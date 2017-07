Mills: "Melo könnte auch bei uns bleiben"

Erlebe

deinen Sport

live MLB Mi 01:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 02:10 White Sox -

Dodgers MLB Mi 02:10 Astros -

Mariners MLB Mi 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 18:10 Braves -

Cubs MLB Mi 18:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 19:10 Twins -

Yankees MLB Mi 20:10 Astros -

Mariners MLB Do 18:10 Mets -

Cardinals MLB Do 18:35 Reds -

Diamondbacks MLB Do 19:35 Red Sox -

Blue Jays MLB Fr 04:10 Dodgers -

Braves MLB Fr 20:20 Cubs -

Cardinals MLB Sa 01:10 Marlins at Reds MLB Sa 04:10 Dodgers -

Braves MLB Sa 22:05 Cubs -

Cardinals MLB So 01:10 Reds -

Marlins MLB So 19:10 Rays -

Rangers MLB So 19:10 Reds -

Marlins MLB So 19:35 Orioles -

Astros MLB Mo 20:20 Cubs -

White Sox MLB Di 01:05 Philies -

Astros MLB Di 03:40 Diamondbacks -

Braves MLB Di 04:10 Dodgers -

Twins MLB Di 20:20 Cubs -

White Sox MLB Mi 01:05 Philllies -

Astros MLB Mi 04:10 Mariners -

Red Sox MLB Mi 04:10 Dodgers -

Twins MLB Mi 19:05 Yankees -

Reds MLB Mi 21:40 Mariners -

Red Sox MLB Do 01:05 Phillies -

Astros MLB Do 02:10 White Sox -

Cubs MLB Do 18:05 Nationals -

Brewers MLB Fr 01:10 Marlins -

Reds MLB Fr 01:15 Cardinals -

Diamondbacks MLB Fr 03:10 Padres -

Mets MLB Sa 01:10 Marlins -

Reds MLB Sa 01:10 Tigers -

Astors MLB Sa 04:10 Dodgers -

Giants MLB Sa 22:10 Mariners -

Mets MLB So 00:10 Tigers -

Astros MLB So 19:05 Yankees -

Rays MLB So 19:10 Tigers -

Astros MLB So 20:10 Brewers -

Cubs MLB So 21:05 Rangers -

Orioles MLB Di 01:10 Marlins -

Nationals MLB Di 01:10 Red Sox -

Indians

Seit Wochen halten sich Gerüchte um einen Trade von Carmelo Anthony, nun hat Steve Mills, der neue Präsident der New York Knicks, eine neue Möglichkeit ins Spiel gebracht: Melo könnte demnach auch bleiben.

"Wir stehen in Kontakt mit Carmelos Vertretern. Wir stehen auch im Kontakt mit anderen Teams", sagte Mills am Montag im Rahmen der Vorstellung des neuen General Managers Scott Perry. "Wenn sich eine Möglichkeit bietet, die für uns und für Carmelo funktioniert, dann schauen wir uns einen Trade an. Aber wir denken, dass Carmelo auch ohne Probleme bei uns bleiben könnte. Wir gehen das nächste Jahr so an, dass wir mit oder ohne Carmelo weitermachen könnten."

Mills sagte zudem, dass es für ihn keine Option sei, einen Buyout mit Anthony zu vereinbaren. Es müsste schon ein Trade sein - hier besteht allerdings bekanntlich die Schwierigkeit, dass der 33-Jährige über eine No-Trade Klausel verfügt und somit jedem Deal erst zustimmen müsste. ESPN zufolge würde er Stand jetzt nur einem Trade nach Cleveland oder Houston zustimmen.

Mills bestätigte jedoch, dass die Gespräche mit den Rockets am Wochenende vorerst unterbrochen wurden. "Es war wichtig für uns, langsam zu machen und uns neu zu sortieren", sagte Mills. "Deswegen haben wir uns dazu entschieden. Wir müssen sichergehen, dass wir das Beste für die New York Knicks und auch das Beste für Carmelo herausholen."

Auch wenn die Knicks nicht ausschließen wollten, weiter mit Anthony zusammenzuarbeiten, hat dieser aber wohl kein Interesse daran, zu bleiben. Adrian Wojnarowski sagte bei der ESPN-Sendung "The Jump", Melo wolle zu den Rockets.