Medien: Pistons mit Bullock einig

Erlebe

deinen Sport

live MLB Mi 02:00 All-Star Game: National League -

American League MLB Sa 01:05 Oioles -

Cubs MLB Sa 02:10 Astros -

Twins MLB Sa 02:10 White Sox -

Mariners MLB Sa 02:15 Royals -

Rangers MLB Sa 22:05 Red Sox -

Yankees MLB So 01:10 Marlins -

Dodgers MLB So 01:10 Astros -

Twins MLB So 01:10 White Sox -

Mariners MLB So 19:10 Marlins -

Dodgers MLB So 19:35 Orioles -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Twins MLB So 20:10 White Sox -

Mariners MLB Di 01:10 Marlins -

Phillies MLB Di 01:10 Mets -

Cardinals MLB Di 02:10 Astros -

Mariners MLB Di 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 01:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 02:10 White Sox -

Dodgers MLB Mi 02:10 Astros -

Mariners MLB Mi 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 18:10 Braves -

Cubs MLB Mi 18:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 19:10 Twins -

Yankees MLB Mi 20:10 Astros -

Mariners MLB Do 18:10 Mets -

Cardinals MLB Do 18:35 Reds -

Diamondbacks MLB Do 19:35 Red Sox -

Blue Jays MLB Fr 04:10 Dodgers -

Braves MLB Fr 20:20 Cubs -

Cardinals MLB Sa 01:10 Reds -

Marlins MLB Sa 04:10 Dodgers -

Braves MLB Sa 22:05 Cubs -

Cardinals MLB So 01:10 Reds -

Marlins MLB So 19:10 Rays -

Rangers MLB So 19:10 Reds -

Marlins MLB So 19:35 Orioles -

Astros MLB Mo 20:20 Cubs -

White Sox MLB Di 01:05 Philies -

Astros

Die Detroit Pistons haben sich Berichten zufolge mit Reggie Bullock auf einen neuen Vertrag geeinigt. Der 26-Jährige soll für zwei weitere Jahre in Detroit verlängern.

Über die Laufzeit wird Bullock bei den Pistons 5 Millionen Dollar verdienen, berichtet Shams Charania von The Vertical. Bullock hatte in der vergangenen Saison in 31 Spielen 4,5 Punkte für die Pistons aufgelegt.

Eine allzu große Rolle dürfte Bullock bei den Pistons allerdings nicht einnehmen. Detroit holte in der Offseason mit Avery Bradley, Langston Galloway und Rookie Luke Kennard gleich drei nominelle Shooting Guards. Bullock dürfte also eher als Absicherung auf Small Forward für Tobias Harris und Stanley Johnson fungieren.

Unter anderem sollen die Timberwolves an dem Swingman interessiert gewesen sein, bevor dieser sich für Detroit entschied. Die ersten fünf Spiele der kommenden Saison wird er allerdings verpassen, da er für einen Verstoß gegen die Anti-Drogen-Richtlinien der NBA suspendiert wurde.