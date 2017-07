Das sind die sechs Deutschen in der NBA!

MLB Nationals @ Marlins MLB Indians @ Red Sox MLB Rays @ Astros MLB Blue Jays @ White Sox MLB Tigers @ Yankees MLB Nationals @ Marlins MLB Dodgers @ Braves MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Tigers @ Yankees MLB Nationals @ Marlins MLB Dodgers @ Braves MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Diamondbacks @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Braves NFL Cowboys @ Cardinals MLB Mariners @ Royals MLB Nationals @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins MLB Nationals @ Cubs MLB Dodgers @ Mets MLB Marlins @ Braves MLB Rangers @ Twins MLB Yankees @ Indians MLB Rangers @ Twins MLB Dodgers @ Mets MLB Tigers @ Pirates MLB Brewers @ Twins MLB Cardinals @ Royals MLB Angels @ Orioles MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers at Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Mariners at Angels MLB Red Sox at Yankees MLB Rockies at Marlins MLB Cubs at Diamondbacks MLB Angels at Mariners MLB Red Sox at Yankees MLB Rockies at Marlins MLB Angels at Mariners MLB Padres at Dodgers MLB Rockies at Marlins MLB Padres at Dodgers MLB Angels at Mariners

Letzte Saison waren es drei - Jetzt sind drei dazu gekommen. Nach Dirk Nowitzki, Dennis Schröder und Paul Zipser haben es jetzt auch Isaiah Hartenstein, Maxi Kleber und Daniel Theis in die NBA geschafft. Hier gibt's alle Infos zu den deutschen NBA-Stars!

Infos zu den deutschen NBA-Spielern

Spieler Position Geburtsdatum Team In der NBA seit Größe Daniel Theis Center, Power Forward 4. April 1992 Boston Celtics Offseason 2017 2,04 m Maximilian Kleber Power Forward 29. Januar 1992 Dallas Mavericks Offseason 2017 2,07 m Isaiah Hartenstein Center, Power Forward 5. Mai 1998 Houston Rockets NBA Draft 2017 - 43. Pick 2,16 m Paul Zipser Shooting Guard, Small Forward 18. Februar 1994 Chicago Bulls NBA Draft 2016 - 48. Pick 2,03 m Dennis Schröder Point Guard 15. September 1993 Atlanta Hawks NBA Draft 2013 - 17. Pick 1,86 m Dirk Nowitzki Power Forward 19. Juni 1978 Dallas Mavericks NBA Draft 1998 - 9. Pick 2,13 m

Daniel Theis

Daniel Theis unterschrieb in der Offseason 2017 einen Zweijahresvertrag bei den Boston Celtics, nachdem er sich bem NBA-Draft 2013 anmeldete aber nicht gepickt wurde.

Von 2014 - 2017 spielte er bei Brose Bamberg und wurde in den Jahren 2015, 2016 und 2017 BBL-Meister. Außerdem gewann er 2017 mit Bamberg den Pokal und wurde zum besten Verteidiger der BBL gewählt.

Maxi Kleber

Maxi Kleber wechselte in der Offseason 2017 zu den Dallas Mavericks und stammt wie sein Teamkollege Dirk Nowitzki aus Würzburg.

Von 2015 bis 2017 spielte Kleber bei Bayern München, nachdem er zuvor ein Jahr bei Obradoiro CAB und fünf Jahre bei den Baskets in Würzburg spielte.

Kleber meldete sich schon zum NBA-Draft 2014 an, wurde aber wie fünf andere Deutsche nicht gedraftet.

Isaiah Hartenstein

Isaiah Hartenstein wurde beim Draft 2017 in der zweiten Runde als 43. Pick von den Houston Rockets ausgewählt.

Von 2009 bis 2015 spielte Hartenstein in Quakenbrück bei den Artland Dragons, ehe er dann zu Algiris Kaunas nach Litauen wechselte.

Sein Vater ist Florian Hartenstein, der selber aktiver Basketballspieler und Trainer war.

Paul Zipser

Beim Draft 2016 wurde Paul Zipser an 48. Stelle von den Chicago Bulls gedraftet, bei denen er einen Zweijahresvertrag unterzeichnete.

Zuvor spielte Zipser für drei Jahre bei Bayern München, mit denen er 2014 deutscher Meister wurde. Außerdem wurde Zipser 2016 zum besten deutschen Nachwuchsspieler gewählt.

Für die Bulls bestritt der gebürtige Heidelberger bislang 50 Spiele, darunter 6 Spiele in der Playoffserie gegen die Boston Celtics, die verloren ging. In der Regular Season warf er im Schnitt 5,5 Punkte bei durchschnittlich 19,2 gespielten Minuten.

Dennis Schröder

Der Braunschweiger Dennis Schröder wurde 2013 als 17. Pick von den Atlanta Hawks verpflichtet.

Seit dem Abgang von Jeff Teague zu den Indiana Pacers vor der vergangenen Saison hat Schröder seinen Platz in der Starting Five als Point Guard sicher. Bei durchschnittlich 31,5 gespielten Minuten in der Regular Season 2016/2017 warf Schröder durchschnittlich 17,9 Punkte und schaffte 6,3 Assists.

In den Playoffs 2017 schieden die Hawks zwar schon in der ersten Runde gegen die Washington Wizards aus, aber Schröder warf in den sechs Spielen durchschnittlich starke 24,7 Punkte bei 7,7 Assists.

Insgesamt absolvierte Schröder bislang in vier Saisons 285 Regular Season Games und 34 Spiele in den Playoffs.

Dirk Nowitzki

Dirk "Dirkules, Das German Wonderkind" Nowitzki ist bereits seit 1998 in der NBA. In diesem Jahr wurde er von den Milwaukee Bucks als 9. Pick gedraftet und landete im Zuge eines unmittelbaren Trades bei den Dallas Mavericks, bei denen er heute noch tätig ist.

In der vergangenen NBA-Saison wurde Nowitzki Mitglied des "30.000"-Klubs. Erst als sechster Spieler in der NBA-Geschichte knackte er die Marke von 30.000 erzielten NBA-Punkten. Er ist gleichzeitig der erste Europäer, dem das gelang.

Bei den allerersten NBA-Awards wurde Nowitzki mit dem Teammate-of-the-Year-Award ausgezeichnet.

In seinen 19 gespielten Saisons absolvierte Nowitzki insgesamt 1.394 Regular Season und 145 Playoff Games.

Seine größten Erfolge:

MVP der Regular Season 2017

Finals MVP 2011

NBA Championship 2011

13 All-Star-Game Nominierungen

12 Wahlen in ein All-NBA-Team (4 mal First Team)