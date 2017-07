Nowitzki und Schröder bei Basketball-Camp

MLB Di 20:20 Cubs -

Die NBA wird im Rahmen des Afrika Games in Johannesburg auch ein Event der Reihe Basketball without Borders abhalten. Dirk Nowitzki und Dennis Schröder sind dabei neben Kirstaps Porzingis und Joel Embiid am Start.

Mit den 80 besten Talenten unter 17 Jahre aus 26 Ländern Afrikas werden die Stars in Südafrika drei Tage lang trainieren. Zusätzlich zu Spielern mit afrikanischen Wurzeln wie Clint Capela, Serge Ibaka, Victor Oladipo, Gorgui Dieng oder Luol Deng werden auch einige prominente US-Stars dabei sein.

Unter anderem haben DeMarcus Cousins, Kemba Walker, Kyle Lowry, Andre Drummond und C.J. McCollum ihr Kommen zugesagt. R.C. Buford, General Manager der San Antonio Spurs, und Masai Ujiri, Präsident der Toronto Raptors, sind die Camp-Direktoren.

Mit Dikembe Mutombo, James Jones, Shareef Abdur-Rahim, Bruce Bowen, Elton Brand, Brian Cardinal und Ronny Turiaf werden auch einige ehemalige Aktive dabei sein.