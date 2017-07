Noel-Agent: "Sehr enttäuscht" von den Mavs

MLB Mi 18:10 Braves -

Eigentlich sollte Nerlens Noel Priorität Nummer eins in der Offseason der Dallas Mavericks sein, stattdessen besteht immer noch keine Einigung. Sein Agent Happy Walters hat sich nun zu Wort gemeldet.

"Wir sind sehr enttäuscht vom Stand der Dinge", sagte Walters zu den Dallas Morning News. "Nerlens liebt Dallas und hat im gesamten Juni dort trainiert, aber wir warten immer noch auf ein ernstzunehmendes Angebot."

Noel könnte als Restricted Free Agent auch anderswo unterschreiben, allerdings sind Angebote anderer Teams bisher ebenfalls ausgeblieben und so warten die Mavericks ab, da sie die Situation kontrollieren. Besitzer Mark Cuban sagte gegenüber der Zeitung, dass er zum Status der Verhandlungen nichts sagen wolle.

Ein wichtiger Punkt der Verhandlungen scheint die Struktur des Vertrags zu sein. Die Mavericks wollen für den nächsten Sommer so viel Geld wie möglich freischaufeln, da es 2017/18 deutlich weniger Teams mit Cap Space geben wird. In Dallas träumt man demnach davon, zwei oder sogar drei größere Free Agents an Land zu ziehen.

Mit einer baldigen Einigung ist demnach offenbar nicht zu rechnen, die Hängepartie könnte sich noch länger hinziehen. Noel kam bei den Mavs in der letzten Saison in 22 Spielen auf 8,5 Punkte, 6,8 Rebounds und 1,1 Blocks im Schnitt.