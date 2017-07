Lakers-GM: "Wir sind wie Taylor Swift"

MLB Marlins -

Rob Pelinka, General Manager der Los Angeles Lakers, hat sein junges, aufstrebendes Team mit der Popsängerin Taylor Swift verglichen.

Pelinka war in der Dan Patrick Show zu Gast, in der er seinen Vergleich formulierte: "Es ist in etwa so wie damals, als man auf YouTube gegangen ist und Taylor Swift gesehen hat, als sie erst 16 war und ihre ersten Songs performt hat. Man hat sie da gesehen - mit ihrer Gitarre in einem kleinen Studio - und man hat nur gedacht: 'Wow, sie wird eines Tages groß rauskommen'."

Dieses Gefühl habe er nun auch bei den Lakers, da es ähnliches Potential auszuschöpfen gilt: "Die Art und Weise, wie wir mit Lonzo Ball oder Kyle Kuzma in der Summer League gespielt haben, bringen mich zu diesem Vergleich."

Die Lakers haben in der Tat einen Haufen junger Spieler beisammen. Zu Ball und Kuzma gesellen sich auch noch Spieler wie Julius Randle, Brandon Ingram oder Jordan Clarkson, die noch in den Anfängen ihrer 20er stecken und entsprechendes Potential vorweisen.