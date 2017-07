Medien: Melo und OKC nähern sich an

MLB Mo Live Cubs -

Carmelo Anthony ist einer der letzten großen Namen, der noch in der Offseason das Team wechseln könnte. Ein Verbleib bei den New York Knicks ist möglich, aber unwahrscheinlich. Nachdem lange die Cleveland Cavaliers und zuletzt die Houston Rockets als voraussichtliche Ziele gehandelt wurden, scheint jetzt ein drittes Team die Nase vorn zu haben.

Bill Simmons, Experte bei The Ringer, liefert diese Information per Twitter. Demnach "nähern sich Carmelo und OKC offiziell an". Ein Grund für das gegenseitige Interesse ist laut Simmons der Assistant GM der Thunder Troy Weaver.

Weaver war es auch, der den jungen Carmelo Anthony überzeugte, auf dem College für Syracuse zu spielen. Die beiden verbindet seitdem eine enge Freundschaft.

Simmons widerspricht damit L.A. Daily News Reporter Tarek Fattal. Ihm berichtete eine "sehr sichere Quelle", die den Rockets nahe steht, dass noch in dieser Woche ein Deal zwischen den Knicks und Houston gemacht werden soll.

Melo, George und Westbrook: Die Thunder Big Three?

Sollte sich OKC tatsächlich durchsetzen können, hätte Sam Presti, General Manager der Thunder, nach dem Abgang von Kevin Durant in der Vorsaison äußerst eindrucksvoll neue Starpower akquiriert. Mit dem Trade für Paul George landete er bereits einen der größten Steals der Offseason.

Ein Wechsel von Anthony würde eine neue Big Three in Oklahoma schaffen, das damit noch stärker in den Win-Now-Modus schalten könnte.

Das Problem ist jedoch, dass OKC bereits weit über dem Cap liegt und Melos Vertrag ihm 26 Millionen US-Dollar im folgenden Jahr garantiert (mit Option auf ein weiteres für knapp 28 Millionen). Um den Knicks-Forward unter Vertrag zu nehmen, müsste OKC deshalb beispielsweise bereit sein, Center-Hoffnung Steven Adams nach New York zu schicken.

Top 20: Die größten Offseason Moves: Paul, George oder Hayward? © getty 1/22 Die NBA Offseason tröpfelt langsam aus - Zeit für ein Fazit. Was waren die Top 20 Moves der Teams? SPOX blickt auf die größten Transaktionen. Spoiler: Tim Haraway ist auch dabei © getty 2/22 Platz 20: Die Wizards geben Otto Porter einen Max-Vertrag (4 Jahre/107 Millionen Dollar) © getty 3/22 Platz 19: Die Raptors traden DeMarre Carroll zusammen mit einem Erst- und einem Zweitrundenpick 2018 für Justin Hamilton nach Brooklyn © getty 4/22 Platz 18: Detroit holt Avery Bradley aus Boston und gibt dafür Marcus Morris an die Celtics ab © getty 5/22 Platz 17: Die New York Knicks statten Tim Hardaway Jr. mit einem teuren Vertrag aus (4 Jahre/71 Millionen Dollar) © getty 6/22 Platz 16: Die Lakers verpflichten Kentavious Caldwell-Pope (1 Jahr/18 Millionen Dollar) © getty 7/22 Platz 15: Dirk Nowitzki unterschreibt einen neuen, äußerst teamfreundlichen Vertrag (2 Jahre/10 Millionen Dollar) © getty 8/22 Platz 14: Die Brooklyn Nets traden für D'Angelo Russel und Timofey Mozgov, dafür schicken sie den No. 27 Pick und Brook Lopez nach Los Angeles © getty 9/22 Platz 13: Die Dallas Mavericks ziehen Dennis Smith Jr. an Position neun im Draft © getty 10/22 Platz 12: Die Spurs verstärken sich mit Rudy Gay (2 Jahre/17 Millionen Dollar) © getty 11/22 Platz 11: Die Knicks feuern Phil Jackson als President of Basketball Operations und machen Scott Perry zum neuen GM © getty 12/22 Platz 10: Danilo Gallinari wechselt zu den L.A. Clippers (3 Jahre/65 Millionen Dollar) © getty 13/22 Platz 9: Paul Millsap unterschreibt bei den Denver Nuggets (3 Jahre/90 Millionen Dollar) © getty 14/22 Platz 8: Kevin Durant unterschreibt einen neuen Vertrag bei den Warriors (2 Jahre/52 Millionen Dollar) © getty 15/22 Platz 6: James Harden unterzeichnet eine vorzeitige Vertrags-Verlängerung (4 Jahre/169 Millionen Dollar) und verfügt damit über die nächsten 6 Jahre mit 228 Millionen Dollar den dicksten Vertrag der NBA-Geschichte © getty 16/22 Platz 6: Golden State gibt Stephen Curry endlich den verdienten Max-Vertrag (5 Jahre/201 Millionen Dollar) © getty 17/22 Platz 5: Die Sixers tauschen ihren No. 3 Pick mit den Celtics, um an Position eins Markelle Fultz zu draften (dazu gaben sie einen weiteren Erstrundenpick an Boston ab) © getty 18/22 Platz 4: Die Bulls traden Jimmy Butler zu den Timberwolves für Zach LaVine, Kris Dunn und den No. 7 Pick (Lauri Markkanen) © getty 19/22 Platz 3: Gordon Hayward entscheidet sich gegen die Utah Jazz und unterschreibt in Boston (4 Jahre/128 Millionen Dollar) © getty 20/22 Platz 2: Die Pacers traden Paul George zu den Oklahoma City Thunder für Domantas Sabonis und Victor Oladipo © getty 21/22 Platz 1: Chris Paul wird auf eigenen Wunsch von den L.A. Clippers für ein großes Paket (u.a. Patrick Beverley, Lou Williams und ein Erstrundenpick 2018) zu den Houston Rockets getradet © getty 22/22 Ein großer Name wird weiterhin in den Gerüchten genannt. Traden die Knicks Carmelo Anthony zu den Rockets oder vielleicht doch zu den Blazers? Oder bleibt er in New York? Es ist noch nicht vorbei...

Wie kann Melo in Oklahoma landen?

Andere Szenarien mit einem Paket rund um Enes Kanter (zum Beispiel in Kombination mit Kyle Singler und Picks) sind auch möglich. Das Interesse der Knicks an einem solchen Angebot wird sich zwar in Grenzen halten, doch einen unzufrieden Melo zu halten, ist nicht zwangsläufig die bessere Option.

Natürlich könnte (wie zuvor bei den Rockets diskutiert) auch ein drittes Team in den Trade mit einsteigen, das mit Capspace ausgestattet ist und so Verhandlungsspielraum schaffen kann. Am meisten Reserven haben in dieser Hinsicht die Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers und Phoenix Suns.