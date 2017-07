60 Mio.? Heat halten wohl Johnson

Erlebe

Die Miami Heat haben nach Dion Waiters offenbar auch den auslaufenden Vertrag von James Johnson verlängert. ESPN zufolge wird der Forward eine satte Gehaltserhöhung erhalten.

Bis zu 60 Millionen Dollar könnte Johnson in den nächsten vier Jahren verdienen, schreibt Adrian Wojnarowski. Vergangene Saison hatte Johnson, der zuvor in Toronto aktiv war, in Miami lediglich 4 Millionen Dollar verdient.

Bei den Heat legte der 30-Jährige mit 12,8 Punkten, 4,9 Rebounds und 3,6 Assists die beste Saison seiner bisherigen Karriere hin - und weckte damit Begehrlichkeiten. Unter anderem sollen die Jazz nach dem Weggang von Gordon Hayward stark an Johnson interessiert gewesen sein.

Der Forward selbst hatte vor kurzem noch gesagt, dass es ihm nicht ums Geld gehe und dass er es "liebe", in Miami zu spielen.

Die Heat einigten sich außerdem mit Dion Waiters auf ein neues Arbeitspapier und holten Kelly Olynyk von den Celtics.