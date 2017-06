LeBron: "Ich hasse es"

Freitag, 09.06.2017

"Ich denke nicht, dass die Karrieren von KD und mir ähnlich verlaufen sind", sagte James: "Sein Team war schon komplett und man fügt einen Spieler hinzu, der ein großartiges Talent, bereit ist, Opfer zu bringen, und zu tun, was auch immer nötig ist, um zu gewinnen."

Weiter sagte der King: "Als ich nach Miami gegangen bin, mussten wir etwas komplett Neues aufbauen. Wir haben acht oder neun Spieler geholt. Und als ich zu den Cavs zurückkam, haben wir wieder etwas aufgebaut. Aber ich kann anerkennen, was sie tun. Wer würde nicht ein kleines Opfer bringen, um für Golden State, San Antonio oder Cleveland zu spielen, wenn man weiß, dass man um eine Championship spielen kann?"

Erlebe die NBA Finals live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Angesprochen auf die Probleme seiner Teamkollegen in den Minuten der Finals, in denen LBJ nicht auf dem Feld steht, sagte er: "Ich hasse es. Ich hasse die Tatsache, dass wir nicht in der Lage sind, die Führungen zu halten oder vielleicht sogar einmal zu vergrößern, wenn ich aus dem Spiel gehe. Ich hasse es für meine Teammates, ich hasse es für mich selbst, ich hasse es für jeden, der dabei ist."

James fuhr fort: "In Spiel 3 ist es erneut passiert. Gegen so ein Team kann man sich das nicht leisten. Wir müssen als Kollektiv einen besseren Weg finden. Wie müssen die richtigen Leute auf dem Parkett haben, sie müssen ihren Job machen und das auf einem hohen Level."

Die besten Bilder von Game 3 der NBA Finals: Hä, Kyle kann dunken? © getty 1/21 Welcome to the Land! Erstmals bewegte sich die Serie nach Cleveland in die Quicken Loans Arena /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-3/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron.html © getty 2/21 Dort sollte selbiges Land verteidigt werden! Die Cheerleader jedenfalls verbreiteten diese Message und positive Vibes /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-3/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=2.html © getty 3/21 Unschwer zu erkennen, für wen dieser junge Mann war. Das Schild hat übrigens Russell Westbrook gemalt /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-3/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=3.html © getty 4/21 Promis waren natürlich auch da - das hier ist Usher, der neuerdings offensichtlich die Odell-Beckham-Friese rockt /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-3/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=4.html © getty 5/21 In Sachen Style könnte sich Usher vielleicht ein paar Tipps vom "Nature Boy" Ric Flair abholen /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-3/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=5.html © getty 6/21 ... oder von dem Mann, dem Mythos ... Zaza Pachulia /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-3/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=6.html © getty 7/21 LeBron James präsentierte sich derweil schon vor dem Spiel "in the zone". Kein Wunder, es war ein Must-Win für die Cavaliers /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-3/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=7.html © getty 8/21 Was genau LeBron und J.R. Smith hier machten, ist nicht überliefert /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-3/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=8.html © getty 9/21 The Q war auf jeden Fall am Rocken... /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-3/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=9.html © getty 10/21 ... und dann konnte es endlich losgehen! /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-3/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=10.html © getty 11/21 Und die Partie ging in einem Irrsinnstempo los. Vor allem LeBron James war früh on fire /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-3/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=11.html © getty 12/21 Obwohl er kurzzeitig von Tristan Thompson ausgeknockt wurde, beendete er die erste Hälfte mit 27 Punkten - Finals-Rekord für ihn /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-3/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=12.html © getty 13/21 Allerdings hatten die Warriors auch ihr Trio an Flammenwerfern. Gerade Klay Thompson drehte auf und stand schon nach dem ersten Viertel bei 16 Punkten /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-3/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=13.html © getty 14/21 Offensichtlich sehr zur Freude von Warriors-Besitzer Joe Lacob /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-3/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=14.html © getty 15/21 Während die Golfer Bubba Watson und Jason Day eher neutral dreinblickten. Oder schaut man als Golfer einfach immer so? /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-3/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=15.html © getty 16/21 Sie sahen in jedem Fall ein überragendes Spiel, das sich in Halbzeit zwei entwickelte. Allen voran wegen Kyrie Irving und seinen absurden Skills im 1-on-1 /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-3/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=16.html © getty 17/21 Auch LeBron fightete wie ein Verrückter und kam am Ende auf schmale 39, 11 und 9 /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-3/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=17.html © getty 18/21 Die Warriors ließen sich von den Cavaliers allerdings nie wirklich abschütteln /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-3/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=18.html © getty 19/21 Auch wenn Stephen Curry den Kollegen Pachulia zwischendurch mal beruhigen musste /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-3/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=19.html © getty 20/21 Das eigentliche Highlight des Spiels: Ein Dunk von Kyle Korver. Man blicke auf den Gesichtsausdruck von Draymond Green! /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-3/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=20.html © getty 21/21 Und nochmal in groß. Sorry, muss sein! /de/sport/ussport/nba/1706/Diashows/finals/game-3/golden-state-warriors-cleveland-cavaliers-curry-lebron,seite=21.html

Nach den Finals 2007, in denen LeBron mit den Cavs von den Spurs gesweept wurde, könnte es das zweite Mal sein, dass er in der Serie um den Titel ohne Sieg bleibt.

Dazu sagte James. "Vielleicht ist es einfach ein Teil meiner Aufgabe, gegen Teams anzutreten, die in der Mitte einer Dynastie stehen. Sie waren in den letzten drei Jahren das beste Team der Liga. Sie haben eine Championship gewonnen und im vergangenen Jahr haben sie die beste Saison aller Zeiten gespielt. Und genau so spielen sie aktuell auch wieder. Dieses Team ist gebaut, um lange zu bestehen. Man kann nie wissen, was passiert, aber wie es im Moment scheint, sieht ihre Zukunft ziemlich gut aus."

Bei einem der letzten Plays in Spiel 3 passte James den Ball zu Korver anstatt selbst abzuschließen. Würde er es bei einem zweiten Versuch wieder genau so machen? Nach einer ausführlichen Beschreibung des Spielzugs resümierte LBJ klar und deutlich: "Ich würde exakt das gleiche wieder tun."

Jetzt anmelden und gewinnen! Dunkest - der NBA-Manager!

Die Situation der Warriors zu bewerten, steht James laut eigener Aussage nicht zu. "Ob das fair ist? Das ist mir egal. Ich denke, dass es großartig für unsere Liga ist. Schaut auf die Einschaltquoten, schaut auf das Geld, das die Liga einnimmt. Die Leute lieben unseren Sport. Und wer bin ich, dass ich urteilen kann, ob es fair ist oder nicht?"

Ehrlich gab James am Ende der Pressekonferenz zu: "Wenn man die Möglichkeit hat, einen der besten Spieler unter Vertrag zu nehmen, dann sollte man es tun. Warum nicht? Wenn ich Eigentümer eines Teams werde, werde ich versuchen, jeden zu holen. Erkennt es an."

Die Serie im Überblick