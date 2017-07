Mit Darkwing Duck gegen die Dubs

Erlebe

Auch wenn weiterhin einige Spieler auf dem Markt sind, kann man bereits ein erstes Fazit ziehen: Welche Teams und Spieler gehören zu den Gewinnern der Offseason - und wer hat total versagt? SPOX macht den Check. Teil 2: die Gewinner. (Hier geht es zu den Verlierern der Offseason.)

Golden State Warriors - auf Jahre hinaus unschlagbar? Wenn der Champion, der mit 16 Siegen und einer Niederlage durch die Postseason spaziert ist, zu den Gewinnern der Offseason gerechnet werden muss, dürften dem einen oder anderen gegnerischen GM die Gesichtszüge entgleisen. Nicht zu Unrecht: Die Dubs hatten 2016/2017 den mit Abstand besten Kader, legten quasi einen Start-Ziel-Sieg hin - und haben sich noch einmal verbessert.

Der Reihe nach: Shaun Livingston gehalten. Andre Iguodala gehalten. David West gehalten. Zaza Pachulia gehalten. Finals-MVP Kevin Durant ist so nett und unterschreibt einen Vertrag, mit dem er 2017 weniger verdient als Mike Conley oder DeMar DeRozan. Da tun auch die 201 Millionen Dollar für den bisher kriminell unterbezahlten Steph Curry nicht mehr weh.

Aber das war's ja noch nicht. Man schnappte sich mal eben noch einen Zweitrundenpick von den Bulls für Cash, dafür gab es Big Man Jordan Bell. Und weil wie erwartet der eine oder andere Free Agent den Ring küssen möchte, unterschrieben Nick Young (40 Prozent von Downtown im letzten Jahr) und Omri Casspi (2014/15 und 15/16 jeweils über 40 Prozent 3FG) Einjahresverträge für zusammen 7,3 Millionen Dollar. Klar, das Scheckbuch von Besitzer Joe Lacob wird schon ziemlich strapaziert, aber die Warriors sind bekanntlich eine echte Gelddruckmaschine. Am Hungertuch nagen wird Lacob so schnell nicht. Dafür könnten für die Konkurrenz richtig dürre Zeiten angebrochen sein.

© getty

Oklahoma City und Houston - Superstars zur Miete: Respekt an den Widerstand im Westen: Trotz der drückenden Warriors-Überlegenheit werden hier die Waffen so schnell nicht gestreckt. In Houston und Oklahoma City agierte man vielmehr nach der Darkwing-Duck-Methode: zwo, eins, Risiko!

Sicherlich weint OKC dem Abgang von KD noch die eine oder andere Träne hinterher, auch wenn Russell Westbrook das nie und nimmer und niemals im Leben zugeben würde. Mit Paul George einen waschechten Superstar an die Seite des neuen MVPs zu stellen, ist jedoch ein echter Coup - zack, ist die Lücke auf der Small-Forward-Position wieder gefüllt.

Klar, PG ist nur für ein Jahr gemietet und könnte Russ im ungünstigsten Fall sogar mit zu den Lakers nehmen, wenn der seine fette Extension partout nicht unterschreiben will. Aber für Domantas Sabonis und den fetten 84-Millionen-Vertrag von Victor Oladipo (auf den man in OKC wohl nicht mehr so wild war), war George ein absolutes Schnäppchen. Wenn es nicht läuft, kann man ihn vor der Trade Deadline ja immer noch weiter verscherbeln.

Dazu kommen Patrick Patterson (3 Jahre/16 Millionen) und der neue Deal von Andre Roberson (3 Jahre/30 Millionen), zwei ebenfalls mehr als vernünftige Verträge. Allzu leicht wird man in der kommenden Saison gegen die Thunder nicht punkten.

NBA-Gehälter: Die Payrolls aller Franchises © getty 1/31 Stephen Curry ist der Krösus der Saison 2017/18. Doch welches Team zahlt den Spielern insgesamt am meisten Gehalt? Hier kommen die Payrolls (Gehälter + Dead Cap) der Liga via spotrac.com © getty 2/31 Platz 30: Überraschung! Brooklyn Nets sind nicht nur sportlich, sondern auch gehaltstechnisch am unteren Ende der Tabelle. 85,4 Millionen Dollar betragen die Ausgaben. Timofey Mozgov bekommt davon 15,3 Millionen © getty 3/31 Platz 29: Die Philadelphia 76ers befinden sich noch immer im Process. Team Total Cap: 87 Millionen Dollar. Topverdiener: J.J. Redick mit 23 Millionen © getty 4/31 Platz 28: Die Phoenix Suns zahlen insgesamt 92 Millionen Dollar an ihre Spieler aus. Eric Bledsoe sieht davon am meisten (schmale 14 Millionen) © getty 5/31 Platz 27: Die Atlanta Hawks haben ihre Payroll deutlich heruntergefahren und zahlen nur noch 93,9 Millionen Dollar an Dennis Schröder und Co. Kent Bazemore ist der Topverdiener mit moderaten 16,9 Millionen © getty 6/31 Platz 26: Die Indiana Pacers verteilen insgesamt 94,7 Millionen Dollar. Der größte Profiteur: Victor Oladipo mit 21 Millionen © getty 7/31 Platz 25: Die Kings müssen sich von insgesamt 96,1 Millionen Dollar trennen. Der Topverdiener heißt diese Saison wirklich George Hill (20 Millionen) © getty 8/31 Platz 24: Es folgen die Chicago Bulls mit Gesamtausgaben in Höhe von 97,9 Millionen Dollar. Hometown Hero Dwyane Wade greift davon 23,2 Millionen ab © getty 9/31 Platz 23: Dicht davor landen die Miami Heat. Einen Großteil der 99,1 Millionen Dollar bekommt mit Hassan Whiteside ein Spieler, der sich lange in der D-League beweisen musste (23,8 Millionen) © getty 10/31 Platz 22: Minnesota Timberwolves (100,9 Millionen). Topverdiener ist Jeff Teague mit 19 Millionen © getty 11/31 Platz 21: Die New York Knicks haben im Sommer zwar dafür gesorgt, dass Tim Hardaway einen Geldspeicher bauen muss, aber die meisten Taler muss immer noch Carmelo Anthony zählen. Er kassiert 26,2 der 101,2 Millionen Dollar © getty 12/31 Platz 20: Die Boston Celtics zahlen trotz der Verpflichtung von Gordon Hayward lediglich 101,5 Millionen Dollar an ihre Spieler. Hayward selbst bekommt 29,7 Millionen vom Kuchen ab © getty 13/31 Platz 19: Die San Antonio Spurs zahlen insgesamt 102,6 Millionen Dollar aus. 21,5 Millionen davon gehen an LaMarcus Aldridge © getty 14/31 Platz 18: Mit insgesamt 103 Millionen Dollar zahlen die Denver Nuggets auch ein stattliches Sümmchen. Topverdiener ist Neuzugang Paul Millsap mit 28,6 Millionen jährlich © getty 15/31 Platz 17: Mike Conley unterschrieb im vergangenen Sommer einen Maximalvertrag bei den Memphis Grizzlies. Der bringt ihm 28,5 Millionen Dollar von insgesamt 103,4 Millionen ein © getty 16/31 Platz 16: Die Los Angeles Lakers nennen einen Haufen junger Spieler ihr Eigen. Den größten Anteil der insgesamt 104,1 Millionen Dollar erhält allerdings Veteran Brook Lopez (22,6 Millionen) © getty 17/31 Platz 15: Die Jazz zahlen insgesamt 106,2 Millionen Dollar an ihre Spieler. Davon bekommt Rudy Gobert 21,2 Millionen © getty 18/31 Platz 14: Die Orlando Magic müssen kommende Saison 106,4 Millionen Dollar berappen. Bismack Biyombo bekommt die meiste Kohle (17 Millionen) © getty 19/31 Platz 13: Die Dallas Mavericks haben mit 110,6 Millionen Dollar die Glückszahl 13 gezogen. Topverdiener ist mal nicht Dirk Nowitzki, sondern Harrison Barnes mit 23,1 Millionen Dollar © getty 20/31 Platz 12: Die Houston Rockets zahlen stolze 114,4 Millionen Dollar. James Harden ist selbstverständlich der Großverdiener (28,3 Millionen) © getty 21/31 Platz 11: Die New Orleans Pelicans (114,7 Millionen Dollar) verpassen die Top 10 knapp. Der Kassierer heißt neuerdings Jrue Holiday Davis mit 24,7 Millionen © getty 22/31 Platz 10: Die Detroit Pistons hat man nicht unbedingt so weit oben erwartet - doch 116,5 Millionen Dollar reichen für die Top 10. Andre Drummond sieht davon 23,8 Millionen © getty 23/31 Platz 9: Charlotte Hornets. Dwight Howard hat allen Grund zur guten Laune: Denn von den 117,3 Millionen Dollar an Spielergehältern bekommt er 23,5 Millionen © getty 24/31 Platz 8: Die Toronto Raptors (119,3 Millionen Dollar) mit Topverdiener Kyle Lowry (28,7 Millionen) © getty 25/31 Platz 7: Milwaukee Bucks. Giannis Antetokounmpo erhält den Löwenanteil der Ausgaben von Milwaukee. Es sind genau 22,5 der 121,1 Millionen Dollar © getty 26/31 Platz 6: Auch die Los Angeles Clippers sind nicht geizig und zahlen insgesamt 121,4 Millionen Dollar an ihre Spieler. Blake Griffin erhält nach seinem neuen Vertrag am meisten (29,7 Millionen) © getty 27/31 Platz 5: Nach der Ankunft von Paul George sind die Thunder in der Gehaltsliste unter die Top 5 geklettert (123,3 Millionen Dollar). Russell Westbrook sieht davon 28,5 Millionen © getty 28/31 Platz 4: Die Washington Wizards schrammen mit stolzen 126,1 Millionen Dollar knapp am Treppchen vorbei. Topverdiener ist seit diesem Sommer Otto Porter (24,8 Millionen) © getty 29/31 Platz 3: Die Warriors auf dem Podest - wer hätte das gedacht? Es werden insgesamt 136,8 Millionen Dollar ausgezahlt, davon gehen 34,7 Millionen an Stephen Curry © getty 30/31 Platz 2: Die Portland Trail Blazers hauen die Kohle nur so raus, als würden sie um den Titel mitspielen. 138,8 Millionen Dollar sind schon ein ordentlicher Batzen fürs Mittelmaß. Topverdiener ist Damian Lillard mit 26,2 Millionen © getty 31/31 Platz 1: Die Cavaliers sind in finanzieller Hinsicht die Könige: Cleveland zahlt insgesamt 140,1 Millionen Dollar aus. Ein Großteil davon geht an LeBron James (33,3 Millionen). Ob es dieses Jahr zur Championship reicht?

General Manager Daryl Morey hat bei den Houston Rockets ebenfalls zugeschlagen und mal eben Point God Chris Paul von den Clippers verpflichtet. An den genauen Preis können wir uns nicht mehr erinnern, aber gefühlt war es das gefundene Wechselgeld unterm Couchkissen und ein Set Mau-Mau-Karten. Nachdem die fette, prall glänzende Saison von James Harden in den Playoffs doch eher verschämt-verschrumpelt endete, hat Coach Mike D'Antoni nun zwei Ball-Handler der Güteklasse A++ am Start.

Obendrauf blieb Center Nene und mit P.J. Tucker einen guten Verteidiger auf dem Flügel - und wer weiß, was der chinesische Center Zhou Qi alles anstellen kann, wenn ihm CP3 und der Bärtige die Pille servieren ...

Ja, auch bei Paul handelt es sich nur um ein Vertragsjahr, bevor neu evaluiert wird. Und ob sich dessen oberlehrerhafte Art mit dem Laissez-Faire-Flair von Harden verträgt, muss sich erst zeigen. Aber den Versuch ist es allemal wert. Vielleicht kommt ja auch Carmelo Anthony dazu - und wenn Morey Melo wirklich holt, ohne sehr viel mehr als Ryan Anderson abzugeben, sollte er in seinem nächsten Arbeitspapier die 228 Millionen fordern, die er Harden gerade im Zuge einer Extension verpasst hat.

