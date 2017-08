Grizzlies: McLemore erleidet Fußbruch

MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Die Memphis Grizzlies müssen vorerst auf Ben McLemore verzichten. Der Guard erlitt einen Fußbruch und wurde bereits operiert.

Das teilte die Franchise in einer Pressemitteilung mit. Demnach zog sich McLemore einen Bruch des fünften Mittelfußknochens am rechten Fuß zu - während einer Offseason-Trainingseinheit.

Der 24-Jährige wurde bereits erfolgreich operiert. Nun wird er den Grizzlies mindestens zwölf Wochen fehlen.

Memphis hatte ihn in diesem Sommer unter Vertrag genommen, nachdem er zum Free Agent wurde. Er unterzeichnete einen Zweijahresvertrag im Wert von 10,6 Millionen Dollar. McLemore geht bereits in seine fünfte NBA-Saison. Seine ersten vier Jahre verbrachte er bei den Sacramento Kings, für die er in seiner besten Saison 12,1 Punkte im Schnitt auflegte.