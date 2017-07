Porter bekommt Max-Deal von Brooklyn

Erlebe

Die Brooklyn Nets haben sich mit Otto Porter auf einen Maximalvertrag geeinigt, wie The Vertical berichtet. Die Washington Wizards können mit dem Angebot allerdings mitziehen.

Porter, der nach seiner vierten Saison als Restricted Free Agent in die Offseason ging, würde in Brooklyn über vier Jahre 106 Millionen Dollar verdienen. Auch die Kings und die Jazz, die am Dienstag ihren eigenen Small Forward Gordon Hayward an Boston verloren, hatten an dem 24-Jährigen Interesse gezeigt.

Die Wizards haben in der Vergangenheit aber relativ deutlich gesagt, dass sie bei jedem Angebot für Porter mitziehen werden, Porter dürfte also mit großer Wahrscheinlichkeit trotzdem in Washington bleiben.

Dort ist er in den vergangenen Jahren zu einer guten dritten Option neben dem Star-Backcourt John Wall und Bradley Beal geworden. Vergangene Saison legte Porter 13,4 Punkte, 6,4 Rebounds und 43,4 Prozent von der Dreierlinie auf - allesamt Karrierebestwerte.