Alle Infos zu den Free Agents 2018

LeBron James, Kevin Durant, Russell Westbrook und Paul George können im kommenden Sommer Free Agents werden. SPOX hat alle Infos zur NBA Free Agency 2018 zusammengefasst: Wer ist Restrictred Free Agent? Wer ist Unrestricted? Welche Team-Optionen, welche Spieler-Optionen sind in den Verträgen verankert? Außerdem erklären wir die wichtigsten Begriffe, Daten und Regeln rund um die Free Agency auf einen Blick.

Wie funktioniert die Free Agency in der NBA?

In der Free Agency geht es für die NBA-Teams darum, Spieler zu verpflichten, deren Verträge ausgelaufen sind. Dabei kann es sich sowohl um Spieler handeln, die zuvor bereits im eigenen Team gespielt haben, als auch um Spieler, die zuvor bei einer anderen Franchise unter Vertrag standen. Diese vertragslosen Spieler (Free Agents) werden in zwei Kategorien unterteilt: Restricted und Unrestricted.

Was bedeutet "Unrestricted Free Agent"?

Unrestricted Free Agent (UFA) wird ein Spieler dann, wenn sein Vertrag ausläuft und es keine weiteren Optionen in seinem Vertrag gibt. Er kann dann vollkommen frei über sein neues Team entscheiden.

Was bedeutet "Restricted Free Agent"?

Ist ein Spieler Restricted Free Agent (RFA), kann sein bisheriges Team jedes Angebot eines anderen Teams matchen, also mit dem Angebot der Konkurrenz mitgehen. Der Spieler muss in dem Fall bei seinem bisherigen Team bleiben. Dies betrifft insbesondere Spieler, die in der ersten Runde des NBA-Drafts ausgewählt wurden. Diese Spieler werden zum Ende ihres vierjährigen Rookie-Vertrags RFA, sofern ihr jeweiliges Team ihnen ein sogenanntes Qualifying Offer unterbreitet.

© getty

Was sind Qualifying Offers und Offer Sheets?

Das Qualifying Offer ist ein Vertragsangebot, das ein Team dem eigenen Spieler bis spätestens zum 29. Juni unterbreiten kann, um ihn zum Restricted Free Agent zu machen. Verzichtet das Team darauf, wird der Spieler automatisch zum Unrestricted Free Agent. Ein Qualifying Offer beinhaltet üblicherweise einen neuen Einjahresvertrag zu vorgegebenen Bezügen.

Möchte ein Team einen Restricted Free Agent eines anderen Teams unter Vertrag nehmen, muss es dem Spieler ein Angebot (Offer Sheet) unterbreiten. Das bisherige Team hat nun sieben Tage Zeit, das Angebot zu matchen.

Spielern, deren vierjähriger Rookievertrag ausläuft, kann von ihrem bisherigen Team jedoch auch ein sogenanntes Maximum Qualifying Offer angeboten werden. Dies beinhaltet einen Fünfjahresvertrag zum Maximalgehalt mit einer zusätzlichen Gehaltssteigerung von acht Prozent pro Jahr.

Wird einem Spieler ein solches Angebot unterbreitet, können andere Teams ihm lediglich Arbeitspapiere mit einer garantierten Laufzeit von mindestens drei Jahren (ohne Optionen) anbieten.

Welche Fristen und Regeln gelten in der NBA Free Agency?

Moratorium: Jedes Jahr am 1. Juli startet um Mitternacht die Free Agency. Ab diesem Zeitpunkt dürfen die Teams mit den Free Agents Kontakt aufnehmen und verhandeln. Allerdings dürfen die Verträge erst nach Ablauf des Moratoriums unterzeichnet werden. Während dieser Zeit berechnet die NBA außerdem den exakten Salary Cap für die kommenden Saison. Das Moratorium endet am 6. Juli.

Jedes Jahr am 1. Juli startet um Mitternacht die Free Agency. Ab diesem Zeitpunkt dürfen die Teams mit den Free Agents Kontakt aufnehmen und verhandeln. Allerdings dürfen die Verträge erst nach Ablauf des Moratoriums unterzeichnet werden. Während dieser Zeit berechnet die NBA außerdem den exakten Salary Cap für die kommenden Saison. Das Moratorium endet am 6. Juli. Deadline für Qualifying Offers: Teams haben bis zum 29. Juni Zeit, ihren Restricted Free Agents ein Qualifying Offer zu unterbreiten.

Teams haben bis zum 29. Juni Zeit, ihren Restricted Free Agents ein Qualifying Offer zu unterbreiten. Frist für das Matchen von Offer Sheets: Unterschreibt ein Restricted Free Agent eine Offer Sheet eines anderen Teams, hat seine bisherige Franchise zwei Tage Zeit, das Angebot zu matchen und den Spieler damit zu halten. Tut sie das nicht, wird der Vertrag mit dem neuen Team gültig.

Unterschreibt ein Restricted Free Agent eine Offer Sheet eines anderen Teams, hat seine bisherige Franchise zwei Tage Zeit, das Angebot zu matchen und den Spieler damit zu halten. Tut sie das nicht, wird der Vertrag mit dem neuen Team gültig. Trade Deadline: Während der Free Agency dürfen außerdem natürlich auch Trades eingefädelt werden. Die Trade Deadline markiert dann den Zeitpunkt, bis zu dem Spieler während der NBA-Saison getradet werden dürfen. In der Saison 2017/18 fällt sie auf den 8. Februar 2018 (15 Uhr Eastern Time) und liegt damit - im Gegensatz zu den vergangenen Jahren - noch vor der All-Star-Pause.

Was ist ein Sign-and-Trade?

Ein Team kann den Vertrag mit einem Free Agent verlängern, um ihn dann innerhalb von 48 Stunden zu einem anderen Team zu traden. Kommt innerhalb dieser Zeit kein Trade zustande, ist der Vertrag ungültig. Ein Sign-and-Trade-Vertrag muss mindestens drei Jahre lang sein. Bird-Rechte dürfen nicht übernommen werden. Ein Sign-and-Trade-Deal macht dann Sinn, wenn ohnehin klar ist, dass der Spieler nicht bei seinem Team bleiben will. So erhält das Team zumindest noch eine "Entschädigung" in Form von Spielern oder Draft Picks. Das aufnehmende Team kann gleichzeitig Platz unter dem Salary Cap schaffen.

Was sind (Early) Bird Rights?

Larry-Bird-Regel: Ein Free Agent kommt für diese Ausnahmeregel in Frage, wenn er mindestens drei Jahre in Folge für dasselbe Team gespielt hat, ohne entlassen worden zu sein oder das Team als Free Agent gewechselt zu haben. Wird der Spieler zu einem anderen Team getradet, bleiben seine Bird-Rechte erhalten. Die Vertragslänge darf fünf Jahre nicht überschreiten. Free Agents, die diese Möglichkeit haben, werden Bird Free Agents oder Qualifying Veteran Free Agents genannt.

Ein Free Agent kommt für diese Ausnahmeregel in Frage, wenn er mindestens drei Jahre in Folge für dasselbe Team gespielt hat, ohne entlassen worden zu sein oder das Team als Free Agent gewechselt zu haben. Wird der Spieler zu einem anderen Team getradet, bleiben seine Bird-Rechte erhalten. Die Vertragslänge darf fünf Jahre nicht überschreiten. Free Agents, die diese Möglichkeit haben, werden Bird Free Agents oder Qualifying Veteran Free Agents genannt. Early-Bird-Regel: Die abgeschwächte Form der Larry-Bird-Regel ermöglicht dem Team, dem Spieler bereits nach zwei Jahren im Team ohne Entlassung oder Wechsel als Free Agent einen neuen Vertrag zu verbesserten Konditionen anzubieten. Der neue Vertrag muss eine Laufzeit von mindestens zwei Jahren und höchstens vier Jahren aufweisen und muss entweder mit 175 Prozent des alten Lohns oder des NBA-Durchschnittslohns dotiert sein, je nachdem was höher ist. Die Early-Bird-Rechte verfallen, wenn ein Spieler zu einem anderen Team getradet wird. Allerdings besitzt der Spieler in dem Fall ein Vetorecht für den Trade. Diese Spieler werden Early Qualifying Free Agents genannt.

Wie funktionieren Spieler-Optionen und Team-Optionen?

Player Option: Beinhaltet ein Vertrag eine Player Option, hat der Spieler die Möglichkeit, seinen Vertrag um eine weitere Saison zu verlängern. Zieht der Spieler diese Option nicht, wird er Unrestricted Free Agent.

Team Option: Gleiches gilt für die Team Option. Ist im Vertragswerk diese Option verankert, hat ein Team die Möglichkeit, den Vertrag eines Spielers um eine weitere Saison zu verlängern. Zieht das Team die Option nicht, wird der Spieler Unrestricted Free Agent.

Wer sind die wichtigsten NBA Free Agents 2018?

© getty

LeBron James (Cleveland Cavaliers, Alter am 1. Juli 2018: 33 Jahre, Spieler-Option, Gehalt 2017/18: 33,3 Millionen Dollar)

(Cleveland Cavaliers, Alter am 1. Juli 2018: 33 Jahre, Spieler-Option, Gehalt 2017/18: 33,3 Millionen Dollar) Kevin Durant (Golden State Warriors, 29 Jahre, Spieler-Option, 25 Millionen Dollar)

(Golden State Warriors, 29 Jahre, Spieler-Option, 25 Millionen Dollar) Russell Westbrook (Oklahoma City Thunder, 29 Jahre, Spieler-Option, 28,5 Millionen Dollar)

(Oklahoma City Thunder, 29 Jahre, Spieler-Option, 28,5 Millionen Dollar) Chris Paul (Houston Rockets, 33 Jahre, UFA, 24,6 Millionen Dollar)

(Houston Rockets, 33 Jahre, UFA, 24,6 Millionen Dollar) Paul George (Oklahoma City Thunder, 28 Jahre, Spieler-Option, 19,5 Millionen Dollar)

(Oklahoma City Thunder, 28 Jahre, Spieler-Option, 19,5 Millionen Dollar) DeMarcus Cousins (New Orleans Pelicans, 27 Jahre, UFA, 18,1 Millionen Dollar)

(New Orleans Pelicans, 27 Jahre, UFA, 18,1 Millionen Dollar) Isaiah Thomas (Boston Celtics, 29 Jahre, UFA, 6,3 Millionen Dollar)

(Boston Celtics, 29 Jahre, UFA, 6,3 Millionen Dollar) DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers, 29 Jahre, Spieler-Option, 22,6 Millionen Dollar)

(Los Angeles Clippers, 29 Jahre, Spieler-Option, 22,6 Millionen Dollar) Joel Embiid (Philadelphia 76ers, 24 Jahre, RFA, 6,1 Millionen Dollar)

Welche NBA-Stars können 2018 eine Spieler-Option ziehen?

Spieler Position Alter (1.8.18) Team Gehalt 2018/19 LeBron James SF 33 CLE 35.607.969 Russell Westbrook PG 29 OKC 30.521.115 Kevin Durant SF 29 GSW 26.250.000 DeAndre Jordan C 30 LAC 24.119.025 LaMarcus Aldridge PF 33 SAS 22.347.015 Paul George SF 28 OKC 20.703.384 Enes Kanter PF 26 OKC 18.622.513 Wesley Matthews SG 31 DAL 18.622.513 Thaddeus Young PF 30 IND 13.764.045 Wilson Chandler SF 31 DEN 12.800.562 Austin Rivers SG 28 LAC 12.650.000 Jeremy Lin PG 30 BKN 12.516.746 Iman Shumpert SG 28 CLE 11.011.236 Danny Green SG 31 SAS 10.000.000 Rudy Gay SF 31 SAS 8.826.300 Kosta Koufos C 29 SAC 8.739.500 Garrett Temple SG 32 SAC 8.000.000 Cory Joseph PG 26 IND 7.945.000 Darrell Arthur PF 30 DEN 7.464.912 Milos Teodosic PG 31 LAC 6.300.000 Dewayne Dedmon C 28 ATL 6.300.000 Wesley Johnson SG 31 LAC 6.134.520 Jason Smith PF 32 WAS 5.450.000 Mike Muscala PF 27 ATL 5.000.000 Jamal Crawford SG 38 MIN 4.544.400 Ron Baker SG 25 NYK 4.544.400 Kyle O'Quinn C 28 NYK 4.256.250 Jodie Meeks SG 30 WAS 3.454.500 Joffrey Lauvergne PF 26 SAS 1.656.092

Welche Spieler können per Team-Option zu Free Agents gemacht werden?

Spieler Position Alter (1.8.18) Team Gehalt 2018/19 Karl-Anthony Towns C 22 MIN 7.839.435 D'Angelo Russell PG 22 BKN 7.019.698 Ben Simmons PF 22 PHI 6.434.520 Jahlil Okafor C 22 PHI 6.313.832 Brandon Ingram SF 20 LAL 5.757.120 Kristaps Porzingis PF 23 NYK 5.697.054 Jaylen Brown SF 21 BOS 5.169.960 Mario Hezonja SF 23 ORL 5.167.231 Dirk Nowitzki PF 40 DAL 5.000.000 Willie Cauley-Stein PF 25 SAC 4.696.875 Dragan Bender PF 20 PHX 4.661.280 Lance Stephenson SF 27 IND 4.360.000 Emmanuel Mudiay PG 22 DEN 4.294.480 Kris Dunn PG 24 CHI 4.221.000 Buddy Hield SG 24 SAC 3.833.760 Frank Kaminsky C 25 CHA 3.627.842 Jamal Murray PG 21 DEN 3.499.800 Justise Winslow SF 22 MIA 3.448.926 Myles Turner C 22 IND 3.410.284 Trey Lyles PF 22 DEN 3.364.249 Devin Booker SG 21 PHX 3.314.365 Cameron Payne PG 23 CHI 3.263.295 Kelly Oubre SF 22 WAS 3.208.630 Marquese Chriss PF 21 PHX 3.206.160 Terry Rozier PG 24 BOS 3.050.390 Jakob Poeltl C 22 TOR 2.947.320 Rashad Vaughn SG 21 MIL 2.901.565 Thon Maker PF 21 MIL 2.799.720 Sam Dekker SF 24 LAC 2.760.095 Jerian Grant PG 25 CHI 2.639.314 Delon Wright PG 26 TOR 2.536.898 Taurean Prince SF 23 ATL 2.526.840 Dario Saric PF 24 PHI 2.526.840 Justin Anderson SG 24 PHI 2.516.048 Bobby Portis PF 23 CHI 2.494.346 Rondae Hollis-Jefferson SF 23 BKN 2.470.357 Tyus Jones PG 22 MIN 2.444.053 Jarell Martin PF 24 MEM 2.416.222 Georgios Papagiannis C 21 SAC 2.400.480 Denzel Valentine SG 24 CHI 2.280.600 Larry Nance Jr. PF 25 LAL 2.272.391 Chris McCullough PF 23 WAS 2.243.326 Josh Huestis SF 26 OKC 2.243.326 Kevon Looney SF 22 GSW 2.227.081 Juan Hernangomez PF 22 DEN 2.166.360 Wade Baldwin PG 22 MEM 1.955.160 Henry Ellenson PF 21 DET 1.857.480 Malik Beasley SG 21 DEN 1.773.840 DeAndre' Bembry SG 24 ATL 1.634.640 Joseph Young PG 26 IND 1.600.520 Richaun Holmes PF 24 PHI 1.600.520 T.J. McConnell PG 26 PHI 1.600.520 Nikola Jokic C 23 DEN 1.600.520 Malachi Richardson SG 22 SAC 1.569.360 Dejounte Murray PG 21 SAS 1.544.951 Isaiah Taylor PG 24 HOU 1.544.951 Timothe Luwawu-Cabarrot SF 23 PHI 1.446.360 Brice Johnson PF 24 LAC 1.388.520 Thomas Bryant C 21 LAL 1.378.242 Maxi Kleber F 26 DAL 1.378.242 Pascal Siakam PF 24 TOR 1.303.680 Skal Labissiere PF 22 SAC 1.295.760 Damian Jones C 23 GSW 1.277.040

Alle Unrestricted und Restricted Free Agents in der NBA 2018 im Überblick

Insgesamt werden 122 Spieler in der Offseason 2018 zum Free Agent. Die Übersicht dazu gibt es direkt hier. UFA steht für Unrestricted Free Agent, RFA für Restricted.

Spieler wie Kevin Durant oder LeBron James, die nur durch das Ziehen einer Vertrags-Option zum Free Agent würden, findet man in der Tabelle der Spieler- und Team-Optionen (siehe oben).

Utah Jazz Toronto Raptors Portland Trail Blazers Derrick Favors, PF (UFA) Lucas Nogueira, C (RFA) Ed Davis, PF (UFA) Joe Johnson, SF (UFA) Bruno Caboclo, SF (RFA) Noah Vonleh, PF (RFA) Dante Exum, SG (RFA) Norman Powell, SG (RFA) Jusuf Nurkic, C (RFA) Rodney Hood, SG (RFA) Kennedy Meeks, PF (RFA) Shabazz Napier, PG (RFA) Raul Neto, PG (RFA) Fred VanVleet, PG (RFA) Pat Connaughton, SG (RFA) Oklahoma City Thunder Orlando Magic San Antonio Spurs Doug McDermott, SF (RFA) Aaron Gordon, SF (RFA) Tony Parker, PG (UFA) Nick Collison, PF (UFA) Elfrid Payton, PG (RFA) Kyle Anderson, SF (RFA) Raymond Felton, PG (UFA) Arron Afflalo, SG (UFA) Davis Bertrans, SF (RFA) Jerami Grant, SF (UFA) Marreese Speights, C (UFA) Bryn Forbes, SG (UFA) Washington Wizards Minnesota Timberwolves Indiana Pacers Sheldon McLellan, SG (RFA) Andrew Wiggins, SF (RFA) Damien Wilkins. SG (UFA) Tim Frazier, PG (UFA) Nemanja Bjelica, PF (RFA) Glen Robinson III, SG (UFA) Houston Rockets Golden State Warriors Dallas Mavericks Chris Paul, PG (UFA) Nick Young, SF (UFA) Josh McRoberts, PF (UFA) Trevor Ariza, SF (UFA) Zaza Pachulia, C (UFA) Devin Harris, PG (UFA) Tarik Black, C (UFA) David West, C (UFA) Seth Curry, SG (UFA) Luc Mbah a Moute, SF (UFA) Omri Casspi, SF (UFA) Gian Clavell, SG (RFA) Clint Capela, C (RFA) Patrick McCaw, SG, (RFA) Salah Mejri, C (RFA) Tim Quarterman, PG (RFA) JaVale McGee, C (UFA) Yogi Ferrell, PG (RFA) Johnathan Motley, PF (RFA) Charlotte Hornets Los Angeles Lakers Memphis Grizzlies M. Carter-Williams, PG (UFA) Brook Lopez, C (UFA) Brandan Wright, PF (UFA) Johnny O'Bryant, C (UFA) K. Caldwell-Pope, SG (UFA) Tyreke Evans, SF (UFA) Isaiah Hicks, PF (RFA) Corey Brewer, SG (UFA) James Ennis, SF (UFA) T.J. Williams, PG (RFA) Julius Randle, PF (RFA) Mario Chalmers, PG (UFA) Treveon Graham, SG (RFA) Vander Blue, SG (RFA) Jeremy Morgan, G (RFA) Miami Heat New Orleans Pelicans Philadelphia 76ers Wayne Ellington (UFA) DeMarcus Cousins, C (UFA) J.J. Redick, SG (UFA) Udonis Haslem, PF (UFA) Quincy Pondexter, SF (UFA) Amir Johnson, PF (UFA) Matt Williams, SG (RFA) Rajon Rondo, PG (UFA) Joel Embiid, C (RFA) Josh Richardson, SG (RFA) Ian Clark, SG (UFA) Nik Stauskas, SG (RFA) Okaro White, SF (RFA) Jordan Crawford, SG (UFA) Robert Covington, SF (UFA) Brooklyn Nets Boston Celtics Cleveland Cavaliers Trevor Booker, PF (UFA) Isaiah Thomas, PG (UFA) Channing Frye, PF (UFA) Quincy Acy, SF (UFA) Aron Baynes, PF (UFA) Jose Calderon, PG (UFA) Joe Harris, SG (UFA) Marcus Smart, PG (RFA) Jeff Green, SF (UFA) Sean Kilpatrick, SG (UFA) Shane Larkin, PG (UFA) Derrick Rose, PG (UFA) Atlanta Hawks Chicago Bulls Denver Nuggets Marco Bellinelli, SF (UFA) Dwayne Wade, SG (UFA) Jameer Nelson, PG (UFA) Ersan Ilyasova, SF (UFA) Zach LaVine, SG (RFA) Will Barton, SG (UFA) Malcolm Delaney, SG (RFA) David Nwaba, SG (RFA) Gary Harris, SG (RFA) Detroit Pistons Milwaukee Bucks Los Angeles Clippers Avery Bradley, SG (UFA) Jabari Parker, PF (RFA) Louis Williams, SG (UFA) Anthony Tolliver, PF (UFA) Spencer Hawes, PF (UFA) Willie Reed, PF (UFA) Derek Willis, F (RFA) JeQuan Lewis, G (RFA) DeAndre Liggins, SG (UFA) Landry Nnoko, C (RFA) Gary Payton II, PG (RFA) Montrezl Harrell, PF (RFA) Greg Monroe, C (UFA) Phoenix Suns New York Knicks Sacramento Kings T.J. Warren, SF (RFA) M. Kuzminskas, SF (RFA) Vince Carter, SG (UFA) Elijah Millsap, SG (UFA) Ramon Sessions, PG (UFA) Chasson Randle, PG (RFA)

Free Agent LeBron James - Cleveland Cavaliers: News und Prognose

Nach der chaotischen Offseason der Cleveland Cavaliers, dem Abschied von General Manager David Griffin und der Trade-Forderung von Kyrie Irving scheint auch die Zukunft von LeBron James in Ohio fraglicher denn je. Ganz besonders die Los Angeles Lakers haben bereits durchblicken lassen, dass sie alles für eine Verpflichtung des Superstars tun würden. Für James' geschäftliche Interessen könnte ein Umzug in die Medien-Metropole Los Angeles wohl auch nur von Vorteil sein. Aber wie immer gilt auch hier natürlich: alles Spekulation. Der Sommer 2018 ist schließlich noch weit entfernt.

Free Agent Kevin Durant - Golden State Warriors: News und Prognose

Alles sieht danach aus, als würde es sich Kevin Durant auch langfristig in der Bay Area gemütlich machen wollen. Der Gehaltsverzicht 2017 half den Warriors, das Meisterschaftsteam zusammenzuhalten und sogar noch zu verstärken - 2018 könnte für Durant dann der ganz große Zahltag folgen.

Free Agent Paul George - Oklahoma City Thunder: News und Prognose

Das Interesse der Los Angeles Lakers ist verbrieft, auch zahlreiche andere Franchises werden sich im kommenden Sommer die Finger nach Paul George lecken. Ein Two-Way-Star in seiner Prime ist nun mal nicht allzu häufig auf dem Free-Agent-Markt zu haben. Die neu zusammengestellten Oklahoma City Thunder sind eine Wundertüte: Sollte die Saison erfolgreich verlaufen, ist auch ein Verbleib beider Superstars - Paul George und Russell Westbrook - denkbar. Eine sportliche Enttäuschung könnte dagegen einen völligen Zerfall des Teams zur Folge haben.

Free Agent Russell Westbrook - Oklahoma City Thunder: News und Prognose

Gleiches gilt dementsprechend für Russell Westbrook. Seine Spieler-Option wird er aller Voraussicht nach nicht ziehen und lieber einen neuen Vertrag unterzeichnen. Ob in Oklahoma City oder anderswo steht aktuell noch in den Sternen. OKC hat ihm bereits in diesem Sommer den sogenannten "Mega-Max"-Deal vorgelegt, bisher hat Westbrook ihn allerdings nicht unterschrieben.

Free Agent Chris Paul - Houston Rockets: News und Prognose

Chris Paul hat sich im Rahmen seines Trades zu den Houston Rockets die Chance erhalten, einen Maximalvertrag zu unterschreiben, der ihm bis zu seinem 38. Geburtstag über 40 Millionen Dollar jährlich einbringen würde. Sogar die CBA-Regularien wurden kürzlich geändert, um einen solchen Vertrag zu ermöglichen. Sollte das Backcourt-Experiment mit Paul und James Harden also nicht gänzlich scheitern, wird der Point Guard 2018 wohl ein langfristiges Arbeitspapier in Houston unterzeichnen.

Nach dem Trade: Das letzte Hurra des CP3? (29.06.2017)

© getty

Wie hoch ist der Salary Cap und ab wann zahlt ein Team Luxussteuer?

Für die Saison 2018/19 nach aktuellen Vorhersagen von derzeit rund 99 Millionen auf ca. 108 Millionen Dollar ansteigen. Die Berechnungen der NBA werden allerdings immer wieder angepasst und können sich bis zum Beginn der Free Agency 2018 durchaus noch verändern. Bereits für die Saison 2017/18 wurde ursprünglich eine Gehaltsobergrenze von bis zu 107 Millionen Dollar prognostiziert, bevor die NBA den Salary Cap letztlich deutlich niedriger festlegte.

Die Luxussteuergrenze - in dieser Saison noch bei 119,3 Millionen Dollar - könnte demnach auf rund 130 Millionen angehoben werden.

Welche Teams haben im Sommer 2018 Cap Space, um Free Agents zu verpflichten?

Auch im Sommer 2017 haben zahlreiche Teams wieder ihren Cap Space genutzt, um teilweise teure und langfristige Verträge abzuschließen. Daher wird in der kommenden Free Agency möglicherweise nicht allzu viel Geld für Neuverpflichtungen zur Verfügung stehen. Nach aktuellem Stand hätten 2018 lediglich die Phoenix Suns (11 Millionen Dollar) und die Indiana Pacers (7,6 Millionen) signifikanten Platz unter dem Salary Cap.

Allerdings können Teams natürlich, z.B. durch den Verzicht auf Team-Optionen oder Qualifying Offers - finanziellen Spielraum schaffen. Die Teams, die sehr wahrscheinlich die Möglichkeit haben könnten, Free Agents mit einem Maximalvertrag zu locken, sind:

Philadelphia 76ers

Chicago Bulls

Los Angeles Lakers

Dallas Mavericks

Atlanta Hawks

Phoenix Suns

Wer einen tieferen Blick in die Materie werfen möchte, kann sich auf folgender Seite über das Collective Bargaining Agreement der NBA, Vertrags- und Gehaltsregeln informieren: http://www.cbafaq.com/salarycap.htm. Einen guten und aktuellen Überblick über die Cap-Situation aller NBA-Teams bietet Spotrac.com.