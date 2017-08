Einsicht ist der erste Weg zur Besserung

MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Dodgers MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars MLB Blue Jays @ Cubs MLB Mariners @ Rays MLB Yankees @ Red Sox MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Dodgers @ Tigers MLB Mariners @ Rays MLB Diamondbacks @ Twins MLB Mariners @ Rays MLB Marlins @ Mets MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Diamondbacks @ Mets NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers at Pirates MLB Cubs at Reds MLB Yankees at Tigers

Die Sacramento Kings haben im Sommer einiges in ihrer Franchise umgekrempelt - vom Front Office bis zum Kader. Erstmals seit Langem ist ein klarer Weg erkennbar. Doch der dafür Verantwortliche ist schon wieder weg.

Die Transaktionen der Sacramento Kings

Nach dem Trade von DeMarcus Cousins im Februar begann schon weit vor der Free Agency der Umbruch in Sacramento. Ende April wurde Scott Perry als neuer Vice President of Basketball Operations vorgestellt, der auch direkt alle Zügel der Offseason in der Hand halten durfte.

Endlich sollte das Chaos-Image der letzten Jahre abgelegt werden - und Perry krempelte wirklich alles um. Neun neue Spieler kamen hinzu, darunter fünf Rookies.

Die Kings zogen im Draft De'Aaron Fox an fünfter Stelle, wandelten Pick Nummer zehn in die Selektionen 15 und 20 um. So fanden Justin Jackson und Harry Giles den Weg nach SAC-Town. An Position 34 griffen sich die Kings außerdem Frank Mason.

Gleich nach Beginn der Free Agency machte Sacramento Nägel mit Köpfen. George Hill kam für drei Jahre und 57 Millionen Dollar (40 Millionen garantiert), Zach Randolph unterschrieb für zwei Jahre und 24 Millionen Dollar.

Darüber hinaus eisten die Kings Bogdan Bogdanovic mit einem stattlichen Angebot von 27 Millionen Dollar für drei Jahre von Fenerbahce Istanbul los. JaKarr Sampson und Jack Cooley erhielten Two-Way-Contracts.

Zu guter Letzt holten die Kings den ältesten Spieler der Liga ins Boot: Vince Carter (1 Jahr/ 8 Millionen Dollar).

Nicht mehr benötigt wurden die Dienste von Ty Lawson, Darren Collison, Arron Afflalo, Ben McLemore, Rudy Gay, Langston Galloway, Anthony Tolliver und Tyreke Evans.

© getty

Die Strategie der Sacramento Kings

Das Boogie-Chaos der letzten Jahre ist Geschichte. In Kalifornien entschied man sich schon zur Trade-Deadline für einen kompletten Neustart. Der zweite Schritt folgte in diesem Sommer: Das ganze alte Gemüse durfte gehen und mit einem starken Draft stellten sich die Kings für die Zukunft auf.

Die Verpflichtungen von Hill, Randolph und Carter sind zwar teuer, doch das ist momentan ziemlich egal. Viel wichtiger ist, dass die drei absolute Kabinen-Monster sind. Genau solche Vorbilder brauchen die Jungen Wilden.

Darüber hinaus sind ihre Verträge team-freundlich und daher ohne Probleme als Trade-Chip einsetzbar, wenn die Rookies nächste oder übernächste Saison bereit für mehr Minuten sind.

Das schlechte Image des Front Office aufzupolieren, klappte nur teilweise bzw. nur temporär. Hatte man in Perry endlich mal einen kompetenten Mann auf eine Verantwortungsposition gehoben, wurde er wenige Monate später schon von der Konkurrenz abgeworben.

Die New York Knicks, selbst auch nicht gerade die Elite in Sachen Franchise-Führung, lockten den frisch gebackenen Kings-Helden in den Big Apple und schenkten ihm den Job als General Manager.

Irgendwie typisch Kings, dass Perry schon wieder seine Koffer packte und weiterzog, aber vielleicht können sie sich dennoch in ein paar Jahren bei ihm bedanken.

Erstens war er New York einen Zweitrundenpick und etwas Cash wert. Und zweitens war es die beste Offseason der Kings seit der Bart von James Harden noch ein schüchterner Flaum war.

Das Zuschauer-Ranking: Wer hat die meisten Fans? © getty 1/31 Die Fans in der NBA sind wie in jedem Sport die Basis für den Erfolg. In der abgelaufenen Saison stellte die Liga erneut einen Rekord der Zuschauerzahlen auf. Knapp 22 Millionen Tickets wurden verkauft. Doch wie sieht es bei den einzelnen Teams aus? © getty 2/31 PLATZ 30: Denver Nuggets - Zuschauerschnitt 2016/17: 14.770 - Auslastung: 77,1 Prozent © getty 3/31 PLATZ 29: Minnesota Timberwolves - Zuschauerschnitt 2016/17: 14.809 - Auslastung: 76,5 Prozent © getty 4/31 PLATZ 28: Brooklyn Nets - Zuschauerschnitt 2016/17: 15.429 - Auslastung: 85,2 Prozent © getty 5/31 PLATZ 27: Milwaukee Bucks - Zuschauerschnitt 2016/17: 15.828 - Auslastung: 84,6 Prozent © getty 6/31 PLATZ 26: Atlanta Hawks - Zuschauerschnitt 2016/17: 15.958 - Auslastung: 85,2 Prozent © getty 7/31 PLATZ 25: Detroit Pistons - Zuschauerschnitt 2016/17: 15.979 - Auslastung: 72,4 Prozent © getty 8/31 PLATZ 24: New Orleans Pelicans - Zuschauerschnitt 2016/17: 16.173 - Auslastung: 94,1 Prozent © getty 9/31 PLATZ 23: Memphis Grizzlies - Zuschauerschnitt 2016/17: 16.519 - Auslastung: 91,2 Prozent © getty 10/31 PLATZ 22: Indiana Pacers - Zuschauerschnitt 2016/17: 16.697 - Auslastung: 91,9 Prozent © getty 11/31 PLATZ 21: Houston Rockets - Zuschauerschnitt 2016/17: 16.973 - Auslastung: 94,1 Prozent © getty 12/31 PLATZ 20: Washington Wizards - Zuschauerschnitt 2016/17: 17.002 - Auslastung: 83,8 Prozent © getty 13/31 PLATZ 19: Phoenix Suns - Zuschauerschnitt 2016/17: 17.283 - Auslastung: 93,8 Prozent © getty 14/31 PLATZ 18: Philadelphia 76ers - Zuschauerschnitt 2016/17: 17.330 - Auslastung: 85,3 Prozent © getty 15/31 PLATZ 17: Charlotte Hornets - Zuschauerschnitt 2016/17: 17.332 - Auslastung: 90,9 Prozent © getty 16/31 PLATZ 16: Sacramento Kings - Zuschauerschnitt 2016/17: 17.608 - Auslastung: 100,6 Prozent (bei Spielen mit größerem Andrang werden zusätzliche Sitz- und auch Stehplätze hinzugefügt) © getty 17/31 PLATZ 15: Orlando Magic - Zuschauerschnitt 2016/17: 17.753 - Auslastung: 94,2 Prozent © getty 18/31 PLATZ 14: Oklahoma City Thunder - Zuschauerschnitt 2016/17: 18.203 - Auslastung: 100 Prozent © getty 19/31 PLATZ 13: San Antonio Spurs - Zuschauerschnitt 2016/17: 18.423 - Auslastung: 99,2 Prozent © getty 20/31 PLATZ 12: Boston Celtics - Zuschauerschnitt 2016/17: 18.553 - Auslastung: 99,6 Prozent © getty 21/31 PLATZ 11: Los Angeles Lakers - Zuschauerschnitt 2016/17: 18.949 - Auslastung: 99,4 Prozent © getty 22/31 PLATZ 10: Los Angeles Clippers - Zuschauerschnitt 2016/17: 19.088 - Auslastung: 100,1 Prozent © getty 23/31 PLATZ 9: Portland Trail Blazers - Zuschauerschnitt 2016/17: 19.317 - Auslastung: 99,4 Prozent © getty 24/31 PLATZ 8: Golden State Warriors - Zuschauerschnitt 2016/17: 19.596 - Auslastung: 100 Prozent © getty 25/31 PLATZ 7: Miami Heat - Zuschauerschnitt 2016/17: 19.643 - Auslastung: 100,2 Prozent © getty 26/31 PLATZ 6: Utah Jazz - Zuschauerschnitt 2016/17: 19.673 - Auslastung: 98,8 Prozent © getty 27/31 PLATZ 5: New York Knicks - Zuschauerschnitt 2016/17: 19.774 - Auslastung: 99,8 Prozent © getty 28/31 PLATZ 4: Dallas Mavericks - Zuschauerschnitt 2016/17: 19.789 - Auslastung: 103,1 Prozent © getty 29/31 PLATZ 3: Toronto Raptors - Zuschauerschnitt 2016/17: 19.830 - Auslastung: 100,2 Prozent © getty 30/31 PLATZ 2: Cleveland Cavaliers - Zuschauerschnitt 2016/17: 20.562 - Auslastung: 100 Prozent © getty 31/31 PLATZ 1: Chicago Bulls - Zuschauerschnitt 2016/17: 21.680 - Auslastung: 103,6 Prozent

Die Schwachstellen der Sacramento Kings

Die Jugend ist heiß, die Aufbruchsstimmung unverkennbar. Doch mit Ausnahme von Kosta Koufos und den drei eingekauften Veteranen ist Sacramento eine komplett unerfahrene Krabbelgruppe.

Fox muss erst herausfinden, wie man eine NBA-Offense organisiert. Buddy Hield hat noch nicht die Offensiv-Power, die seine College-Karriere hätte vermuten lassen. Kann Bogdanovic in der Liga mehr als nur mithalten? Ungewiss.

Willie Cauley-Stein hat immer noch den Status eines Projekts, Skal Labissiere verstopft sich öfter als er Winning Plays auspackt. Doch an der Hand der Haudegen, die nicht zufällig ein Guard, ein Flügel und ein Big Man sind, werden sich die Kings langsam entwickeln.

Die Hoffnungsträger der Sacramento Kings

De'Aaron Fox. Dank ihrer 8-17 Bilanz zum Saisonende nach dem Cousins-Trade haben die Kings den fünften Pick ergattert und mit Fox einen vielversprechenden Point Guard gezogen.

Hungrig in der Offense, extrem engagiert in der Defense. Fox ist der potenzielle Franchise-Player, den man für einen Rebuild braucht.

Die Vergleiche mit John Wall kommen nicht von ungefähr, zeigte er doch bereits in der Summer League Explosivität, Speed und Einsatz. Mit ihm als Eckpfeiler könnte die Zukunft der Kings wieder besser aussehen.

Diese Franchises warten vergeblich auf eine Championship © getty 1/13 Brooklyn Nets: Kevin Garnett (und Paul Pierce) sollten Brooklyn einen Titel bringen, es kam bekanntlich anders. Immerhin: In der ABA gewann das Team als New York Nets zwei Titel mit Dr. J © getty 2/13 Charlotte Hornets: Sein "Sieger-Gen" konnte Besitzer Michael Jordan seiner Franchise nicht übertragen. Mehr als die Conference Semis hat Charlotte noch nie erreicht © getty 3/13 L.A. Clippers: Der "Fluch des heiligen Büffels" - die Clippers kamen auch mit Blake Griffin, DeAndre Jordan und Chris Paul nie über die Semis hinaus © getty 4/13 Denver Nuggets: In der ABA wurden einmal die Finals erreicht, in der NBA waren die Western Conference Finals für Denver das Maximum - in Carmelo Anthonys wohl bester Saison © getty 5/13 Indiana Pacers: Mit drei Meisterschaften waren die Pacers das erfolgreichste ABA-Team, in der NBA reichte es bisher nur im Jahr 2000 für die Finals © getty 6/13 Memphis Grizzlies: In sechs Jahren Vancouver reichte es nie für die Playoffs, in Memphis schafften es Marc Gasol und Co. 2013 immerhin in die Conference Finals © getty 7/13 Minnesota Timberwolves: 2004 schafften es die Wolves erstmals in die Conference Finals - seitdem wurden nicht einmal mehr die Playoffs erreicht. Yikes! © getty 8/13 New Orleans Pelicans: Anthony Davis soll die Pels eines Tages zum ersten Titel führen. Bisher war die zweite Playoff-Runde seit der Gründung 2002 das Höchste der Gefühle © getty 9/13 OKC Thunder: Offiziell "gehört" den Thunder der Titel der Seattle SuperSonics aus dem Jahr 1979 - aber in Oklahoma City reichte es bisher nur 2012 für die Finals © getty 10/13 Orlando Magic: 1995 führte Shaquille O'Neal die Magic in die Finals, 2009 machte es Dwight Howard nach. Beide schafften es allerdings nicht zum Titel © getty 11/13 Phoenix Suns: Seit der Gründung 1968 erreichten die Suns zweimal die Finals (1976 und 1993) und verloren. In der Steve-Nash-Ära gelangte man dreimal in die Conference Finals © getty 12/13 Toronto Raptors: Die 1995 gegründeten Kanadier erreichten 2016 die Conference Finals - so weit hatte Vince Carter sie nie gebracht © getty 13/13 Utah Jazz: John Stockton und Karl Malone waren eins der besten NBA-Duos aller Zeiten, 1997 und 1998 verloren sie aber in den Finals gegen MJ

Das Fazit

Seit 11 Jahren wartet SAC-Town auf eine Saison mit mehr als 40 Siegen und einen Auftritt in den Playoffs. Das wird auch in diesem Jahr nichts. Doch es geht bergauf mit den notorisch verspotteten Kings.

Sicherlich wird Sacramento nicht gleich 2018 zum Lieblings- (oder überhaupt einem) Ziel für Free Agents, doch das muss es auch nicht. Viel wichtiger ist, dass es strukturiert nach vorn geht.

Das erste Mal seit Langem haben die Kings wieder einen Plan, eine Richtung. Die Einsicht der ausweglosen Situation war der erste Weg zur Besserung. Nun müssen sie ihn nur noch weiter gehen.

Die Note: 1-