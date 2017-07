McGee sauer auf die Warriors?

Erlebe

Die Golden State Warriors haben noch einen freien Kaderplatz, der allem Anschein nach an einen Center gehen soll. Bei JaVale McGee könnte dies jedoch problematisch werden.

Die Warriors haben mit Zaza Pachulia und David West zwei ihrer Center der letzten Saison weiterverpflichtet, zudem steht auch Zweitjahresprofi Damian Jones weiter im Kader. Laut der Mercury News würde man trotzdem gerne noch einen weiteren Center holen beziehungsweise halten: McGee gilt als beste Option.

Das Problem: McGee soll nicht glücklich darüber sein, dass Golden State ihm keine Chance auf den Platz in der Starting Five gewährte und die gesamte Mid-Level Exception Nick Young gab. McGee sei der Meinung, dass er aufgrund seiner Leistungen in der Vorsaison mehr Geld und mehr Spielzeit verdient habe.

Deshalb höre sich derzeit anderweitig um - die Warriors könnten ihm nur erneut einen Minimalvertrag geben. "Wir haben kein Geld für Center", hatte GM Bob Myers vor kurzem beim Warriors Plus/Minus Podcast gesagt.

McGee legte für die Warriors in der vergangenen Saison in 9,6 Minuten pro Spiel 6,1 Punkte und 3,2 Rebounds im Schnitt auf.