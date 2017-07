Ring-Chasing? "Darum geht es mir nicht"

Erlebe

Mit 37 Jahren gehört Jamal Crawford zu den ältesten NBA-Spielern, ein Ende ist für den Guard aber noch nicht in Sicht. Crawford sprach mit dem Star Tribune über seine Pläne und die Gründe, warum er sich für die Minnesota Timberwolves entschieden hat.

Crawford hat mittlerweile 17 NBA-Saisons absolviert, seine Motivation hat er jedoch nicht verloren - und auch nicht seine Fitness. "Ich fühle mich wie ein 27-Jähriger", sagte Crawford. "Ich fühle mich körperlich wirklich großartig. Ich achte auf mich, gerate nie wirklich außer Form. Ich glaube, ich kann ohne Zweifel noch vier oder fünf Jahre auf diesem Level spielen. Ich fühle mich verjüngt."

Crawford hatte vor kurzem nach fünf Jahren die Los Angeles Clippers verlassen und sich den jungen Timberwolves angeschlossen, obwohl er auch Angebote von den Cavaliers und Warriors vorliegen hatte. In Minnesota hat er für zwei Jahre und 8,8 Millionen Dollar unterschrieben, wobei er in Jahr zwei über eine Spieleroption verfügt.

"Sie haben mir von Anfang an gezeigt, dass sie es ernst meinen und dass sie mich haben wollen", erklärte Crawford seinen Grund für den Wechsel nach Minnesota. "Ich denke, dass ich hier gut reinpasse. Ich könnte zu diesem Zeitpunkt meiner Karriere natürlich ein Ring-Chaser sein, aber darum geht es mir nicht. Ich will mit auf die Reise und mit den Jungs die ganzen Schlachten erleben."

"Die Cavs haben es erlebt. Sie waren in den Finals, sie haben schon gewonnen. Die Warriors auch. Wenn ich dort unterschreibe und wir einen Titel gewinnen, was kommt dann als Nächstes?", führte Crawford aus. "Manchmal ist es zufriedenstellender, einem Team von Punkt A zu Punkt B zu verhelfen. Es ist aufregend, weil niemand wirklich weiß, was wir erreichen können."

Crawford kam in der vergangenen Saison auf 12,3 Punkte und 2,6 Assists im Schnitt.