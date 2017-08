Alle Infos zum MVP-Award der NBA

MLB Blue Jays @ Cubs MLB Dodgers @ Tigers MLB Mariners @ Rays MLB Diamondbacks @ Twins MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Red Sox @ Indians MLB Diamondbacks @ Mets MLB Mariners @ Braves NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Blue Jays @ Rays MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Cubs @ Reds MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs at Reds MLB Mariners at Yankees MLB Cubs at Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres at Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres at Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans NFL Bengals @ Redskins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals

Der MVP-Award ist die wichtigste individuelle Auszeichnung der NBA. Der Most Valuable Player wird jährlich von Medienvertretern gewählt. Hier gibt es alle Infos zur Wahl, der Geschichte des Awards, bisherigen Siegern, Rekorden und zur Trophäe für den wertvollsten Spieler der Regular Season in der NBA.

Was ist der MVP-Award der NBA?

Mit dem MVP-Award wird der "Most Valuable Player" (also der wertvollste Spieler) der NBA-Saison ausgezeichnet. Für die individuelle Auszeichnung werden nur die Leistungen der Regular Season, nicht die der Playoffs, bewertet.

Wann wurde die MVP-Auszeichnung eingeführt?

Die MVP-Trophäe blickt auf eine über 60-jährige Geschichte zurück.

Zum ersten Mal vergeben wurde die Auszeichnung nach der Saison 1955-56. In den ersten neun Jahren der NBA/BAA-Existenz gab es keinen MVP-Award.

Wer war der erste MVP der NBA-Historie?

Die erste MVP-Saison der Geschichte lieferte Bob Pettit von den St. Louis Hawks ab. Der damals 23-Jährige legte im Schnitt über 25 Punkte und 16 Rebounds auf - beim Voting verwies er damit Paul Arizin und Bob Cousy auf die Ränge zwei und drei.

© getty

Wie wird der MVP gewählt?

Bei der Einführung des Awards bis hin zum Jahr 1980 durften die Spieler selbst über den MVP bestimmen. Nur sich selbst durften sie nicht wählen.

Danach wurde der Wahlmodus umgestellt und heute entscheiden rund 120 Sportjournalisten über die Vergabe. Die ausgewählten Pressevertreter besitzen je fünf Stimmen, die folgendermaßen gewichtet sind:

Stimme = 10 Punkte Stimme = 7 Punkte Stimme = 5 Punkte Stimme = 3 Punkte Stimme = 1 Punkt

Der Spieler mit den insgesamt meisten Punkten gewinnt die Wahl.

Welche Kriterien gelten für die MVP-Wahl?

Für die MVP-Abstimmung zählen nicht nur die reinen Zahlen, die ein Spieler auflegt, es geht zu einem großen Teil auch um die persönliche Definition. Auch die gängige Aussage, dass LeBron James seit Jahren der beste Spieler der Liga ist, verhalf ihm zuletzt 2012-13 zum MVP-Titel.

In der vergangenen Saison waren die Argumente für die vier MVP-Kandidaten ziemlich unterschiedlich:

Russell Westbrook - RW0 legte ein Triple-Double im Schnitt auf und führte die Oklahoma City Thunder quasi im Alleingang bis in die Playoffs.

James Harden - Auch Harden lieferte Monster-Statistiken auf einer neuen Position und seine Houston Rockets beendeten die Regular Season mit der drittbesten Bilanz (vor OKC).

Kawhi Leonard - Der Flügel der San Antonio Spurs führte sein Team unspektakulär, doch äußerst effizient in die Playoffs. Außerdem: Er spielte die mit Abstand beste Defense der Kandidaten.

LeBron James - Erneut führte der beste Spieler seiner Ära die Cleveland Cavaliers souverän von Sieg zu Sieg. Ohne James würden die Cavs im Mittelfeld dümpeln.

An der großen Varianz der Begründungen kann erkannt werden, dass es kein klares Kriterium wie die Sieges-Bilanz oder eigene Stats gibt. Die Journalisten stellen sich vielmehr die Frage, welcher Spieler für sein respektives Team die wichtigste Rolle eingenommen hat.

Wer erhielt die MVP-Auszeichnung in der vergangenen Saison?

Die MVP-Trophäe 2016-17 ging an Russell Westbrook von den Oklahoma City Thunder.

Das Voting ergab folgendes Ergebnis:

Spieler (Team) 1st Votes 2nd Votes Punkte insgesamt Russell Westbrook (OKC) 69 19 888 James Harden (Houston Rockets) 22 69 753 Kawhi Leonard (San Antonio Spurs) 9 9 500 LeBron James (Cleveland Cavaliers) 1 4 333 Isaiah Thomas (Boston Celtics) -- -- 81

Wann und wie wird der MVP ausgezeichnet?

In der abgelaufenen Saison gab es eine Neuerung bei der Vergabe der Liga-Awards: Erstmals wurden die Trophäen in einer eigenen Show nach dem Ende der Playoffs verteilt. Moderator war der Rapper Drake. Die Verleihung 2017 fand im "Pier 36" statt - einem Teil der "Basketball City" am New Yorker East River.

Zuvor waren die Awards jeweils einzeln und während der Playoffs an die jeweiligen Spieler verteilt worden.

Wer sind die Rekordsieger der MVP-Wahl?

Die meisten MVP-Trophäen nennt Los-Angeles-Lakers- und Milwaukee-Bucks-Legende Kareem Abdul-Jabbar sein Eigen: Insgesamt sechs Mal stand der Center bei der Wahl ganz oben (70-71; 71-72; 73-74; 75-76; 79-80).

Bill Russell und Michael Jordan kommen auf je fünf Titel, während Wilt Chamberlain und LeBron James jeweils vier Pokale zuhause stehen haben.

Alle MVPs der NBA-Geschichte

Saison MVP Team 1955-56 Bob Pettit St. Louis Hawks 1956-57 Bob Cousy Boston Celtics 1957-58 Bill Russell Boston Celtics 1958-59 Bob Pettit St. Louis Hawks 1959-60 Wilt Chamberlain Philadelphia Warriors 1960-61 Bill Russell Boston Celtics 1961-62 Bill Russell Boston Celtics 1962-63 Bill Russell Boston Celtics 1963-64 Oscar Robertson Cincinnati Royals 1964-65 Bill Russell Boston Celtics 1965-66 Wilt Chamberlain Philadelphia 76ers 1966-67 Wilt Chamberlain Philadelphia 76ers 1967-68 Wilt Chamberlain Philadelphia 76ers 1968-69 Wes Unseld Baltimore Bullets 1969-70 Willis Reed New York Knicks 1970-71 Kareem Abdul-Jabbar

Milwaukee Bucks 1971-72 Kareem Abdul-Jabbar Milwaukee Bucks 1972-73 Dave Cowens Boston Celtics 1973-74 Kareem Abdul-Jabbar Milwaukee Bucks 1974-75 Bob McAdoo Buffalo Braves 1975-76 Kareem Abdul-Jabbar Los Angeles Lakers 1976-77 Kareem Abdul-Jabbar Los Angeles Lakers 1977-78 Bill Walton Portland Trail Blazers 1978-79 Moses Malone Houston Rockets 1979-80 Kareem Abdul-Jabbar Los Angeles Lakers 1980-81 Julius Erving Philadelphia 76ers 1981-82 Moses Malone Houston Rockets 1982-83 Moses Malone Philadelphia 76ers 1983-84 Larry Bird Boston Celtics 1984-85 Larry Bird Boston Celtics 1985-86 Larry Bird Boston Celtics 1986-87 Magic Johnson Los Angeles Lakers 1987-88 Michael Jordan Chicago Bulls 1988-89 Magic Johnson Los Angeles Lakers 1989-90 Magic Johnson Los Angeles Lakers 1990-91 Michael Jordan Chicago Bulls 1991-92 Michael Jordan Chicago Bulls 1992-93 Charles Barkley Phoenix Suns 1993-94 Hakeem Olajuwon Houston Rockets 1994-95 David Robinson San Antonio Spurs 1995-96 Michael Jordan Chicago Bulls 1996-97 Karl Malone Utah Jazz 1997-98 Michael Jordan Chicago Bulls 1998-99 Karl Malone

Utah Jazz 1999-00 Shaquille O'Neal Los Angeles Lakers 2000-01 Allen Iverson Philadelphia 76ers 2001-02 Tim Duncan San Antonio Spurs 2002-03 Tim Duncan San Antonio Spurs 2003-04 Kevin Garnett Minnesota Timberwolves 2004-05 Steve Nash Phoenix Suns 2005-06 Steve Nash Phoenix Suns 2006-07 Dirk Nowitzki Dallas Mavericks 2007-08 Kobe Bryant Los Angeles Lakers 2008-09 LeBron James Cleveland Cavaliers 2009-10 LeBron James Cleveland Cavaliers 2010-11 Derrick Rose Chicago Bulls 2011-12 LeBron James Miami Heat 2012-13 LeBron James Miami Heat 2013-14 Kevin Durant Oklahoma City Thunder 2014-15 Stephen Curry Golden State Warriors 2015-16 Stephen Curry Golden State Warriors 2016-17 Russell Westbrook Oklahoma City Thunder

Warum gibt es einen zusätzlichen Finals-MVP?

Da für den Liga-MVP-Award nur die Regular Season berücksichtigt wird, entschied sich die NBA 1969 zur Einführung eines zusätzlichen Finals-MVP-Titels und benannte diesen nach Bill Russell, der in den dreizehn vorangegangenen Jahren elf Meisterschaften gewonnen hatte.

Der Award geht an den besten/wertvollsten Spieler der Finalserie - in der Regel wird er aus den Reihen des NBA-Champions gewählt. Einzig Jerry West gewann den Award 1969 als Spieler des unterliegenden Teams.

Die NBA Finals-MVPs der letzten fünf Jahre im Überblick

Jahr Spieler Team 2017 Kevin Durant Golden State Warriors 2016 LeBron James Cleveland Cavaliers 2015 Andre Iguodala Golden State Warriors 2014 Kawhi Leonard San Antonio Spurs 2013 LeBron James Miami Heat

Deutsche und europäische NBA-MVPs: Nur Dirk Nowitzki

In der Geschichte der NBA ging der MVP-Award vorwiegend an US-amerikanische Spieler. Dirk Nowitzki wurde 2007 zum ersten und bisher einzigen Europäer der Geschichte als MVP ausgezeichnet. 2011 sicherte er sich zudem noch den Finals-MVP.

DPOY, ROTY, MIP & Co.: Welche anderen Awards vergibt die NBA?

Die NBA vergibt zahlreiche weitere Auszeichnungen (Gewinner 2017 in Klammern)

All-Star Game MVP (Anthony Davis)

Bill Russell Finals-MVP (Kevin Durant)

Coach of the Year (Mike D'Antoni)

Defensive Player of the Year (Draymond Green)

Executive of the Year (Bob Myers)

J. Walter Kennedy Citizenship (LeBron James)

Community Assist Award (Isaiah Thomas)