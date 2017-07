BBL-Stars Miller und Melli vor NBA-Wechsel

Erlebe

Nach Daniel Theis stehen mit Darius Miller und Nicolo Melli offenbar zwei weitere BBL-Stars kurz vor einem Wechsel von Brose Bamberg in die NBA. Wie bblprofis.de berichtet, wurde dies im Rahmen eines Pressegesprächs in Bamberg bekannt gegeben. Melli stand eigentlich schon kurz vor der Unterschrift bei Fenerbahce Istanbul. Miller war beim FC Barcelona im Gespräch, soll sich nun aber Berichten zufolge mit den New Orleans Pelicans geeinigt haben.

Demnach soll das Engagement der beiden Forwards in den USA so gut wie feststehen. Wie David Pick vermeldet, soll sich Miller bereits mit den Pelicans auf einen Vertrag verständigt haben. Dort würde er gemeinsam mit den Superstars Anthony Davis und DeMarcus Cousins auf dem Parkett stehen. Welcher Franchise sich Melli anschließen könnte, ist dagegen noch nicht bekannt.

Auch der deutsche Nationalspieler Theis, in der vergangenen Spielzeit ebenfalls für die Bamberger aktiv, wird ab dem Sommer wohl in der NBA auflaufen. Er soll sich mit den Boston Celtics über einen Zweijahresvertrag einig sein, mindestens das erste Jahr ist dabei angeblich vollständig garantiert.

Melli kam in der vergangenen BBL-Saison auf durchschnittlich 8,2 Punkte und 4,9 Rebounds, Miller legte für Brose im Schnitt 10 Punkte, 2,8 Rebounds und 2,3 Assists auf. Beide wurden ins All-BBL First Team 2017 gewählt.