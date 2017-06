Medien: Celtics treffen sich mit Fultz

Montag, 05.06.2017

Fultz soll sich am Montag formal mit dem Team treffen und einen Medizincheck absolvieren, am Dienstag wird dann ein individuelles Workout folgen, heißt es in dem Bericht.

Fultz hatte in der vergangenen Woche bereits gesagt, dass er darauf hofft, am 22. Juni von den Celtics an erster Stelle ausgewählt zu werden: "Ich will unbedingt der No.1-Pick sein. Das war ein Traum von mir, seitdem ich ein kleines Kind war. Und ich glaube, dass ich gut nach Boston passen würde."

Erlebe die NBA Finals live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Fultz, der in seiner einzigen College-Saison in Washington 23,2 Punkte, 5,9 Assists und 5,7 Rebounds aufgelegt hatte, hat sich nach eigener Aussage bereits mehrfach mit Celtics-Präsident Danny Ainge getroffen.

Der 19-Jährige spielt zwar genau wie Bostons All-Star Isaiah Thomas Point Guard, allerdings hatten beide bereits geäußert, dass sie auch nebeneinander funktionieren würden. Auch Ainge und Coach Brad Stevens äußerten sich dementsprechend.

Die Celtics im Überblick