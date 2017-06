Magic über Russell: "Brauchten einen Leader"

Erlebe

Magic Johnson, President of Basketball Operations der Los Angeles Lakers, hat am Freitag ziemlich eindeutig erklärt, warum er D'Angelo Russell unter der Woche zu den Brooklyn Nets getradet hatte.

"D'Angelo ist ein exzellenter Spieler", sagte Johnson über den No.2-Pick von 2015, der gemeinsam mit Timofey Mozgov für Brook Lopez und den No.27-Pick getradet wurde. "Er hat das Talent, ein All-Star zu werden, und wir danken ihm für alles, was er für uns getan hat. Aber wir brauchten einen Leader. Ich brauchte jemanden, der andere Spieler besser macht und mit dem andere Spieler auch zusammen spielen wollen."

Unter der Woche hatte es viele verwundert, dass die Lakers ihren talentierten Guard im Endeffekt als Entschädigung für den Luxusvertrag von Mozgov weggaben, zumal Johnson in der Vergangenheit sehr positiv über Russell gesprochen hatte. Am Freitag jedoch sprach Johnson bei der Vorstellung des neuen Point Guards Lonzo Ball in erster Linie über dessen Führungsqualitäten - im Kontrast zu Russell.

"Ich war an seiner Highschool, habe mich mit dem Rektor, mit den Lehrern gesprochen. Sie alle haben gesagt, dass dieser Junge andere Leute anzieht", sagte Johnson. "Das war alles, was ich wissen musste. Er ist ein Anführer, er behandelt die Leute richtig. Deswegen ist er unser Mann."

Magic richtet Blick auf den Sommer 2018

Im Zuge der Vorstellung blickte Johnson zudem auf die retired Jerseys im Hintergrund und sagte zu Ball, dass er erwarte, "eines Tages ein Jersey mit dem Namen Ball" an der Hallendecke der Lakers zu sehen. Er bat ihn zudem darum, nicht alle seine Rekorde zu brechen. Ball wurde in der Nacht auf Freitag an 2. Stelle von den Lakers gedraftet.

NBA Draft 2017: Die Picks der ersten Runde © getty 1/30 Pick 1: Markelle Fultz, PG (Washington) zu den Philadelphia 76ers © getty 2/30 Pick 2: Lonzo Ball, PG (UCLA) zu den Los Angeles Lakers © getty 3/30 Pick 3: Jayson Tatum, SF (Duke) zu den Boston Celtics © getty 4/30 Pick 4: Josh Jackson, SF (Kansas) zu den Phoenix Suns © getty 5/30 Pick 5: De'Aaron Fox, PG (Kentucky) zu den Sacramento Kings © getty 6/30 Pick 6: Jonathan Isaac, PF (Florida State) zu den Orlando Magic © getty 7/30 Pick 7: Lauri Markkanen, PF/C (Arizona) zu den Minnesota Timberwolves (im Butler-Trade nach Chicago) © getty 8/30 Pick 8: Frank Ntilikina, PG (Strasbourg IG, Frankreich) zu den New York Knicks © getty 9/30 Pick 9: Dennis Smith Jr., PG (North Carolina State) zu den Dallas Mavericks © getty 10/30 Pick 10: Zach Collins, C (Gonzaga) zu den Sacramento Kings (im Trade nach Portland) © getty 11/30 Pick 11: Malik Monk, SG (Kentucky) zu den Charlotte Hornets © getty 12/30 Pick 12: Luke Kennard, SG (Duke) zu den Detroit Pistons © getty 13/30 Pick 13: Donovan Mitchell, SG (Louisville) zu den Denver Nuggets (im Trade zu den Utah Jazz) © getty 14/30 Pick 14: Bam Adebayo, C (Kentucky) zu den Miami Heat © getty 15/30 Pick 15: Justin Jackson, SF (North Carolina) zu den Portland Trail Blazers (weitergereicht im Trade nach Sacramento) © getty 16/30 Pick 16: Justin Patton, C (Creighton) zu den Chicago Bulls (durch Butler-Trade nach Minnesota) © getty 17/30 Pick 17: D.J Wilson, PF (Michigan) zu den Milwaukee Bucks © getty 18/30 Pick 18: TJ Leaf, PF (UCLA) zu den Indiana Pacers © getty 19/30 Pick 19: John Collins, PF (Wake Forest) zu den Atlanta Hawks © getty 20/30 Pick 20: Harry Giles, PF (Duke) zu den Portland Trail Blazers (per Trade nach Sacramento) © getty 21/30 Pick 21: Terrance Ferguson, SG (Adelaide 36ers, Australien) zu den Oklahoma City Thunder © getty 22/30 Pick 22: Jarrett Allen, C (Texas) zu den Brooklyn Nets © getty 23/30 Pick 23: OG Anunoby, SG (Indiana) zu den Toronto Raptors © getty 24/30 Pick 24: Tyler Lydon, PF (Syracuse) zu den Utah Jazz (im Trade zu den Denver Nuggets © getty 25/30 Pick 25: Anzejs Pasecniks, C (Gran Canaria, Spanien) zu den Orlando Magic (per Trade nach Philadelphia) © getty 26/30 Pick 26: Caleb Swanigan, PF (Purdue) zu den Portland Trail Blazers © getty 27/30 Pick 27: Kyle Kuzma, PF (Utah) zu den Los Angeles Lakers © getty 28/30 Pick 28: Tony Bradley, C (North Carolina) zu den Los Angeles Lakers (weitergereicht nach Utah) © getty 29/30 Pick 29: Derrick White, PG (Colorado) zu den San Antonio Spurs © getty 30/30 Pick 30: Josh Hart, SG (Villanova) zu den Utah Jazz (im Trade zu den Los Angeles Lakers)

Johnson sprach darüber hinaus über die anstehende Free Agency und seinen Optimismus, in ein oder zwei Jahren wieder ein Topteam bei den Lakers zu haben. "Seht ihr dieses Lächeln? Gut. Ich habe schon immer auf mich selbst gesetzt, richtig? Mir geht es gut damit, wo wir stehen. Ich bin zufrieden, die Lakers-Fans sollten sich auch freuen. Wir sind zurück", sagte der Hall-of-Famer.

"Mit dem ganzen Cap Space werden wir nächstes Jahr ein großer Faktor auf dem Markt sein", fuhr Johnson fort. "Die Leute wollen wieder hier spielen, der Wind hat sich gedreht. Ich hätte diesen Trade nicht eingefädelt, wenn ich nicht gedacht hätte, dass ich das Geld auch einsetzen könnte. Damit ist genug gesagt."