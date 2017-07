Das "auf dem Papier"-Superteam

MLB Mi 18:10 Braves -

Vor der neuen Saison analysiert SPOX die Offseasons aller 30 NBA-Teams. Den Anfang machen die Philadelphia 76ers, die nach Jahren des schonungslosen Tankings endlich einen Quantensprung hinlegen könnten.

Die Transaktionen

Bereits vor dem Draft waren die Sixers aktiv und zogen zunächst die Team-Option für Robert Covington (bei lächerlichen 1,57 Millionen Dollar ein No-Brainer) und tauschten dann ihren No.3-Pick sowie einen zukünftigen Lottery-Pick nach Boston, um deren No.1-Pick und somit Markelle Fultz erhalten zu können.

In der Folge waren die Sixers auch in der Free Agency seit Jahren erstmals wieder richtig aktiv und holten zwei gestandene Veteranen für jeweils ein Jahr. J.J. Redick (23 Millionen) und Amir Johnson (11 Millionen) avancierten in einem Kader voller Rookie- und Minimalverträge sofort zu den absoluten Topverdienern.

Der 2016 gedraftete Furkan Korkmaz wurde von Anadolu Efes rübergeholt, dazu erhielten Melo Trimble, James Blackmon, Jonah Bolden und Mathias Lessort jeweils Einladungen zum Training Camp. David Pick zufolge wird Bolden aber noch eine Saison in Israel bei Maccabi Tel Aviv bleiben. Gerald Henderson, Sergio Rodriguez und Tiago Splitter wurden nicht gehalten, bei Alex Poythress ist noch keine Entscheidung bekannt.

© getty

Die Strategie

Mit Fultz haben die Sixers genau den Spielertyp hinzubekommen, der dem jungen Kern noch fehlte und der in der heutigen NBA unverzichtbar ist - ein dynamischer Scorer, der als Point Guard fungieren kann, der aber auch abseits des Balles brandgefährlich ist, wenn Ben Simmons als Ballhandler auftritt. Zwar verletzte sich der No.1-Pick in der Summer League umgehend, seine Knöchelverletzung dürfte ihn aber nicht allzu lange beeinträchtigen.

Fultz soll mit Simmons und Joel Embiid langfristig eine Big 3 formen und Teil des Kerns sein, der Philly vielleicht eines Tages wieder zum Contender macht. Neben dem Trio gehören dazu auch Dario Saric und Covington sowie womöglich Timothe Luwawu-Cabarrot, Nik Stauskas und Furkan Korkmaz.

Redick und Johnson hingegen werden mit dieser doch noch relativ fernen Zukunft nichts zu tun haben, aber ihre Verpflichtungen sind dennoch sinnvoll. Beide gelten als vorbildliche Profis, was bei einem so jungen Team nicht schaden kann. Redick ist mit seinem Shooting zudem ein idealer Floorspacer für Fultz, Simmons und Embiid. So lässt sich das hohe Gehalt auch problemlos rechtfertigen.

Die Sixers sollen in der kommenden Saison lernen und besser werden, was relativ sicher ist, wenn sie einigermaßen gesund bleiben. Das Shooting des Teams wurde deutlich verbessert und angesichts der schwachen Eastern Conference dürfte Philly in der kommenden Saison zumindest um die Playoffs mitspielen. Die Zeiten, in denen man aktiv schlecht sein wollte, sind vorbei.

Die Nummer-eins-Picks seit 1984: Zwischen LeBron und Bennett © getty 1/34 2017: Keine Überraschungen in diesem Jahr - Markelle Fultz (Philadelphia 76ers) ist der erste Pick. Doch das war nicht immer so. SPOX schaut zurück auf alle Top-Picks in der Lottery-Ära © getty 2/34 1984: Tanking at his best. Die Houston Rockets verloren absichtlich jede Menge für (damals) Akeem Olajuwon. Es war der letzte Draft ohne Lottery und der erste mit Commissioner David Stern © NBA 3/34 Die ersten Sieger der Lottery hießen die New York Knicks. Patrick Ewing war der Auserwählte und blieb über ein Jahrzehnt der Franchise Player © getty 4/34 Die Cavaliers erhofften sich 1986 einiges von Brad Daugherty. Er enttäuschte nicht, aber im Osten gab es halt die Bulls, Celtics und Pistons © NBA 5/34 Der 1987er First Pick David Robinson begann erst 1989 bei den Spurs, verbrachte aber seine komplette Karriere dort und holte zwei Titel. Der Admiral war beim Draft mal wieder auf hoher See © NBA 6/34 1988: Danny Manning (l.) riss sich in seiner ersten Saison direkt das Kreuzband und konnte sein unglaubliches Talent deshalb nie voll ausschöpfen © getty 7/34 Den Sacramento Kings brachte Pervis Ellison (1989) kein Glück. Dafür wurde er später bei den Washington Bullets zum Most Improved Player © getty 8/34 Derrick Coleman (1990) hatte das Potenzial, ein großer Power Forward zu werden. Verletzungen und mangelnde Einstellung waren im Weg © NBA 9/34 Larry Johnson (1991) wurde bei den Hornets zur "Grandma" und mit den Knicks später NBA-Finalist, wenngleich es nicht für den Titel reichte © NBA 10/34 In Orlando, L.A. und Miami wütete Shaquille O'Neal (1992) in seinen besten Zeiten unter den Körben. Nach vier Meisterschaften ist einer der besten Center aller Zeiten heute TV-Experte © NBA 11/34 Chris Webber (1993) verlebte seine besten Jahre bei den Kings, der dritten Profistation nach Golden State und Washington. Dabei wurde er von Orlando gepickt, aber direkt getradet © NBA 12/34 Glenn Robinson (1994) brachte das Kunststück fertig, einen 65 Millionen Dollar schweren Zehnjahres-Rookie-Vertrag zu unterschreiben © getty 13/34 Joe Smith (1995) spielte in 16 Jahren für stolze 12 NBA-Franchises und gilt als einer der größeren Busts unter den No.1-Picks © NBA 14/34 Allen Iverson war schnell, anders und nicht gerade beliebt bei den Offiziellen. Im Jahr 2001 wurde er trotzdem MVP und erreichte die Finals © NBA 15/34 Fürs Tanken belohnt, holte San Antonio mit Tim Duncan (1997) stolze fünf Meisterschaften © NBA 16/34 Michael Olowokandi (1998), der Kandiman, sollte den Clippers Zonenpräsenz verleihen, wurde jedoch zum Flop © NBA 17/34 Zwei Jahre verbrachte Elton Brand in Chicago, ehe ihn die Bulls für einen Lottery-Pick (Tyson Chandler) zu den Clippers tradeten © NBA 18/34 Bereits in seiner zweiten Saison stand Kenyon Martin mit seinen New Jersey Nets in den Finals, einen Titel gewann er aber nie © NBA 19/34 Kwame Brown war herausragend - im negativen Sinne. Er gilt als einer der schlechtesten First Picks aller Zeiten und fand nie richtig Fuß in der Liga © NBA 20/34 Yao Ming (2002) wurde als erster Nicht-Amerikaner an erster Stelle gezogen. Verletzungen beendeten die Karriere bereits 2011 © NBA 21/34 Noch ehe er ein NBA-Spiel absolviert hatte, war LeBron James "The Chosen One". Inzwischen ist er seit einer ganzen Weile der beste Spieler des Planeten © NBA 22/34 Dwight Howard wurde von den Magic an Position eins gezogen. Inzwischen wollten die Hawks gerade einmal einen Plumlee für den einst besten Center der Liga © NBA 23/34 Andrew Bogut (2005) zählte zur absoluten Center-Elite - wäre er nur nicht so häufig verletzt. Schlüsselspieler beim ersten Titel der Warriors © NBA 24/34 Andrea "Il Mago" Bargnani ließ ab 2006 immer wieder seine Klasse aufblitzen, brachte aber kaum Konstanz in seine Leistungen. Mittlerweile in Europa aktiv © NBA 25/34 Greg Oden hätte die Blazers in die Zukunft führen sollen, hatte aber riesiges Verletzungspech und scheiterte mit diversen Comeback-Versuchen © NBA 26/34 Derrick Rose wurde schon in seiner dritten Saison MVP, seitdem ist er jedoch von dramatischem Verletzungspech verfolgt © NBA 27/34 Blake Griffin fliegt mit seinen Clippers durch die Hallen der Liga und ist ein Abo-All-Star - und in diesem Sommer Free Agent © NBA 28/34 John Wall soll die Washington Wizards als Franchise Point Guard in eine erfolgreiche Zukunft führen © NBA 29/34 Nach LeBron James' Abgang sollte Kyrie Irving der neue Franchise Player der Cavaliers sein. Nach der Rückkehr des Königs der geniale Sidekick © NBA 30/34 Anthony Davis kam 2012 als Olympiasieger in die Liga. In Sachen Bekanntheit lief ihm seine unorthodoxe Augenbehaarung jedoch den Rang ab © NBA 31/34 Als erster Kanadier wurde Anthony Bennett 2013 im Draft an Nummer eins gewählt. Nach nur vier Jahren zockt der ehemalige Cavs-Spieler derzeit in der Türkei bei Fenerbahce © NBA 32/34 2014 waren wieder die Cleveland Cavaliers dran und wieder zogen sie mit Andrew Wiggins einen Kanadier an erster Stelle, den sie gleich nach Minnesota (für Kevin Love) weiterreichten © NBA 33/34 2015 ging Karl-Anthony Towns an 1 (diesmal direkt) an die Minnesota Timberwolves und nahm die Liga im Sturm © NBA 34/34 2016 waren (genau wie 2017) an erster Stelle dran und nahmen Ben Simmons. Der verpasste allerdings das erste Jahr und geht daher parallel zu Fultz in seine Debütsaison

Die Schwachstellen

Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten, da bei den Sixers schon seit einigen Jahren die Theorie einen deutlich höheren Stellenwert hat als die Praxis. Theoretisch ergänzen sich die einzelnen Teile des Kaders sehr gut und insbesondere Fultz und Redick bringen genau das, was bisher positionell gefehlt hat. Embiid, Simmons und Fultz sind potenziell revolutionäre Talente.

"Potenziell" ist in diesem Fall aber ein Schlüsselwort. Embiid hat in seiner dreijährigen NBA-Karriere bisher 31 Spiele auf dem Buckel, Simmons hat seine erste Saison verpasst. Das Thema Gesundheit mag ein leidiges und selbstverständliches sein, aber bei den Sixers waren Verletzungssorgen über die letzten Jahre eben mindestens genau so präsent wie Embiid auf Social Media. Das lässt sich nicht so leicht ignorieren.

Kadertechnisch lassen sich daher ansonsten gar nicht so viele Schwachstellen festmachen. Ein erfahrener Playmaker wäre noch nett, weitere 3-and-D-Flügel neben Covington würden auch nicht schaden. Fast die gesamte Bank besteht aus jungen Spielern, die um ihren nächsten Vertrag spielen, aber das muss nicht zwingend etwas Negatives sein.

Der Hoffnungsträger

Keine Personalie bei den Sixers ist annähernd so wichtig wie die Akte Embiid. Der Center ist das "transzendente" Talent, das Philly eines Tages wieder ins gelobte Land führen könnte, ein potenzieller Revolutionär und "Remix" von Hakeem Olajuwon - ein Spieler, der vorne wie hinten der Schlüsselspieler eines großen Teams sein könnte.

Könnte. Die 31 Spiele, die Embiid vergangene Saison absolvierte, waren eine winzige Stichprobe, sie waren aber gleichzeitig so beeindruckend, dass sie nicht nur Sixers-Fans zum Träumen verleiteten. 20,2 Punkte, 7,8 Rebounds, 2,5 Blocks und dabei 36,7 Prozent Dreierquote? Das ist historisch für einen Center, zumal er für diese Produktion lediglich 25,4 Minuten brauchte.

Embiid ist nicht der einzige hochtalentierte Spieler im Kader, aber er ist die maßgebliche Figur für die Zukunft der Franchise. Spieler wie er sind der Grund, warum Teams so etwas wie den "Process" durchziehen und ihrer Fan-Base verkaufen können - wenn er denn tatsächlich gesund bleibt.

Das Fazit

Man kann dem Front Office um Bryan Colangelo kaum Vorwürfe machen. Für die interne Ruhe wäre es vielleicht besser gewesen, einen Abnehmer für den unzufriedenen Jahlil Okafor zu finden, diese Möglichkeit besteht allerdings ja immer noch. Ansonsten wurden keine Fehler gemacht, es sei denn, man möchte bemängeln, dass der Teamarzt nicht durch einen Voodoo-Priester ausgetauscht wurde.

Der Kader wurde sinnvoll verstärkt, auch der Trade für den No.1-Pick war absolut gerechtfertigt, da Fultz eben besser zum vorhandenen Kern passt als die anderen verfügbaren Rookies. Mit den Einjahresverträgen für Redick und Johnson bewahrte sich Philly zudem die finanzielle Flexibilität für die Zukunft.

Die Sixers hatten das Geld ohnehin "rumliegen" und sind sogar mit den beiden Deals noch nicht beim Minimalgehalt (90 Prozent des Salary Caps: 89,184 Millionen Dollar) für die kommende Saison angekommen. Sie könnten immer noch eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Embiid eintüten, um zu verhindern, dass dieser im kommenden Sommer Restricted Free Agent wird.

Dies wurde von Sixers-Besitzer Joshua Harris zu einer Priorität dieses Sommers erklärt, wobei seitdem nicht allzu viele Updates zu den Diskussionen durchgedrungen sind. Bis zum 31. Oktober haben beide Seiten noch Zeit, sich zu einigen.

So oder so dürfen Sixers-Fans aber optimistisch (wenn auch vielleicht noch nicht siegessicher) in die Zukunft blicken. Auf dem Papier könnten die Sixers zum Superteam werden, nun müssen die Protagonisten - zum ersten Mal seit Jahren - auch auf dem Court etwas abliefern. Man darf gespannt sein.

Die Note: 2+