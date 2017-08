Payne: Per Two-Way-Deal nach Orlando

MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Blue Jays @ Rays MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Cubs @ Reds MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Mariners @ Yankees MLB Cubs @ Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres @ Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs

Adreian Payne hat sich den Orlando Magic angeschlossen. Wie die Franchise verkündete, unterschrieb der Big Man in Orlando einen Two-Way Contract.

Payne, 26, hatte Berichten zufolge vor kurzem ein Angebot des chinesischen Klubs Guangdong Southern Tigers für rund 900.000 Dollar abgelehnt, da er in den USA bleiben wollte. Als Two-Way Player steht Payne von nun an den Lakeland Magic, Orlandos G-League-Team, zur Verfügung, kann aber auch bis zu 45 Tage bei den Magic verbringen.

Payne war 2014 als No.15-Pick mit hohen Erwartungen von den Atlanta Hawks gedraftet worden, er fasste dort aber nie wirklich Fuß und wurde schon in seinem Rookie-Jahr nach Minnesota getradet.

Auch dort wurde er jedoch nicht glücklich und kam in der vergangenen Saison nur noch in 18 Spielen zum Einsatz. Einen Großteil seiner Zeit verbrachte er in der G League.

Die Magic haben nach der Verpflichtung noch einen weiteren Two-Way-Slot zu vergeben.