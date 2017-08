Global Games: Celtics und Sixers in London!

MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Rays @ Blue Jays MLB Giants @ Marlins MLB Astros @ Diamondbacks MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Rays @ Blue Jays MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Die NBA hat bekanntgegeben, welche Teams im Rahmen der Global Games in der kommenden Saison nach London kommen: Die Philadelphia 76ers und die Boston Celtics.

Am 11. Januar 2018 treffen die Celtics und die Sixers in der Londoner O2 Arena aufeinander. Bereits jetzt kann man sich unter nba.com/london registrieren, um am Vorverkauf teilzunehmen. Das Spiel wird live auf DAZN übertragen. Hier gibt es alle weiteren Infos.

Bereits seit 2013 wird jedes Jahr mindestens ein Spiel der Regular Season in London ausgetragen. Im letzten Jahr spielten die Pacers gegen die Nuggets, im Jahr davor waren die Magic und die Raptors in London zu Gast.

Die Celtics gehören zu den ambitioniertesten Teams der NBA. Nachdem der Rekordmeister es vergangene Saison bis in die Conference Finals schaffte, verpflichteten sie im Sommer mit Gordon Hayward einen weiteren All-Star und wollen um den Titel mitspielen.

Bei den 76ers geht es nach einigen schlechten Jahren ebenfalls wieder bergauf. Mit Joel Embiid, Markelle Fultz, Ben Simmons und Dario Saric verfügt Philadelphia über eines der talentiertesten jungen Teams der NBA.

Bereits am Mittwoch verkündete die NBA, wer bei den Global Games in Mexiko City antreten wird. Am 7. Dezember treffen die Brooklyn Nets auf die Oklahoma City Thunder und zwei Tage später auf die Miami Heat.