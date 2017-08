Alle Infos zu den L.A. Lakers

MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres @ Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs NCAA Division I FBS Akron @ Penn St. MLB Braves @ Cubs

Wer spielt bei den L.A. Lakers? Welche Platzierung haben sie in der Tabelle? Wer sind die größten Stars und Legenden? Wer bekommt das meiste Gehalt? Seit wann gibt es die Franchise - und was sind die größten Erfolge? SPOX gibt euch die wichtigsten Informationen dazu. Die Spiele der Lakers gibt es in der nächsten Saison bei SPOX und DAZN zu sehen.

Die NBA-Tabelle mit den L.A. Lakers

Die reguläre Saison 2016/17 beendeten die Los Angeles Lakers auf dem 14. Platz der Western Conference und verpassten die Playoffs somit deutlich.

Die Abschlusstabelle der Western Conference 2016/17*

Platzierung Team Bilanz (Siege-Niederlagen) 1 Golden State Warriors 67-15 2 San Antonio Spurs 61-21 3 Houston Rockets 55-27 4 Los Angeles Clippers 51-31 5 Utah Jazz 51-31 6 OKC Thunder 47-35 7 Memphis Grizzlies 43-39 8 Portland Trail Blazers 41-41 9 Denver Nuggets 40-42 10 New Orleans Pelicans 34-48 11 Dallas Mavericks 33-49 12 Sacramento Kings 32-50 13 Minnesota Timberwolves 31-51 14 L.A. Lakers 26-56 15 Phoenix Suns 24-58

*Zu Beginn der neuen Saison, gibt es die aktuelle Tabelle hier.

Wo gibt es News zu den L.A. Lakers?

Auf der NBA-Seite von SPOX gibt es alle Neugikeiten und Entwicklungen zu den L.A. Lakers. Die offizielle Website der Lakers ist: nba.com/lakers

Wann spielen die Los Angeles Lakers?

Die neue NBA-Saison startet am 18. Oktober um 2 Uhr deutscher Zeit. Am 20. Oktober haben dann die Lakers um 4.30 Uhr ihre erste Begegnung gegen die L.A. Clippers um Blake Griffin und DeAndre Jordan. Zum gesamten NBA-Spielplan geht es hier.

Der Kader / das Roster der Los Angeles Lakers

Die L.A. Lakers haben nach aktuellem Stand 14 Spieler garantiert unter Vertrag. Briante Weber hat einen teilweise garantierten Vertrag.

© getty

Der Kader und die Spieler-Gehälter der L.A. Lakers im Überblick*

Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Lonzo Ball - 6,3 Kentavious Caldwell-Pope - 17,7 Luol Deng - 17,1 Julius Randle - 4,1 Brook Lopez - 22,6 Tyler Ennis - 1,5 Jordan Clarkson - 11,6 Brandon Ingram - 5,5 Larry Nance Jr. - 1,5 Ivica Zubac - 1,3 Corey Brewer - 7,6 Kyle Kuzma - 1,4 Thomas Bryant - 0,8 Briante Weber - 1,5 Josh Hart - 1,4

*Stand: August 2017. Gehälter von Sportrac in Millionen Dollar für die Saison 2017/18

Wer sind die größten Stars der Los Angeles Lakers?

Für großes Aufsehen sorgte Lonzo Ball, der dieses Jahr von den Lakers als zweiter Pick in der ersten Runde des Drafts gezogen wurde. Ein großer Hype um ihm entstand auch wegen seines Vaters LaVar Ball, der immer wieder die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zog.

Brook Lopez kam im Sommer per Trade von den Brooklyn Nets zu den Lakers. Im Gegenzug erhielten die Nets unter anderem den ehemaligen Top-Pick D'Angelo Russell. Für die Nets kam der ehemalige All-Star Lopez vergangene Saison auf 20,5 Punkte und 5,4 Rebounds und verwandelte starke 35 Prozent seiner Distanzwürfe.

Wen haben die L.A. Lakers im Draft 2017 gewählt?

Im Draft 2017 haben die Lakers an zweiter Stelle Lonzo Ball ausgewählt. Tony Bradley war der 28. Pick der Lakers, wurde aber zu Utah getradet. Von den Jazz kam im Gegenzug Guard Josh Hart (30. Pick) nach Los Angeles, Forward Kyle Kuzma (30. Pick) verstärkt die Lakers als Teil des Trades mit den Brooklyn Nets. Mit dem eigenen Zweitrundenpick wählten die Lakers an Position 42 außerdem Center Thomas Bryant.

Wer sind die größten Legenden und Hall of Famer der Lakers?

Wirft man einen Blick in die Vergangenheit, mangelt es den Lakers nicht an Hall of Famern. Zu den größten Franchise-Legenden gehören:

Kareem Abdul-Jabbar: 14 Jahre bei den Lakers, 3 MVP-Auszeichnungen, 13 All-Star-Nominierungen, 5 NBA-Championships

14 Jahre bei den Lakers, 3 MVP-Auszeichnungen, 13 All-Star-Nominierungen, 5 NBA-Championships Wilt Chamberlain: 5 Jahre bei den Lakers, 4 All-Star-Nominierungen, Finals-MVP, eine NBA-Championship

5 Jahre bei den Lakers, 4 All-Star-Nominierungen, Finals-MVP, eine NBA-Championship Magic Johnson: 13 Jahre bei den Lakers, 3 MVP-Auszeichnungen, 12 All-Star-Nominierungen, 5 NBA-Championships

13 Jahre bei den Lakers, 3 MVP-Auszeichnungen, 12 All-Star-Nominierungen, 5 NBA-Championships Shaquille O' Neal: 8 Jahre bei den Lakers, eine MVP-Auszeichnung, 7 All-Star-Nominierungen, 3 NBA-Championships

8 Jahre bei den Lakers, eine MVP-Auszeichnung, 7 All-Star-Nominierungen, 3 NBA-Championships Kobe Bryant: 20 Jahre bei den Lakers, eine MVP-Auszeichnung, 18 All-Star-Nominierungen, 5 NBA-Championships

Übersicht der Hall of Famers und Retired Numbers

Hall of Famer Retired Numbers Kareem Abdul-Jabbar #13 (Wilt Chamberlain) Elgin Baylor #22 Elgin Baylor Zelmo Beaty #25 Gail Goodrich Wilt Chamberlain #32 Magic Johnson Adrian Dantley #33 Kareem Abdul-Jabbar Gail Goodrich #34 Shaquille O'Neal Connie Hawkins #42 James Worthy Spencer Haywood #44 Jerry West Magic Johnson #52 Jamaal Wilkes Clyde Lovellette Karl Malone Slater Martin Bob McAdoo George Mikan Vern Mikkelsen Shaquille O'Neal Gary Payton Jim Pollard Mitch Richmond Dennis Rodman Jerry West Jamaal Wilkes James Worthy

Seit wann gibt es die Los Angeles Lakers

Die L.A. Lakers gibt es seit 1947. Seit dem Gründungsjahr gehören die Lakers zur NBA und zu den erfolgreichsten Teams der Liga. Mit dem Center George Mikan wurde schon in den ersten Jahren der Franchise-Geschichte eine Dynastie geformt. Damals gewannen sie zwischen 1949 und 1954 fünf Meisterschaften.

1968 holten sie in Wilt Chamberlain erneut den überragenden Center der Liga. Immer wieder zogen die Lakers die größten Stars der NBA an. Abdul-Jabbar kam 1976, drei Jahre später debütierte Magic Johnson. Dieser führte die Lakers schon in seiner ersten Saison zum NBA-Titel. Zwischen 1996 und 2004 folgten Kobe Bryant und Shaquille O'Neal. 2016 beendete Bryant nach 20 Jahren im Trikot der Lakers seine Karriere.

Was sind die größten Erfolge der L.A. Lakers?

Die Lakers krönten sich schon früh mit Erfolgen. Insgesamt holten sie 16 mal den NBA-Titel. Zuletzt blieben die Erfolge bei den Lakers allerdings aus. Seit der Saison 2013/14 schafften sie es nicht mehr, sich für die Playoffs zu qualifizieren.

Die Erfolge der L.A. Lakers im Überblick

Division-Titel Conference-Titel Championships 1950 1949 1949 1951 1950 1950 1953 1952-1954 1952-1954 1954 1959 1972 1962 1962 1980 1963 1963 1982 1965 1965 1985 1966 1966 1987 1969 1968-1970 1988 1971-1974 1972 2000-2002 1977 1973 2009 1980 1980 2010 1982-1990 1982-1985 1998 1987-1989 2000 1991 2001 2000-2002 2004 2004 2008-2012 2008-2010

Wer ist der Head Coach der Los Angeles Lakers?

Die Lakers werden seit der Saison 2016/2017 von Luke Walton trainiert. Im Draft 2003 war er als Spieler der Zweitrundenpick der Lakers und gewann mit der Franchise 2009 und 2010 die Championship.

Wo kann man die Spiele der L.A. Lakers sehen?

Sämtliche Spiele der Lakers kann man mit dem League Pass schauen, der direkt von der NBA angeboten wird. Zudem gibt es auch ein großes NBA-Programm bei der Streaming-Platform DAZN. SPOX zeigt einmal pro Woche ein NBA-Spiel im kostenlosen Livestream am Sonntag.