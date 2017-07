Irving: "Eigenartige Situation der Cavs"

MLB Mi 18:10 Braves -

Erst am Dienstag kritisierte LeBron James die Untätigkeit der Cleveland Cavaliers in der Offseason, nun äußert sich Co-Star KYrie Irving zum Sommer der Franchise aus Ohio.

"Ich verstehe, dass wir in einer sehr eigenartigen Situation sind", sagte Irving im Rahmen eines Mode-Events der Sports Illustrated: "Wir müssen einfach sicher stellen, dass alle unsere Teile aufeinander abgestimmt sind und dann von da an schauen."

Weiter sagte der Point Guard: "Es ist Sommer und da passiert viel Verrücktes in der Liga. Es ist besser, erst einmal zu beobachten und zu sehen, was passiert. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es einige Dinge gibt, die unsere Organisation vorhat. Damit fangen wir an."

Bisher haben die Cavs lediglich Jeff Green und Jose Calderon für ein Jahr und das Veteranen-Minimum unter Vertrag genommen. Kyle Korver erhielt einen neuen Vertrag und Cedi Osman, Draftpick von 2015, wurde für drei Jahre gebunden.

Allerdings war Cleveland verschiedenen Medienberichten zufolge kurz davor, einen Deal für Jimmy Butler einzufädeln sowie ebenfalls kurz davor, Paul George zu verpflichten. Beides zerschlug sich wohl in letzter Sekunde.