Alle Infos zu den Global Games 2017/2018

Die NBA hat bekanntgegeben, welche Teams im Rahmen der Global Games in der kommenden Saison aufeinander treffen. Die Philadelphia 76ers und die Boston Celtics treten in London gegeneinander an. Darüber hinaus wird auch zweimal in Mexiko City gespielt, wo erst die Thunder und dann die Heat auf die Nets treffen. SPOX gibt euch einen Überblick zu allen Begegnungen und Infos zu den Teams, Übertragungen und Tickets.

Was sind die Global Games?

Die NBA Global Games sind eine Reihe von Spielen mit NBA-Teams, die außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanada gespielt werden. So soll die Bekanntheit der Liga rund um den Globus gesteigert werden. Seit 2013 werden solche Begegnungen als Global Games vermarktet.

Dabei wird auch bei Gastspielen, unter anderen in Europa oder Asien, nach den Regeln der NBA und nicht der FIBA gespielt.

Welche Global Games wird es in der kommenden Saison geben?

Das Highlight der Global Games wird am 11. Januar 2018 ein Spiel der Regular Season in London stattfinden. Dort treffen die Boston Celtics und Philadelphia 76ers aufeinander.

Wie in der Saison zuvor werden auch erneut zwei Spiele der Regular Season auf mexikanischem Boden ausgetragen. Die Brooklyn Nets tragen zwei ihrer 41 Heimspiele in Mexico City aus. Am 7. Dezember 2017 gastieren die Oklahoma City Thunder mit den Superstars Russell Westbrook und Paul George in der mexikanischen Hauptstadt. Zwei Tage später, am 9. Dezember 2017, empfangen die Nets dann die Miami Heat.

Wann findet das Spiel zwischen den Sixers und Celtics in London statt?

Am 11. Januar 2018 werden im Rahmen der Regular Season die Philadelphia 76ers auf die Boston Celtics treffen. Die Sixers verzichten dabei auf eines ihrer 41 Heimspiele im Wells Fargo Center und genießen streng genommen in London Heimrecht.

Wo können die Global Games live verfolgt werden?

Das Spiel zwischen den Philadelphia 76ers und den Boston Celtics wird wie viele andere NBA-Spiele auch live auf DAZN übertragen.

Wo gibt es Tickets für die Global Games?

Bereits jetzt kann man sich unter nba.com/london registrieren, um sich für den Vorverkauf zu registrieren. Der endgültige Verkaufsstart wird der 17. Oktober 2017 sein.

Die Global Games der Regular Season der vergangenen Jahre

Datum Ort Team 1 Team 2 Ergebnis 14.01.2017 Mexico City Phoenix Suns San Antonio Spurs 108:105 12.01.2017 Mexico City Phoenix Suns Dallas Mavericks 108:113 12.01.2017 London Denver Nuggets Indiana Pacers 140:112 14.01.2016 London Orlando Magic Toronto Raptors 103:106 03.12.2015 Mexico City Boston Celtics Sacramento Kings 114:97 15.01.2015 London New York Knicks Milwaukee Bucks 79:95 12.11.2014 Mexico City Houston Rockets Minnesota Timberwolves 113:101 16.01.2014 London Brooklyn Nets Atlanta Hawks 127:110

Spiele mit NBA-Beteiligung in Deutschland

In Deutschland wurde dagegen noch kein Spiel der Regular Season ausgetragen. Allerdings waren einige Teams bereits im Rahmen der Vorbereitung in der Bundesrepublik zu Gast.

Datum Bewerb Ort Team 1 Team 2 Ergebnis 24.08.1984 Exhibition Hagen Seattle SuperSonics SSV Hagen 94:87 25.08.1984 Exhibition Langen Seattle SuperSonics ASC 46 Göttingen 119:95 05.09.1984 Exhibtion Göttingen Seattle SuperSonics ASC 46 Göttingen 106:76 06.09.1984 Exhibition Leverkusen Seattle SuperSonics TSV Bayer 04 Leverkusen 109:86 22.10.1993 McDonald's Open München Phoenix Suns Real Madrid 145:115 23.10.1993 McDonald's Open München Phoenix Suns Buckler Bologna 112:90 18.10.1996 NBA Europe Tour Berlin Seattle SuperSonics Indiana Pacers 82:72 10.10.2006 NBA Europe Live Köln Philadelphia 76ers Phoenix Suns 103:100 11.10.2006 NBA Europe Live Köln Phoenix Suns Maccabi Elite Tel Aviv 119:102 11.10.2006 NBA Europe Live Köln Philadelphia 76ers ZSKA Moskau 85:71 14.10.2008 NBA Europe Live Berlin New Orleans Hornets Washington Wizards 96:80 06.10.2012 NBA Europe Live Berlin Dallas Mavericks ALBA Berlin 89:84 08.10.2014 NBA Global Games Berlin ALBA Berlin San Antonio Spurs 94:93

© getty

Wann fand das erste Spiel zwischen einem NBA- und FIBA-Team statt?

Die Washington Bullets (heute: Wizards) absolvierten am 7. September 1978 ein Spiel in Israel und waren damit Pioniere für die kommenden Spiele. In Tel Aviv unterlagen die Bullets gegen Maccabi Tel Aviv mit 97:98.

Die Atlanta Hawks in der Sowjetunion

Im Jahr 1988 schrieben die Atlanta Hawks Geschichte, als das Team um Superstar Dominique Wilkins für drei Spiele in die Sowjetunion kam. Diese drei Spiele machten große Schlagzeilen und zählen zu den bedeutsamsten Global Games der Geschichte. Einen ausführlichen Artikel zur Reise hinter den eisernen Vorhang sowieso anderen Global Games gibt es hier.

Die McDonald's Championship Ära

Die McDonald's Championship wurde zwischen 1987 und 1999 ausgetragen, dabei zunächst jedes Jahr, ab 1991 im Zwei-Jahres-Rhythmus. Gegen Teams aus der NBA traten ausgewählte Champions aus den besten Ligen Europas an. Insgesamt gab es neun Ausgaben, die alle von den nordamerikanischen Teams entschieden wurden.

Die MVPs der McDonald's Championship

Jahr Spieler Team 1987 Terry Cummings Milwaukee Bucks 1988 Larry Bird Boston Celtics 1989 Walter Davis Denver Nuggets 1990 Patrick Ewing New York Knicks 1991 Magic Johnson Los Angeles Lakers 1993 Charles Barkley Phoenix Suns 1995 Clyde Drexler Houston Rockets 1997 Michael Jordan Chicago Bulls 1999 Tim Duncan San Antonio Spurs

NBA Europe Live

Nach 1999 gastierte die NBA seltener auf dem alten Kontinent. Erst mit Einführung von Europe Live im Jahr 2006 änderte sich das wieder. Zahlreiche NBA-Teams traten gegen die heimischen Spitzenklubs aus Europa an, doch auch Spiele zwischen zwei NBA-Franchises waren öfters der Fall.

Die Bilanz der NBA-Teams gegen FIBA-Teams

Insgesamt wurde in 18 verschiedenen Ländern und 45 Städten gespielt. Die Bilanz der NBA ist dabei hervorragend. In 76 Spielen entschieden die NBA-Teams 64 Begegnungen für sich.