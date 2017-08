Griffin: "Irving hat großen Mut bewiesen"

MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Dodgers MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars MLB Blue Jays @ Cubs MLB Mariners @ Rays MLB Dodgers @ Tigers MLB Yankees @ Red Sox MLB White Sox -

Rangers MLB Diamondbacks @ Twins MLB Blue Jays @ Cubs MLB Dodgers @ Tigers MLB Mariners at Bay Rays MLB Diamondbacks @ Twins MLB Marlins @ Mets MLB Dodgers -

Tigers MLB Marlins -

Mets MLB Yankees -

Red Sox MLB Blue Jays @ Cubs MLB Twins at White Sox MLB Diamondbacks @ Mets NFL Giants @ Browns

Vor einigen Wochen trennten sich die Wege der Cleveland Cavaliers und David Griffin. Nun äußert sich der ehemalige General Manager der Franchise zu Kyrie Irvings Trade-Anfrage.

"Er hat die Situation genau so gehandhabt, wie man es besser nicht hätte machen können", sagte Griffin bei ESPN: "Er ist im Vertrauen zu Eigentümer Dan Gilbert gegangen und hat ihm gesagt, dass er denkt, woanders glücklicher zu sein."

Weiter sagte Griffin: "Das Schlimmste, das er hätte tun können, wäre, vorzugeben, hinter der Sache zu stehen und dann die Organisation von innen zu zerstören. Irving hat großen Mut bewiesen. Den hätten die meisten anderen nicht gehabt."

Der Ex-GM glaubt, dass Irving schlussendlich getradet wird, da es besser für die Franchise und besser für den Spieler wäre.

"Er möchte in seiner Karriere den nächsten Schritt machen Ich denke, er ist jemand, der wissen möchte, wie gut er sein kann. LeBron wirft einen sehr großen Schatten auf eine Organisation. Und der Großteil davon ist positiv", so Griffin: "Man weiß, dass von einem erwartet wird, eine Championship zu gewinnen. Aber das ermöglicht einem Spieler wie Kyrie nicht, seine Grenzen auszutesten und zu schauen, ob er wirklich die Nummer eins in einem Team sein kann."

Dennoch gab es auch Kritik an Irving: "Ich denke, Kyrie hat nicht herausgefunden, wie er das Team tragen und Spiele in der speziellen Umgebung gewinnen kann. Kein Spieler konnte das, bevor LeBron zu ihnen gekommen ist. Sie sind nicht organisch gewachsen und haben nicht gemeinsam gelernt, zu gewinnen."

Und Griffin sieht die Schuld auch teilweise bei sich selbst: "Nicht, dass Irving diese Last nicht hätte tragen können - aber er hatte vermutlich einfach keine großen Erwartungen an sich selbst. Denn jeder hat angenommen, dass es ok ist, ein Spiel ohne LeBron zu verlieren. Das ist zum Großteil mein Fehler. Wir hätten die Jungs mehr darauf einschwören müssen, dass es eine Chance für sie ist, wenn LeBron mal ausfällt."