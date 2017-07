Nowitzki: Erreichen der Playoffs "wird schwer"

Erlebe

deinen Sport

live MLB Sa 01:05 Orioles -

Cubs MLB Sa 02:10 Astros -

Twins MLB Sa 02:10 White Sox -

Mariners MLB Sa 02:15 Royals -

Rangers MLB Sa 22:05 Red Sox -

Yankees MLB So 01:10 Marlins -

Dodgers MLB So 01:10 Astros -

Twins MLB So 01:10 White Sox -

Mariners MLB So 19:10 Marlins -

Dodgers MLB So 19:35 Orioles -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Twins MLB So 20:10 White Sox -

Mariners MLB Di 01:10 Marlins -

Phillies MLB Di 01:10 Mets -

Cardinals MLB Di 02:10 Astros -

Mariners MLB Di 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 01:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 02:10 White Sox -

Dodgers MLB Mi 02:10 Astros -

Mariners MLB Mi 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 18:10 Braves -

Cubs MLB Mi 18:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 19:10 Twins -

Yankees MLB Mi 20:10 Astros -

Mariners MLB Do 18:10 Mets -

Cardinals MLB Do 18:35 Reds -

Diamondbacks MLB Do 19:35 Red Sox -

Blue Jays MLB Fr 04:10 Dodgers -

Braves MLB Fr 20:20 Cubs -

Cardinals MLB Sa 01:10 Marlins @ Reds MLB Sa 04:10 Dodgers -

Braves MLB Sa 22:05 Cubs -

Cardinals MLB So 01:10 Reds -

Marlins MLB So 19:10 Rays -

Rangers MLB So 19:10 Reds -

Marlins MLB So 19:35 Orioles -

Astros MLB Mo 20:20 Cubs -

White Sox MLB Di 01:05 Philies -

Astros MLB Di 03:40 Diamondbacks -

Braves MLB Di 04:10 Dodgers -

Twins MLB Di 20:20 Cubs -

White Sox MLB Mi 01:05 Philllies -

Astros

Dirk Nowitzki sieht eine komplizierte Saison auf die Dallas Mavericks zukommen. "Unser Ziel bleibt das Erreichen der Playoffs. Wenn man sieht, wie die Teams im Westen aufrüsten, wird das schwer", wird der 39-Jährige in der Sport Bild zitiert.

"Der Trend geht offenbar dahin, dass sich Klubs praktisch ein All-Star-Team zusammenstellen wollen. Auf diesen Zug sind wir zu spät aufgesprungen."

In der Vorbereitung auf seine 20. Saison in der NBA geht der Würzburger andere Wege als vor der wenig befriedigenden letzten Saison. Im vergangenen Jahr habe er drei Monate Basketballpause gemacht und stattdessen viel Zeit im Kraftraum verbracht.

"Als die Saison begann, fiel ich fast zwei Monate mit einer Achillessehnenverletzung aus", sagte Nowitzki: "Im Nachhinein betrachtet war der lange Verzicht auf das Basketballtraining vermutlich nicht richtig. Ich pausiere mit dem Basketball nun nur einen Monat."

Dallas hatte in der vergangenen Saison klar die Playoffs verpasst und befindet sich derzeit einmal mehr in einem personellen Neuaufbau. Nowitzki verzichtet dafür wie bereits in der Vergangenheit auf viel Geld, für die kommenden beiden Jahre bekommt der langjährige Nationalspieler zehn Millionen Dollar (8,8 Millionen Euro).