Ein MVP auf der Resterampe

MLB Mo 20:20 Cubs -

White Sox MLB Di 01:05 Phillies -

Astros MLB Di 03:40 Diamondbacks -

Braves MLB Di 04:10 Dodgers -

Twins MLB Di 20:20 Cubs -

White Sox MLB Mi 01:05 Phillies -

Astros MLB Mi 04:10 Mariners -

Red Sox MLB Mi 04:10 Dodgers -

Twins MLB Mi 19:05 Yankees -

Reds MLB Mi 21:40 Mariners -

Red Sox MLB Do 01:05 Phillies -

Astros MLB Do 02:10 White Sox -

Cubs MLB Do 18:05 Nationals -

Brewers MLB Fr 01:10 Marlins -

Reds MLB Fr 01:15 Cardinals -

Diamondbacks MLB Fr 03:10 Padres -

Mets MLB Sa 01:10 Marlins -

Reds MLB Sa 01:10 Tigers -

Astros MLB Sa 04:10 Dodgers -

Giants MLB Sa 22:10 Mariners -

Mets MLB So 00:10 Tigers -

Astros MLB So 19:05 Yankees -

Rays MLB So 19:10 Tigers -

Astros MLB So 20:10 Brewers -

Cubs MLB So 21:05 Rangers -

Orioles MLB Di 01:10 Marlins -

Nationals MLB Di 01:10 Red Sox -

Indians MLB Mi 01:05 Tigers -

Yankees MLB Mi 01:10 Nationals -

Marlins MLB Mi 01:35 Dodgers at Braves MLB Mi 02:05 Cubs -

Diamondbacks MLB Mi 19:05 Yankees -

Tigers MLB Do 01:10 Marlins -

Nationals MLB Do 20:20 Diamondbacks at Cubs MLB Fr 01:10 Yankees at Indians MLB Fr 01:35 Dodgers at Braves NFL Fr 02:00 Cowboys at Cardinals MLB Fr 02:15 Mariners at Royals MLB Fr 20:20 Nationals -

Cubs MLB Sa 01:10 Yankees -

Indians MLB Sa 01:10 Mets -

Dodgers MLB Sa 02:10 Rangers at Twins MLB Sa 20:20 Nationals at Cubs MLB Sa 22:05 Dodgers at Mets MLB So 01:10 Marlins at Braves MLB So 01:10 Yankees at Indians MLB So 01:10 Rangers at Twins MLB So 19:10 Yankees at Indians MLB So 20:10 Rangers at Twins MLB Mo 02:00 Dodgers at Mets

Derrick Rose hat noch immer kein neues Team gefunden. Der ehemalige MVP spielte seine beste Saison seit über fünf Jahren, dennoch will niemand in den Point Guard investieren. Ist D-Rose ein Auslaufmodell? Falls nicht: Wo würde der ehemalige Knicks-Spieler hinpassen?

"Ich hatte zwei Ziele in der Offseason. Ich wollte jeden Tag trainieren und so viel Zeit wie möglich mit meinem Sohn verbringen. Ich will, dass meine Familie finanziell abgesichert ist. Ich sehe all das Geld, was in der Liga im Umlauf ist. Ich weiß, dass mein Tag bald kommen wird. Dafür möchte ich vorbereitet sein."

Es sind die Worte von Derrick Rose im September 2015, damals in den Diensten bei den Chicago Bulls. Ungefragt erklärte der MVP von 2011, dass er in zwei Jahren so viel Geld wie möglich verdienen möchte. Ein ungewöhnliches Statement, vor allem öffentlich und in dieser Deutlichkeit. Sie kamen von einem Spieler, der zuvor aufgrund unglaublichen Verletzungspechs gerade einmal 100 Spiele in drei Jahren absolviert hatte.

Nun ist die angepeilte Free Agency 2017 beinahe Geschichte, der Großteil des Geldes an die wichtigen Free Agents verteilt und Rose steht noch immer ohne Vertrag da. Was ist passiert? Hat sich der Agent verzockt? Überschätzt Rose seine Fähigkeiten oder ist einfach kein Markt mehr für den Guard da, der die Liga einst im Sturm eroberte? Es ist wahrscheinlich eine Kombination aus allen Faktoren.

© getty

Rose: Der verpatzte Neuanfang

Dabei sollte in der abgelaufenen Spielzeit alles besser werden. Durch den Trade von Chicago zu den New York Knicks entledigte sich Rose dem Druck des Hometown-Heroes. Über Jahre lasteten schier unmenschliche Erwartungen auf dem Sohn der Stadt. Als jüngster MVP (2011) der Liga-Geschichte führte er die Bulls in die erfolgreichste Ära seit einem gewissen Michael Jordan.

In New York sollte alles besser werden, es wurde aber tendenziell schlimmer. Einen Buhmann zu finden, ist dabei gar nicht so leicht. Es half sicherlich nicht, vor der Saison von einem "Superteam" zu sprechen, was für Lacher in der gesamten Liga sorgte. Auch die Episode, als er sich im Januar unentschuldigt vor einem Spiel vom Team entfernte, um nach Chicago zu reisen, verbesserte seine Karten nicht.

Sportlich absolvierte Rose 66 Spiele, erzielte 18,0 Punkte, verteilte 4,4 Assists und traf 47 Prozent aus dem Feld. Dazu stand er über 32 Minuten pro Spiel auf dem Feld. Auch er selbst zeigte sich nach der Saison höchst zufrieden mit dem Gezeigten. "Es war schlecht, vergangene Saison so viel zu verlieren. Aber es war eine gute Erfahrung. Ich habe meine Teammates und den Coaching Staff geliebt. Und wer würde nicht gerne in New York spielen? Es war toll."

Doch was auf den ersten Blick recht verlockend aussehen mag, entblößt auf den zweiten ein deutlich düstereres Bild. Rose ist in der 2017er Version ein Minusspieler. Machte er zu MVP-Zeiten noch seine Mitspieler besser, ist dies nicht mehr der Fall. Ein negatives Netrating von 3,9 wurde notiert. Aber: Kein Knickerbocker war besser als -1,2. Mit Carmelo Anthony verloren die Knicks auf 100 Ballbesitze sogar satte fünf Punkte.

Alle MVPs seit 1980 © getty 1/27 1980/81: Julius Erving (Philadelphia 76ers) © getty 2/27 1982 und 1983: Moses Malone (Houston Rockets und Philadelphia 76ers) © getty 3/27 1984 bis 1986: Larry Bird (Boston Celtics) © getty 4/27 1986/87: Magic Johnson (Los Angeles Lakers) © getty 5/27 1987/88: Michael Jordan (Chicago Bulls) © getty 6/27 1989 und 1990 Magic Johnson (Los Angeles Lakers) © getty 7/27 1991 und 1992: Michael Jordan (Chiacgo Bulls) © getty 8/27 1992/93: Charles Barkley (Phoenix Suns) © getty 9/27 1993/94: Hakeem Olajuwon (Houston Rockets) © getty 10/27 1994/95: David Robinson (San Antonio Spurs) © getty 11/27 1995/96: Michael Jordan (Chicago Bulls) © getty 12/27 1996/97: Karl Malone (Utah Jazz) © getty 13/27 1997/98: Michael Jordan (Chicago Bulls) © getty 14/27 1998/99: Karl Malone (Utah Jazz) © getty 15/27 1999/2000: Shaquille O'Neal (Los Angeles Lakers) © getty 16/27 2000/01: Allen Iverson (Philadelphia 76ers) © getty 17/27 2002 und 2003: Tim Duncan (San Antonio Spurs) © getty 18/27 2003/04: Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves) © getty 19/27 2005 und 2006: Steve Nash (Phoenix Suns) © getty 20/27 2006/07: Dirk Nowitzki (Dallas Mavericks) © getty 21/27 2007/08: Kobe Bryant (Los Angeles Lakers) © getty 22/27 2009 und 2010: LeBron James (Cleveland Cavaliers) © getty 23/27 2010/11: Derrick Rose (Chicago Bulls) © getty 24/27 2012 und 2013: LeBron James (Miami Heat) © getty 25/27 2013/14: Kevin Durant (Oklahoma City Thunder) © getty 26/27 2015 & 2016: Stephen Curry (Golden State Warriors) © getty 27/27 2016/17: Russell Westbrook (OKC Thunder)

Rose: Vom Körper verraten

Sicherlich war D-Rose nie ein Pass-First-Guard (7,9 Assists als Höchstwert in der Saison 2011/12), doch schuf er mit seinem Speed jede Menge Platz für seine Mitspieler. Zwar blitzte seine Geschwindigkeit in Phasen gelegentlich auf, doch die Leichtigkeit, mit denen Rose einst an seinen Verteidigern vorbei flog, wird er nie wieder konstant abrufen können.

Auch seine Fähigkeit, zwischen den Bigs zu vollenden litt durch die schwindende Athletik. Früher noch eine Laune der Natur, ist Rose von seinen körperlichen Voraussetzungen im besten Fall noch Durchschnitt. Was bleibt, ist ein Arsenal aus Floatern und Pullup-Jumpern. Dabei war der Wurf von Rose stets die Achillesferse in seinem Spiel. Zwar beteuerte er, daran zu arbeiten, doch nie traf er den Dreier schlechter als in dieser Saison (21,7 Prozent).

Ein fatales Zeichen. Gerade wenn der Wurf wackelig ist, sollte dieses Defizit durch höheren Einsatz oder elitäre Defense wettgemacht werden. Nicht gerade Dinge für die der einstige Star bekannt ist, erst recht nicht nach unzähligen Operationen am Knie.

Des Weiteren hat sich die Liga über die Jahre weiterentwickelt. War Rose einer der ersten Spielmacher, die vornehmlich scorten, ist die NBA nun überschwemmt von solchen Spielertypen und Coaches haben Lösungen für diese Bauart von Spielern gefunden. Das Skillset von Rose stagnierte dagegen.

Leben in der Vergangenheit

Wer möchte sich dann einen solchen Spieler in den Kader holen und noch entscheidender: Zu welchem Preis? Noch im Januar berichteten die einschlägigen Medien, dass Rose einen Max-Contract anpeilen würde. Agent B.J. Armstrong bestritt dies später, doch der Ruf seines Klienten war einmal mehr ramponiert.

Fehlte D-Rose der Blick zur Realität? Bereits in der Vergangenheit äußerte sich der ehemalige No.1-Pick offensiv, beinahe arrogant. 2010 er stellte provokativ die Frage, warum nicht er MVP werden könnte? Dies mag damals wahr geworden sein, doch sein großes Ego blitzte auch nach den Verletzungen auf, siehe die Aussage zum Superteam oder eben den Gerüchten um die Forderung eines Maximal-Vertrags über 150 Millionen Dollar.

Teams werden zweimal darauf schauen, ob Rose eine reduzierte Rolle akzeptieren wird. Zu mehr wird der Ex-MVP mit nun 28 Jahren nicht mehr in der Lage sein. Das muss Rose einsehen, so schwer es auch fallen mag.

Die Nummer-eins-Picks seit 1984: Zwischen LeBron und Bennett © getty 1/34 2017: Keine Überraschungen in diesem Jahr - Markelle Fultz (Philadelphia 76ers) ist der erste Pick. Doch das war nicht immer so. SPOX schaut zurück auf alle Top-Picks in der Lottery-Ära © getty 2/34 1984: Tanking at his best. Die Houston Rockets verloren absichtlich jede Menge für (damals) Akeem Olajuwon. Es war der letzte Draft ohne Lottery und der erste mit Commissioner David Stern © NBA 3/34 Die ersten Sieger der Lottery hießen die New York Knicks. Patrick Ewing war der Auserwählte und blieb über ein Jahrzehnt der Franchise Player © getty 4/34 Die Cavaliers erhofften sich 1986 einiges von Brad Daugherty. Er enttäuschte nicht, aber im Osten gab es halt die Bulls, Celtics und Pistons © NBA 5/34 Der 1987er First Pick David Robinson begann erst 1989 bei den Spurs, verbrachte aber seine komplette Karriere dort und holte zwei Titel. Der Admiral war beim Draft mal wieder auf hoher See © NBA 6/34 1988: Danny Manning (l.) riss sich in seiner ersten Saison direkt das Kreuzband und konnte sein unglaubliches Talent deshalb nie voll ausschöpfen © getty 7/34 Den Sacramento Kings brachte Pervis Ellison (1989) kein Glück. Dafür wurde er später bei den Washington Bullets zum Most Improved Player © getty 8/34 Derrick Coleman (1990) hatte das Potenzial, ein großer Power Forward zu werden. Verletzungen und mangelnde Einstellung waren im Weg © NBA 9/34 Larry Johnson (1991) wurde bei den Hornets zur "Grandma" und mit den Knicks später NBA-Finalist, wenngleich es nicht für den Titel reichte © NBA 10/34 In Orlando, L.A. und Miami wütete Shaquille O'Neal (1992) in seinen besten Zeiten unter den Körben. Nach vier Meisterschaften ist einer der besten Center aller Zeiten heute TV-Experte © NBA 11/34 Chris Webber (1993) verlebte seine besten Jahre bei den Kings, der dritten Profistation nach Golden State und Washington. Dabei wurde er von Orlando gepickt, aber direkt getradet © NBA 12/34 Glenn Robinson (1994) brachte das Kunststück fertig, einen 65 Millionen Dollar schweren Zehnjahres-Rookie-Vertrag zu unterschreiben © getty 13/34 Joe Smith (1995) spielte in 16 Jahren für stolze 12 NBA-Franchises und gilt als einer der größeren Busts unter den No.1-Picks © NBA 14/34 Allen Iverson war schnell, anders und nicht gerade beliebt bei den Offiziellen. Im Jahr 2001 wurde er trotzdem MVP und erreichte die Finals © NBA 15/34 Fürs Tanken belohnt, holte San Antonio mit Tim Duncan (1997) stolze fünf Meisterschaften © NBA 16/34 Michael Olowokandi (1998), der Kandiman, sollte den Clippers Zonenpräsenz verleihen, wurde jedoch zum Flop © NBA 17/34 Zwei Jahre verbrachte Elton Brand in Chicago, ehe ihn die Bulls für einen Lottery-Pick (Tyson Chandler) zu den Clippers tradeten © NBA 18/34 Bereits in seiner zweiten Saison stand Kenyon Martin mit seinen New Jersey Nets in den Finals, einen Titel gewann er aber nie © NBA 19/34 Kwame Brown war herausragend - im negativen Sinne. Er gilt als einer der schlechtesten First Picks aller Zeiten und fand nie richtig Fuß in der Liga © NBA 20/34 Yao Ming (2002) wurde als erster Nicht-Amerikaner an erster Stelle gezogen. Verletzungen beendeten die Karriere bereits 2011 © NBA 21/34 Noch ehe er ein NBA-Spiel absolviert hatte, war LeBron James "The Chosen One". Inzwischen ist er seit einer ganzen Weile der beste Spieler des Planeten © NBA 22/34 Dwight Howard wurde von den Magic an Position eins gezogen. Inzwischen wollten die Hawks gerade einmal einen Plumlee für den einst besten Center der Liga © NBA 23/34 Andrew Bogut (2005) zählte zur absoluten Center-Elite - wäre er nur nicht so häufig verletzt. Schlüsselspieler beim ersten Titel der Warriors © NBA 24/34 Andrea "Il Mago" Bargnani ließ ab 2006 immer wieder seine Klasse aufblitzen, brachte aber kaum Konstanz in seine Leistungen. Mittlerweile in Europa aktiv © NBA 25/34 Greg Oden hätte die Blazers in die Zukunft führen sollen, hatte aber riesiges Verletzungspech und scheiterte mit diversen Comeback-Versuchen © NBA 26/34 Derrick Rose wurde schon in seiner dritten Saison MVP, seitdem ist er jedoch von dramatischem Verletzungspech verfolgt © NBA 27/34 Blake Griffin fliegt mit seinen Clippers durch die Hallen der Liga und ist ein Abo-All-Star - und in diesem Sommer Free Agent © NBA 28/34 John Wall soll die Washington Wizards als Franchise Point Guard in eine erfolgreiche Zukunft führen © NBA 29/34 Nach LeBron James' Abgang sollte Kyrie Irving der neue Franchise Player der Cavaliers sein. Nach der Rückkehr des Königs der geniale Sidekick © NBA 30/34 Anthony Davis kam 2012 als Olympiasieger in die Liga. In Sachen Bekanntheit lief ihm seine unorthodoxe Augenbehaarung jedoch den Rang ab © NBA 31/34 Als erster Kanadier wurde Anthony Bennett 2013 im Draft an Nummer eins gewählt. Nach nur vier Jahren zockt der ehemalige Cavs-Spieler derzeit in der Türkei bei Fenerbahce © NBA 32/34 2014 waren wieder die Cleveland Cavaliers dran und wieder zogen sie mit Andrew Wiggins einen Kanadier an erster Stelle, den sie gleich nach Minnesota (für Kevin Love) weiterreichten © NBA 33/34 2015 ging Karl-Anthony Towns an 1 (diesmal direkt) an die Minnesota Timberwolves und nahm die Liga im Sturm © NBA 34/34 2016 waren (genau wie 2017) an erster Stelle dran und nahmen Ben Simmons. Der verpasste allerdings das erste Jahr und geht daher parallel zu Fultz in seine Debütsaison

Welche Teams könnten Rose gebrauchen?

Vielleicht haben die Ereignisse der Free Agency die Einsicht gebracht. Allgemein staubte außer Jrue Holiday (5 Jahre, 126 Millionen) kein Point Guard, der nicht zur obersten Kaste gehört, einen großen Zahltag ab. Das musste zum Beispiel George Hill schmerzlich erfahren.

Die großen Scheine sind nach über drei Wochen verteilt. Auch dass der Salary Cap nicht wie erwartet anstieg, macht es nicht leichter. Zahlreiche Teams, die im vergangenen Sommer noch mit offenem Portemonnaie in die Meetings für Vertragsgespräche kamen, drehen nun jeden einzelnen Dollar um. Lediglich Teams wie Philly, Brooklyn oder Phoenix besitzen noch ausreichend Capspace, doch haben eigentlich keine Verwendung für einen Spieler wie Rose.

So bleibt für ihn wohl nur ein kurzer, vergleichsweise schlecht bezahlter Job, vermutlich als Bankspieler, eine Rolle, die die Karriere und den Ruf von Rose auch noch einmal ankurbeln könnte. Weniger Minuten würden die geschundenen Knie schonen, zudem könnte D-Rose als Mikrowelle von der Bank kommend die Second Unit anführen und eventuell gegen die schwächeren Rotationsspieler des Gegners glänzen.

Nicht umsonst wurde ausgiebig vom Interesse der Cavs, Lakers oder Bucks berichtet. Ein Spot als Starter dürfte bei diesen Destinationen aber nicht herausspringen.

Die Karriere am seidenen Faden

Doch wer kann das schon anbieten? Fast jedes Team hat bereits einen Aufbauspieler für die kommende Saison auserkoren. Point-Guard-Dürre ist sonst fast nirgends auszumachen. Bei den Indiana Pacers hat erst im Sommer Darren Collison unterschrieben, ein Starter in der Liga sollte er aber nicht sein. Ansonsten fehlt den Chicago Bulls (Kris Dunn, Jerian Grant) und den New York Knicks (Frank Ntilikina) ein fähiger Guard. Nun ja, diese Türen werden sich wahrscheinlich nicht für Rose öffnen.

Am Ende des Tages kann es für den MVP von 2011 nur noch um die Verlängerung seiner Karriere in der Liga gehen. Er wird in den sauren Apfel beißen und für kleines Geld unterschreiben müssen. Seine Aussage, dass der Fokus auf dem Geld liegt, hat Rose schon lange revidiert. Neben dem Kampf mit dem Körper ist nun auch der Kampf um den Verbleib in der Liga hinzugekommen.