine Ziele - die nicht gerade bescheiden sind.

"Mein Ziel ist es, der Beste der Liga zu sein", sagte Simmons gegenüber ESPN. "Ich schaue nicht auf die anderen Rookies. Ich schaue auf die Spieler, die jetzt schon ganz oben stehen. Denn da will ich auch hin", fügte er an.

Simmons wurde bereits 2016 von den Philadelphia 76ers an erster Stelle gedraftet, verpasste die darauffolgende Saison aber aufgrund einer Fraktur im Fuß komplett. Nun ist der Australier aber wieder fit und geht mit 100 Prozent ins Training Camp: "Mir geht es sehr gut. Ich bin mehr als bereit, wenn die Saison startet."

Simmons glaubt, dass die jungen, talentierten Sixers viel erreichen können in der kommenden Saison: "Die Playoffs sind unser Ziel. Wir wollen gewinnen." Viel hängt allerdings vom Gesundheitszustand ab, denn neben Simmons hat auch Center-Hoffnung Joel Embiid eine Verletzungshistorie. Simmons: "Joel geht es gut. Ich habe in diesem Sommer schon mit ihm trainiert. Ich weiß also, dass er jeden Tag hart arbeitet."