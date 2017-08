Schröder: "Es ist der perfekte Zeitpunkt"

MLB Live Diamondbacks @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Braves NFL Cardinals @ Cowboys MLB Mariners @ Royals MLB Nationals @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins NBA Team Africa -

Im Rahmen eines Conference Calls mit internationalen Medienvertretern hat sich Dennis Schröder zu seiner Teilnahme am NBA Africa Game in Johannesburg (Samstag, ab 17 Uhr live auf DAZN) geäußert. Darüber hinaus sprach er über die Offseason der Atlanta Hawks und die bevorstehende EuroBasket.

Dennis Schröder über...

...das Africa Game: "Es ist großartig. Ich bin für die Kids hier der Typ, der in der NBA spielt. Auch für die Kids aus Gambia, dem Heimatland meiner Mutter. Gerade die Basketball-interessierten schauen zu mir auf. Ich muss ein Vorbild für alle sein. Hier sein zu können und das Land zu repräsentieren, ist wirklich eine tolle Sache für mich und es bedeutet mir und meiner Familie viel."

... seine Teilnahme am Event: "Ich denke, es ist gute Möglichkeit für mich, um meine Bekanntheit zu steigern, auch in Gambia. Deshalb mache ich es. Es ist für uns alle, die wir hier sind, eine Chance, den eigenen Namen weiterzuentwickeln. Aber auch, um etwas zurückzugeben."

sein soziales Engagement: "Das ist etwas, was ich auf jeden Fall steigern möchte. In den ersten vier Jahren in der NBA wollte ich erstmal ankommen und mich etablieren. Nun versuche ich, in der Hinsicht einen Schritt nach vorn zu machen."

...den Weg seiner Familie von Gambia nach Deutschland: "Mein Vater war mit seiner Firma in Gambia und hat dort meine Mutter kennengelernt. Sie sind in Kontakt geblieben und wenig später kam sie dann nach Deutschland."

...seinen Kontakt nach Gambia: "Ich war jedes Jahr zu Besuch, schon seitdem ich fünf oder sechs Jahre alt war. Das ging natürlich nicht mehr als ich professionell in Deutschland gespielt habe. Daher war ich acht Jahre nicht mehr vor Ort, aber diesen Sommer habe ich es endlich wieder geschafft, die Familie meiner Mutter zu besuchen."

...den Weg vom Bewunderer zum Idol: "Als ich klein war, habe ich Rajon Rondo und Chris Paul bewundert. Sie hatten ihr eigenes Team. Jetzt ist es einfach unglaublich, dass ich von Kindern bewundert werde und nun Starter in einem NBA-Team bin."

...die Offseason der Atlana Hawks: "Wir haben Dwight Howard getradet, das war das Erste. Paul Millsap ist gegangen, Tim Hardaway ebenfalls. Das ist hart. Ich habe sie geliebt. Aber so ist das Geschäft. Unser Front Office möchte, dass sich die jungen Spieler entwickeln können und den nächsten Schritt machen. Und sie wollen auch, dass ich mich weiterentwickle. Es ist der perfekte Zeitpunkt für mich. Hoffentlich kann ich mein Spiel nächste Saison auf ein neues Level heben. Ich nehme die Herausforderung an."

...die NBA-Offseason im Allgemeinen: "Es ist unglaublich viel passiert. Jimmy Butler und Paul George sind in die Western Conference gegangen, der Westen ist nun echt stark. Im Osten gibt es vier, fünf gute Teams, das Rennen um die restlichen Playoff-Plätze ist komplett offen. Wer sich am meisten reinhängt, kann es schaffen. Aber es war schon eine echt verrückte Offseason."

...die Absagen für die EuroBasket: "Dass Maxi Kleber, Paul Zipser und vermutlich auch Maik Zirbes nicht dabei sein können, schwächt uns natürlich. Aber wir müssen das Beste draus machen. Alle müssen an einem Strang ziehen, jeder muss bereit sein."

... das Zusammenspiel mit Daniel Theis: "Das letzte Mal, dass wir zusammen gespielt haben, ist schon vier oder fünf Jahre her. Von daher freue ich mich natürlich total darauf. Deutschland ist ein starkes Team. Und wenn wir das auf und abseits des Courts zeigen, werden wir gut sein."