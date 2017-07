Fultz: "Wir kommen in die Playoffs!"

MLB Yankees -

Rookie Markelle Fultz von den Philadelphia 76ers hat klare Ziele für die kommende Saison: Er will mit seinem Team die Playoffs erreichen.

"Wir werden dieses Jahr in die Playoffs kommen", sagte er gegenüber CSNPhilly. "Jeder von uns ist bereit, alles für dieses Ziel zu investieren und unseren Coaches zuzuhören."

Fultz wurde im Draft 2017 an erster Stelle von den Sixers ausgewählt, nachdem sich diese die Möglichkeit, als erstes zu picken, von den Celtics ertradet hatten. Der Point Guard hatte in seiner College-Saison als Freshman für die Washington Huskies 23,2 Punkte und 5,9 Assists im Schnitt aufgelegt.

Der Jahre andauernde Rebuild in Philly scheint langsam abgeschlossen zu sein. Mit Fultz, Ben Simmons und Joel Embiid steht ein junges Trio mit enorm viel Potential in den Startlöchern. Da der Osten tendenziell schwächer ist als im Vorjahr, erscheint Fultz' Ziel gar nicht so abwegig, zumal mit Dario Saric oder dem ins Boot geholten Veteranen JJ Redick weitere hochkarätige Spieler zur Verfügung stehen.