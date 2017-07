Jackson: Trade zu den Pelicans?

Erlebe

Die Detroit Pistons haben mit den New Orleans Pelicans erste Gespräche über einen Trade von Reggie Jackson geführt. Dies berichtet Basketball Insiders.

Jackson würde demnach wahrscheinlich für E'Twaun Moore und Alexis Ajinca nach New Orleans getradet werden, heißt es in dem Bericht. Auch der Name von Quincy Pondexter, der vergangene Saison verletzt komplett verpasst hatte, kam wohl in den Diskussionen auf.

Die Pelicans hatten in der Offseason zwar ihrem Point Guard Jrue Holiday einen neuen Fünfjahresvertrag über 126 Millionen Dollar vorgelegt, in der Franchise geht man jedoch davon aus, dass Jackson und Holiday zusammenspielen können.

Jackson verdient in den nächsten drei Jahren noch 51 Millionen Dollar. Schon länger wird berichtet, dass die Pistons sowohl ihn als auch Andre Drummond auf den Trading Block gesetzt haben.

Jackson legte vergangene Saison 14,5 Punkte, 5,2 Assists und 2,2 Rebounds in 52 Spielen auf, die restlichen Partien hatte er wegen einer Knieverletzung verpasst.