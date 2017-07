Medien: Williams bleibt bei Suns

Erlebe

Alan Williams bleibt wohl bei den Phoenix Suns. Liga-Quellen haben Shams Charania von The Vertical verraten, dass der 24-Jährige einen Dreijahresvertrag in Phoenix unterzeichnen wird.

Der Center und Power Forward war zuvor Restricted Free Agent, ihm lag ein Qualifying Offer der Suns in Höhe von 1,6 Millionen US-Dollar vor. Laut Chams Charania wurde dieses Gehalt deutlich aufgestockt: In den nächsten drei Jahren soll er demnach insgesamt 17 Millionen verdienen.

Williams wurde im Draft 2015 nicht berücksichtigt und kam zunächst in der chinesischen Liga unter. Von dort wechselte er aber im März 2016 zurück in die USA. "Big Sauce" Williams ist in Phoenix zuhause und besuchte dort auch die Highschool.

In der vergangenen Saison legte der junge Big Man mit 7,4 Punkten und 6,2 Rebounds in etwa 15 Minuten ordentliche Quoten auf. Bei Phoenix streitet er sich mit dem Routinier Tyson Chandler sowie den Youngsters Dragan Bender und Marquese Chriss um die Plätze im Frontcourt. Auch Jared Dudley könnte einige Minuten auf der Vier bekommen.