Junge, was machst du für Sachen?

MLB Sa 22:05 Cubs -

Cardinals MLB So 01:10 Reds -

Marlins MLB So 19:10 Rays -

Rangers MLB So 19:10 Reds -

Marlins MLB So 19:35 Orioles -

Astros MLB Mo 20:20 Cubs -

White Sox MLB Di 01:05 Philies -

Astros MLB Di 03:40 Diamondbacks -

Braves MLB Di 04:10 Dodgers -

Twins MLB Di 20:20 Cubs -

White Sox MLB Mi 01:05 Phillies -

Astros MLB Mi 04:10 Mariners -

Red Sox MLB Mi 04:10 Dodgers -

Twins MLB Mi 19:05 Yankees -

Reds MLB Mi 21:40 Mariners -

Red Sox MLB Do 01:05 Phillies -

Astros MLB Do 02:10 White Sox -

Cubs MLB Do 18:05 Nationals -

Brewers MLB Fr 01:10 Marlins -

Reds MLB Fr 01:15 Cardinals -

Diamondbacks MLB Fr 03:10 Padres -

Mets MLB Sa 01:10 Marlins -

Reds MLB Sa 01:10 Tigers -

Astros MLB Sa 04:10 Dodgers -

Giants MLB Sa 22:10 Mariners -

Mets MLB So 00:10 Tigers -

Astros MLB So 19:05 Yankees -

Rays MLB So 19:10 Tigers -

Astros MLB So 20:10 Brewers -

Cubs MLB So 21:05 Rangers -

Orioles MLB Di 01:10 Marlins -

Nationals MLB Di 01:10 Red Sox -

Indians MLB Mi 01:05 Tigers -

Yankees MLB Mi 01:10 Nationals -

Marlins MLB Mi 01:35 Dodgers at Braves MLB Mi 02:05 Cubs -

Diamondbacks MLB Mi 19:05 Yankees -

Tigers MLB Do 01:10 Marlins -

Nationals MLB Do 20:20 Diamondbacks at Cubs MLB Fr 01:10 Yankees at Indians MLB Fr 01:35 Dodgers at Braves NFL Fr 02:00 Cowboys at Cardinals MLB Fr 02:15 Mariners at Royals MLB Fr 20:20 Nationals -

Cubs MLB Sa 01:10 Yankees -

Indians MLB Sa 01:10 Mets -

Dodgers

Kyrie Irving hat die Cleveland Cavaliers mit einer Trade-Anfrage geschockt. Warum will Uncle Drew die Cavs verlassen? Was hat LeBron James damit zu tun? Welche Optionen hat die Franchise - und wer kommt als Abnehmer in Frage? SPOX beantwortet die wichtigsten Fragen.

Warum will Kyrie Irving weg?

Diese Nachricht versetzte die NBA-Welt in Schockstarre: Kyrie Irving will die Cleveland Cavaliers verlassen. Laut ESPN-Mann Brian Windhorst hat er die Franchise in einem Gespräch darum gebeten, ihn zu traden. Daran, dass die Gerüchte stimmen, sollte besser niemand zweifeln - denn die Agenten des Spielers hätten sie längst viel vehementer dementiert, wenn da nichts dran wäre. Schließlich schadet die Trade-Anfrage dem Ruf des Klienten enorm, da ihn das Adjektiv "illoyal" (nett ausgedrückt) in Zukunft immer begleiten wird.

Der Grund für die Anfrage ist überraschend und simpel zugleich: Irving will aus dem Schatten von LeBron James heraustreten. An der Seite des Kings spielte Uncle Drew immer die zweite Geige, die Lorbeeren für drei Finals-Teilnahmen in Folge strich stets James ein. Selbst auf dem Höhepunkt seines Schaffens, als Irving in Spiel 7 der Finals 2016 den entscheidenden Wurf versenkte, stand LeBron im Mittelpunkt, wurde er doch Finals MVP mit einem Triple-Double und "dem Block" im besagten Spiel.

© getty

Der Teamerfolg und das Finals-"Abo" an der Seite LeBrons reichen dem No.1-Pick von 2011 also nicht mehr. Im Jahre 2014 hatte er als designierter Franchise-Player und Superstar einen Fünfjahresvertrag unterschrieben, ehe James seine Rückkehr nach Ohio bekannt gab. Wie das für ihn war, beschrieb Irving in den abgelaufenen Finals: "Wenn ein so großartiger Spieler in dein Team kommt, musst du einen Schritt zurück machen. Das ist das schwierigste, weil du so sehr von dir selbst überzeugt bist. Eigentlich wollte ich, ganz eigennützig, jedem in der Welt zeigen, wie gut ich bin."

Der Welt zeigen, wie gut er ist - das ist Irving offenbar wichtiger als alles andere. Deshalb will er zu einem Team getradet werden, in dem er der unangefochtene Star ist und sich die Offensive um ihn dreht. Dafür will er nicht nur teamsportliche, sondern auch finanzielle Rückschritte hinnehmen: Das Recht, einen Super-Max unterzeichnen zu können, würde mit einem Trade verstreichen.

Seite 1: Warum will Irving weg?

Seite 2: Welche Optionen haben die Cavaliers?

Seite 3: Wer käme als Abnehmer in Frage?

Seite 4: Was bedeutet die Anfrage für James?

Seite 5: Überschätzt sich Irving?