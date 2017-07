Mavs holen Forward von Miami Heat

Erlebe

Die Dallas Mavericks sind in der NBA Offseason aktiv geworden. Das Team von Dirk Nowitzki hat einen Trade mit den Miami Heat eingefädelt, wobei Power Forward Josh McRoberts kommt. Dafür geht Center A.J. Hammons von Texas nach Florida.

Beide Teams meldeten den Transfer auf ihren Homepages als offiziell. Zusätzlich zu Power Forward McRoberts wandert auch ein Zweitrundenpick im NBA Draft 2023 sowie ein nicht genannter Geldbetrag aus Miami zu den Dallas Mavericks, die dafür mit Big Man Hammons ihren Zweitrundendraftpick von 2016 hergeben.

Der 30-jährige McRoberts geht in sein elftes Jahr in der NBA. Er kam 2007 als 37. Pick des Drafts in die NBA und machte sich schnell einen Namen als Big Man, der auch als Passgeber zu überzeugen wusste. Allerdings hatte er in Miami häufig mit Verletzungsproblemen zu kämpfen.

In der abgelaufenen Saison machte McRoberts lediglich 22 Spiele, wobei er durchschnittlich 4,9 Punkte, 3,4 Rebounds und 2,3 Assists auflegte. Er verdient in der kommenden Saison 6,02 Millionen Dollar und wird 2018 Free Agent.