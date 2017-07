106 Millionen! Wizards matchen Porter

Erlebe

deinen Sport

live MLB So 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 19:07 Blue Jays -

Astros MLB So 21:05 Rangers -

Angels MLB So 22:10 Mariners -

Athletics MLB Mi 02:00 All-Star Game: National League -

American League MLB Sa 01:05 Oioles -

Cubs MLB Sa 02:10 Astros -

Twins MLB Sa 02:10 White Sox -

Mariners MLB Sa 02:15 Royals -

Rangers MLB Sa 22:05 Red Sox -

Yankees MLB So 01:10 Marlins -

Dodgers MLB So 01:10 Astros -

Twins MLB So 01:10 White Sox -

Mariners MLB So 19:10 Marlins -

Dodgers MLB So 19:35 Orioles -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Twins MLB So 20:10 White Sox -

Mariners MLB Di 01:10 Marlins -

Phillies MLB Di 01:10 Mets -

Cardinals MLB Di 02:10 Astros -

Mariners MLB Di 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 01:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 02:10 White Sox -

Dodgers MLB Mi 02:10 Astros -

Mariners MLB Mi 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 18:10 Braves -

Cubs MLB Mi 18:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 19:10 Twins -

Yankees MLB Mi 20:10 Astros -

Mariners MLB Do 18:10 Mets -

Cardinals MLB Do 18:35 Reds -

Diamondbacks MLB Do 19:35 Red Sox -

Blue Jays MLB Fr 04:10 Dodgers -

Braves MLB Fr 20:20 Cubs -

Cardinals MLB Sa 01:10 Reds -

Marlins MLB Sa 04:10 Dodgers -

Braves MLB Sa 22:05 Cubs -

Cardinals MLB So 01:10 Reds -

Marlins

Wie erwartet sind die Washington Wizards mit dem Offer Sheet der Brooklyn Nets für Otto Porter mitgegangen. Damit bleibt der Flügelspieler die nächsten vier Jahre in der Hauptstadt.

106 Millionen Dollar kassiert Porter bis 2021, kommende Saison sind es 24,7 Millionen. Im vierten Jahr, in dem Porter 28,4 Millionen einstreichen wird, besitzt er eine Spieler-Option.

Mit diesem Vertrag wird Porter zum Top-Verdiener in Washington und bekommt mehr Gehalt als John Wall und Bradley Beal. Zum ersten Mal in der Geschichte der Franchise kommen die Wizards damit über die Luxussteuer-Grenze.

In 80 Spielen als Starter legte Porter in seinem bisher besten Jahr 13,4 Punkte und 6,4 Rebounds auf.

Für die Nets ist es der nächste Rückschlag in einer Serie von nicht erfolgreichen Offer Sheets. Nach Allen Crabbe, Tyler Johnson und Donatas Motiejunas im vergangenen Sommer ist Porter die Nummer vier. Brooklyn hat also weiterhin 28,3 Millionen Dollar an Cap Space.

Allerdings können sie den nun freiwerdenden finanziellen Spielraum erst wieder nutzen, wenn die Ergebnisse des Medizinchecks in den nächsten Tagen vorliegen und der Deal damit offiziell wird.