Wer blinzelt zuerst?

So sieht also absolute Priorität aus. Diesen Term benutzten die Verantwortlichen der Dallas Mavericks beim Thema Nerlens Noel nach dem Ende der vergangenen Saison wieder und wieder. Nichts sei wichtiger als ein neuer Vertrag des Centers in Dallas - hieß es.

Spulen wir drei Monate vor. In der Free Agency ist mittlerweile Sommerschlussverkauf und noch immer hat Noel in Dallas kein neues Arbeitspapier unterschrieben. Im Gegenteil. Beide Seiten scheinen noch immer weiter auseinander als die Mavs von ihrer zweiten Championship entfernt.

Erst zur Trade Deadline 2017 befreite Dallas den unzufriedenen Big Man aus Philly und schickte im Gegenzug lediglich Justin Anderson, Andrew Bogut und zwei Zweitrundenpicks für den ehemaligen No.6-Pick des Jahres 2013 zu den Sixers.

Eigentlich ein Bomben-Deal, sicherte man sich so doch den Center der Zukunft. Noel ist 23 Jahre jung und darüber hinaus Defensivspezialist - bis auf Tyson Chandler seit mehr als einer Dekade eine Rarität in Dallas' Mitte.

Noel: Restricted Free Agent dank Qualifying Offer

Gemäß den Statuten hatten die Mavericks Noel das Qualifying Offer nach dessen auslaufendem Rookie-Vertrag unterbreitet und ihn damit zum Restricted Free Agent gemacht. Der Wert des festgeschriebenen Angebots: 4,2 Millionen Dollar.

Dallas hatte jedoch keine Zweifel daran aufkommen lassen, dass man jedes Angebot für Noel matchen würde. Die Befürchtungen, ein anderes Team mit Cap Space würde ihm ein Angebot in der Nähe eines Max-Contracts unterbreiten, bewahrheiteten sich nicht. RFAs wurden in diesem Sommer mit Ausnahme von Otto Porter ohnehin gemieden. Viele von ihnen sind noch immer ohne Vertrag. So auch Noel.

Dabei hätte nach dem ausbleibenden Angebot von anderen Teams eigentlich zum Ende der ersten Free-Agency-Woche zumindest eine Meldung der Einigung mit den Mavs bei Twitter zu finden sein müssen. Irgendetwas im Bereich 60 bis 70 Millionen über vier Jahre zum Beispiel.

Stattdessen dringen bislang lediglich Gerüchte und Spekulationen an die Oberfläche, während Mark Cuban und Co. mit Noels Agenten Dan Fegan im Hintergrund verhandeln. Auch Noel selbst war zwischenzeitlich in Las Vegas und nahm Gerüchten zufolge an Meetings zu seiner Zukunft teil.

Noel: Wechsel zu umstrittenem Agenten Fegan

Erst Ende 2016 war Noel zu Fegan gewechselt, da er mit dem Status Quo in Philly nicht zufrieden war ("Ich bin zu gut, um nur acht Minuten zu spielen. Sie müssen den Scheiß endlich auf die Reihe bekommen.") und seine Interessen nicht gut genug vertreten sah.

Fegan, das war übrigens auch eine Hauptfigur in "DeAndre auf dem heißen Blechdach" - ein Mavs-Drama in fünf Akten. Damals (kaum zu glauben, dass das schon zwei Jahre her ist) hatte Fegan noch guten Kontakt zu Eigentümer Cuban. Ex-Mavs-Forward und ebenfalls Fegan-Klient Chandler Parsons rekrutierte fleißig mit.

Letztlich blieb Jordan bei den Los Angeles Clippers, anstatt zu seiner mündlichen Zusage zu stehen und in Dallas zu unterschreiben. Der Center hatte das Gefühl, von Fegan zum Wechsel nach Dallas gedrängt worden zu sein. Der eine oder andere wird sich erinnern.

Inzwischen haben nicht nur Jordan, sondern auch John Wall, Dwight Howard, Austin Rivers und Ed Davis die Zusammenarbeit mit Fegan beendet, der darüber hinaus eine ordentliche Klage seines ehemaligen Arbeitgebers ISE am Hals hat. Die Wahl von Noel kam insofern etwas kurios daher.

"Ich hatte ein Bud Light" © getty 1/24 "Die Jungs haben aufgehört, mir den Ball zu geben" - Nowitzkis Erklärung, warum er bei seinem 30.000-Punkte-Meilenstein gegen die Lakers in der zweiten Halbzeit keine Punkte mehr machte © getty 2/24 "Ich hatte das erste Mal ein Bud Light seit einer langen Zeit" - Dirk darüber, wie er seine 30.000 Punkte gefeiert habe © getty 3/24 "Utah ist eine hässliche Stadt" - vor Spiel Zwei der Playoff-Serie gegen die Utah Jazz im Jahr 2001 © getty 4/24 "Sie haben mich das ganze Spiel ausgepfiffen. Da war ein Schild 'Deutschland ist eine hässliche Stadt.' Sie haben es mir gut heimgezahlt. © getty 5/24 "Mein Crocs Game ist richtig stark" - über den Fakt, dass er einmal mit Crocs zum Spiel gekommen war © getty 6/24 "Ich wünsche dir ein schönes Jahr. Ich hoffe, ihr verliert gegen die Mavericks" - Dirk zu Steve Nash, nach dessen Wechsel zu den Los Angeles Lakers © getty 7/24 "Das Schlimmste wäre, jeden Tag darüber zu reden. Wenn ich weg bin, bin ich weg." - Dirk über eine mögliche Farewell-Tour im Stile von Kobe Bryant © getty 8/24 "Ich denke, ich habe meinen eigenen Dream Shake - zumindest die weiße Version davon" - Dirk über seinen Fadeaway-Jumper © getty 9/24 "Ich hatte einfach ein gutes Timing. Es hat auch geholfen, dass er ein Weißer war. Ansonsten hätte es wahrscheinlich nicht geklappt" - Nowitzki über einen Block gegen Jazz-Center Jeff Withey © getty 10/24 "Er hat ein Tank Top unter seinem Anzug getragen. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich alle meine Würfe nicht getroffen habe. Es hat mich einfach verstört." - Dirk über die Modesünden von Chandler Parsons, der verletzt auf der Bank der Mavs saß © getty 11/24 "Du bist mein Mann, aber dein Kopf wiegt 500 Pfund" - Der Dirkster über seinen ehemaligen Mitspieler Zaza Pachulia © getty 12/24 "Vielleicht in zehn Spielen" - Nowitzki auf die Frage, ob er wie Kobe in seinem Abschiedsspiel 50 Würfe in sich hätte © getty 13/24 "Ich sehe die Leute auf Twitter, die schreiben, dass sie mit mir mitfühlen. Das müsst ihr nicht. Ich liebe, was ich tue und kriege dafür auch noch jede Menge Kohle." - Nowitzki über den Gedanken, dass Dallas wohl mit ihm keinen Titel mehr gewinnen wird © getty 14/24 "Früher war es wie Treibsand, heute ist es trockener Zement" - Dirk über seine Verteidigung, nachdem ESPN seine Fähigkeiten in der Defense als Treibsand bezeichnet hatte © getty 15/24 "Wir haben den ganzen Sommer daran gearbeitet, dass DH nach Dallas kommt. Willkommen zurück bei den Mavs, Devin Harris" - Dirk über das Signing von Devin Harris, nachdem man ebenfalls um Dwight Howard bemüht hatte © getty 16/24 "In meiner Jugend waren meine Idole Lucky Luke und Jolly Jumper - und Scottie Pippen" - Nowitzki über seine Vorbilder © getty 17/24 "Es gibt Zeiten, da spüre ich alle 47.000 Minuten" - Nowitzki über seinen Meilenstein, als er Reggie Miller in gespielten Minuten überholt hatte © getty 18/24 "Er klaut alle meine Moves" - Dirk über Harrison Barnes, für den seit neuestem zahlreiche Plays gelaufen werden, die zuvor für Nowitzki waren © getty 19/24 "Ich weiß, Basketball ist ein Tanz. Früher habe ich die Trainingsmethoden nicht verstanden. Ich hatte immer nur Gedichte gelesen" - über die Drills von Holger Geschwindner © getty 20/24 "Ich dachte, Basketball ist ein Spiel für Frauen. Meine Muter und meine Schwester spielten es." © getty 21/24 "Das ist der absolute Wahnsinn, wie weit die Wege im Fußball sind" - Dirk über die vielen Läufe beim Benefizspiel © getty 22/24 "Er sagte mir, dass es für einen Weißen sehr beeindruckend war" - Nowitzki über Shaun Livingston, der ihm im Spiel in die Kronjuwelen gegriffen hatte © getty 23/24 "Diese Youngster müssen noch viel lernen" - Dirk über seinen Block gegen Slam-Dunk-Contest-Sieger Zach LaVine © getty 24/24 "Alles Gute zum Geburtstag, Mark Cuban. Für 70 Jahre hast du dich gut gehalten" (zum 58. Geburtstag des Besitzers der Dallas Mavericks)

Mavs: Kampf mit harten Bandagen

Aber zurück in die Gegenwart: Dallas kämpft bei den Vertragsverhandlungen mit harten Bandagen. Anstatt dem Spieler Wertschätzung entgegenzubringen und ihm einen guten Vertrag anzubieten, pokern die Mavs-Verantwortlichen, um das Gehalt zu drücken. Anders ist die Verzögerung nicht zu erklären. Dass Noel seinen Preis angesichts des nicht vorhandenen Marktes derart überschätzt, ist kaum vorstellbar.

Es ist dennoch weiterhin wahrscheinlich, dass Noel sich mit Dallas auf einen neuen Vertrag einigt. Denn die Alternativen für die Nummer 3 verursachen nicht wirklich Ahoj-Brausen-Prickeln auf der Zunge.

Noel: Qualifying Offer als Option

Noel hätte die Möglichkeit, das Qualifying Offer zu unterschreiben. Im Sommer 2018 wäre er dann Unrestricted Free Agent und könnte bei jeder Franchise (auch Dallas) einen langfristigen Vertrag unterschreiben. Allerdings wäre das ein risikoreiches Spiel.

Schon seine Rookie-Saison verpasste Noel wegen eines Kreuzbandrisses, den er sich noch am College zugezogen hatte. In den vergangenen beiden Jahren musste er 20 beziehungsweise 31 Spiele aufgrund von Verletzungen aussetzen, darunter eine zweite Knie-Operation. Ein weiteres gesundheitliches Problem - und Noel könnte sich den ersten großen Vertrag in die Haare schmieren.

Noel: Abschied von den Mavs?

Denkbar wäre auch, dass ein anderes Team die Gunst der Stunde ergreift und aufgrund der andauernden Verhandlungen seine Chance wittert, Noel aus Dallas loszueisen. Drei Teams hätten dafür außer Dallas und den Sixers noch den nötigen Cap Space: die Chicago Bulls, Brooklyn Nets und Phoenix Suns.

Chicago hat den Rebuild gestartet und hätte am liebsten auch Dwyane Wade nicht weiter unter Vertrag. Kaum vorstellbar, dass die Bulls sich langfristig auf Noel festlegen. Zumal nicht alle Teams sein Potenzial so einschätzen wie die Mavs.

Phoenix ist auf den großen Positionen mit jungen Wilden gut bestückt. Alan Williams, Marquese Chriss - auch Tyson Chandler darf noch hin und wieder mitwirken. Alex Len hat wohl keine Zukunft in der Wüste Arizonas, zumal die Verantwortlichen auch noch auf einen Durchbruch von Dragan Bender hoffen.

Die Nets haben sich auf der Fünf erst kürzlich Timofey Mozgov und dessen restliche 47 Millionen Dollar Gehalt ans Bein gebunden, wenn auch versüßt durch D'Angelo Russell. Von den verfügbaren Teams wären sie am ehesten noch ein logischer Kandidat für Noel, bisher scheint es aber kein Bestreben in diese Richtung zu geben.

Dallas Mavericks: Alle Point Guards der Nowitzki-Ära © getty 1/24 Mit dem 9. Pick des Drafts zogen die Dallas Mavericks Dennis Smith Junior. Der Point Guard ist bereits der 23ste Spielmacher den die Mavs Dirk Nowitzki an die Seite stellen. SPOX hat sie alle aufgelistet. © getty 2/24 Robert Pack (1997-2000) © getty 3/24 Steve Nash (1998-2004) © getty 4/24 Avery Johnson (2002-2003) © getty 5/24 Nick van Exel (2002-2003) © getty 6/24 Jason Terry (2004-2012) © getty 7/24 Devin Harris (2004-2008, 2013 bis heute) © getty 8/24 J.J. Barea (2006-2011, 2014 bis heute) © getty 9/24 Jason Kidd (1994-1996, 2008-2012) © getty 10/24 Tyronn Lue (2008) © getty 11/24 Rodrigue Beaubois (2009-2013) © getty 12/24 Delonte West (2011-2012) © getty 13/24 Derek Fisher (2012) © getty 14/24 Darren Collison (2012-2013) © getty 15/24 Mike James (2013) © getty 16/24 Gal Mekel (2013-2014) © getty 17/24 Jose Calderon (2013-2014) © getty 18/24 Shane Larkin (2013-2014) © getty 19/24 Jameer Nelson (2014) © getty 20/24 Rajon Rondo (2014-2015) © getty 21/24 Raymond Felton (2014-2016) © getty 22/24 Deron Williams (2015-2017) © getty 23/24 Yogi Ferrell (2017 bis heute) © getty 24/24 Dennis Smith Jr. (2017 - ?)

Schlechtes Image durch Pokerspiel

Dallas' Position ist dementsprechend stark, zumal man ein Offer Sheet noch immer matchen könnte, sollte es eines geben. Doch bei einer solchen Vertragsverhandlung geht es nicht nur allein um die Kohle. Werbung machen die Mavs durch den Umgang mit Noel nicht gerade für sich.

Der größte Fehler in der Ära Cuban, Steve Nash im Sommer 2004 nicht so viel Geld wie die Suns zahlen zu wollen, schwebt immer noch als riesiges "What if?" im Raum. Auch die fehlende Bereitschaft, das Championship Team 2011 zusammenzuhalten und unter anderem Chandler üppig zu entlohnen, war nicht richtig.

Noel: Trotzreaktion oder Hängepartie?

Noel hat, das konnte man in Philadelphia sehen, ein leicht zu erregendes Gemüt. Sollten die Mavs ihrem Center konsequent weiter ein Gehalt unter Marktpreis bieten, ist eine Trotzreaktion nicht auszuschließen.

Hoffen wir für Dirk Nowitzki und Co., dass sich die Verhandlungen nicht wie bei Tristan Thompson und den Cleveland Cavaliers im vorvergangenen Sommer bis zum Training Camp hinziehen.

Sollte in den nächsten Tagen ein schlecht belichtetes Foto mit einem grinsenden Nerlens vor einem Blatt Papier auf dem Twitter-Account der Mavs auftauchen - es wäre für alle eine Erlösung.