Medien: Clippers holen Reed

Willie Reed wird sich einem Bericht von ESPN zufolge den Los Angeles Clippers anschließen. Der Center hat demnach fürs Minimum in Los Angeles unterschrieben.

Damit wird Reed im kommenden Jahr 1,5 Millionen Dollar verdienen. Der 27-Jährige hatte die vergangene Saison bei den Miami Heat in nur 14,5 Minuten im Schnitt 5,3 Punkte, 4,7 Rebounds und beinahe einen Block als Backup von Hassan Whiteside aufgelegt.

In Miami ließ Reed eine Option über 1,6 Millionen Dollar verstreichen, da er den Markt testen wollte. Auch bei den Golden State Warriors soll er auf dem Zettel gestanden haben, bevor er sich nun für die Clippers entschieden hat.

Reed wurde 2011 nicht gedraftet und spielte danach in der D-League sowie in Übersee. Erst 2015/16 bekam er einen Platz bei den Nets und hat sich seither in der NBA gehalten. Bei den Clippers wird er den Backup für DeAndre Jordan geben.