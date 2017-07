Medien: Chalmers geht zu den Grizzlies

MLB Mi 18:10 Braves -

Mario Chalmers erhält offenbar eine neue Chance bei den Memphis Grizzlies. ESPN zufolge steht der Point Guard kurz vor einer Rückkehr nach Tennessee.

Chalmers hatte bereits in der Saison 2015/16 für Memphis gespielt und dort eine gute Spielzeit hingelegt, ein Riss der Achillessehne beendete seine Saison damals aber abrupt und zwang ihn dazu, die komplette Saison 2016/17 auszusetzen.

Chalmers hatte letzte Saison zwar bei den Cavaliers vorgespielt, einen Kaderplatz erhielt er jedoch nicht. Nun soll der 31-Jährige in Memphis einen teilweise garantierten Einjahresvertrag erhalten und sich um den Platz des dritten Point Guards "bewerben".

In Memphis trifft Chalmers auf Coach David Fizdale, mit dem er in sieben gemeinsamen Jahren bei den Miami Heat zwei NBA-Titel gewann. Vor zwei Jahren legte er in Memphis über 55 Spiele 10,8 Punkte im Schnitt auf.