Harden: "Für immer Houston"

James Harden hat sich bei der Pressekonferenz zu seiner Vertragsverlängerung bei den Houston Rockets geäußert. Er möchte seine gesamte Karriere in Houston verbringen.

"Ich weiß, wo ich zu Hause bin. Und ich weiß, wo ich sein will", sagte Harden: "Ich weiß, wo ich meine Karriere beenden will und wo ich einen Titel holen will. All das wird hier in Houston passieren. Und das ist Grund, weshalb ich für immer hier sein werde."

Es klingt schon ziemlich gut", so Harden über den größten Vertrag der NBA-Geschichte (169 Millionen Dollar für vier Jahre): "Aber ganz ehrlich: Das Einzige, das mich momentan wirklich interessiert, ist eine Championship zu gewinnen."

General Manager Daryl Morey sagte, dass die Laufzeit von Hardens Vertrag bis 2023 für seinen Geschmack sogar zu kurz sei: "Wir hätten ihn länger gemacht, wenn wir gedurft hätten. Und ihm mehr Geld gezahlt."

Harden beendete die vergangene Saison mit 29,1 Punkten und 11,2 Assists pro Partie und spielte eine große Rolle bei der Rekrutierung von Neuzugang Chris Paul.

"Ich denke, das hat es zuvor noch nicht gegeben", sagte Harden über das neue Backcourt-Duo: "Zwei Spieler, die kreieren und den Ball verteilen können. Das hatte in dieser Form noch nie ein Team auf Point und Shooting Guard." Die Rollenverteilung wird nicht starr sein. Keiner der beiden Spieler werde auf eine Position festgelegt, so Harden weiter.

"Wenn wir mit den Golden State Warriors um eine Championship konkurrieren wollen, dann braucht man Spieler, die die anderen besser machen. Diese Fähigkeit hat Chris", sagte Harden.

Ob Houston in den kommenden Tagen den kolportierten Trade mit den New York Knicks um Carmelo Anthony abschließen wird, dazu wollte GM Morey keine Angaben machen.