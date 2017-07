Perkins: "Warte auf meine Gelegenheit"

Erlebe

Kendrick Perkins setzte die komplette letzte Saison aus. Offiziell zurückgetreten ist der Center aber noch nicht. Wie der Ex-Thunder-Spieler nun mitteilte, arbeitet Perk an einem Comeback und hofft auf Einladungen von Teams für das Training Camp.

Das erklärte Perkins am Rande der Vegas Summer League gegenüber dem Boston Globe. "Ich habe mein Gewicht gehalten und befinde mich in guter Verfassung", versicherte der stets grimmig schauende Center.

"Ich werde alles geben und fühle mich gut. Jetzt warte ich einfach auf meine Gelegenheit." Perkins erklärte, dass er keinerlei Präfenzen hat und für jedes der 30 Teams in der Liga auflaufen würde.

Perkins bekam in der vergangenen Saison keinen Vertrag in der Liga, nachdem er zuvor in der Saison 2015/16 für die New Orleans Perlicans aufgelaufen war. Der 32-Jährige legte dabei in 37 Spielen 2,5 Punkte und 3,5 Rebounds auf. Seine beste Zeit erlebte der Center bei den Boston Celtics, mit denen er 2008 als Teil der Starting Five den Titel gewann.